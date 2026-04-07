Saúde preventiva cresce e levanta debate sobre eficácia dos suplementos

Tecnologia desenvolvida pela Yosen amplia discussão sobre absorção de nutrientes e novas soluções no setor

SÃO PAULO, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O crescimento do uso de vitaminas e suplementos no Brasil tem ampliado também o debate entre especialistas. Nem sempre ingerir o nutriente significa que ele será devidamente absorvido pelo corpo. Fatores como o formato da fórmula, a estabilidade do composto e o metabolismo individual podem impactar diretamente na biodisponibilidade, ou seja, na quantidade efetivamente aproveitada.

A Yosen atua no desenvolvimento de tecnologias voltadas à melhora da absorção de nutrientes - Crédto: Divulgação/Yosen

Nesse contexto, tecnologias voltadas a aumentar a absorção ganham espaço na saúde preventiva. Uma das abordagens é o uso de sistemas lipídicos, que envolvem vitaminas e compostos bioativos em estruturas que facilitam o transporte e a assimilação, além de contribuir para maior estabilidade das formulações.

A Yosen, empresa de base tecnológica sediada em Ribeirão Preto e originada de pesquisas na USP, desenvolveu uma solução com esse foco. A tecnologia Ydrosolv® utiliza sistemas lipídicos para melhorar a biodisponibilidade dos compostos, um dos principais desafios atuais. "Não basta ingerir o nutriente, é preciso garantir que ele seja absorvido. Esse é o principal desafio do setor hoje", afirma Gustavo Cadurin, CEO e fundador da empresa.

Com a busca crescente por saúde preventiva e suplementação mais eficiente, a tendência é que abordagens voltadas à biodisponibilidade avancem no setor, especialmente diante de consumidores mais atentos ao respaldo científico dos produtos. "A demanda por soluções mais eficientes em saúde preventiva segue em crescimento, mas vem acompanhada de um olhar mais criterioso, tanto por parte da classe médica quanto dos consumidores, que buscam alternativas com eficácia comprovada e respaldo científico. Diante desse cenário, estamos estruturando a empresa para acompanhar esse movimento, com foco em inovação, escala e na construção de um time com experiência no segmento, capaz de sustentar essa expansão", explica Wolney Alonso, sócio-diretor da empresa.

SOBRE A YOSEN - Com atuação no mercado de nutracêuticos e soluções voltadas à saúde e qualidade de vida, a Yosen é a empresa que desenvolveu a Ydrosolv®, uma tecnologia criada por pesquisadores que melhora a forma como o corpo absorve vitaminas e outros nutrientes dos suplementos. A inovação funciona porque os nutrientes são envolvidos por pequenas estruturas lipídicas, chamadas lipossomas, que protegem os ativos ao longo do trato gastrointestinal e favorecem sua absorção.

Com isso, os nutrientes chegam efetivamente à corrente sanguínea, potencializando a biodisponibilidade e contribuindo para maior eficiência das formulações. O resultado desse processo é um melhor desempenho com doses menores, além de reduzir desconfortos comuns em alguns tipos de suplementação. Atualmente, a marca possui mais de 20 produtos em seu portfólio e atua em diferentes segmentos, como suplementação, farmacêutico, cosmético, veterinário e agro, com desenvolvimento conectado a instituições de pesquisa e participação em projetos fomentados por FAPESP, FINEP e CNPq.

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FONTE Yosen