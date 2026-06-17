SBRed destaca importância de debate técnico após Anvisa reabrir discussão sobre produtos de nicotina

SÃO PAULO, 17 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deu início a um novo movimento que amplia a discussão sobre produtos alternativos de nicotina no Brasil. No fim de maio, a agência publicou o Edital de Chamamento Público nº 3/2026, com o objetivo de reunir dados, informações e estudos técnicos para subsidiar avaliações sobre fumígenos e outras formas de consumo de nicotina, incluindo produtos de uso oral, como os sachês.

O chamamento público é um instrumento utilizado pela agência para reunir evidências e contribuições técnicas de diferentes atores. Diante da iniciativa, a Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia para Redução de Danos (SBRed) avalia o espaço como uma oportunidade para o diálogo técnico-científico entre a sociedade, especialistas, o setor regulado e as autoridades sanitárias.

Para a instituição, temas complexos e que impactam a saúde pública demandam, obrigatoriamente, discussões amplas, transparentes e estritamente fundamentadas em dados e evidências. De acordo com o comitê técnico da SBRed, a prioridade máxima de qualquer marco regulatório deve ser a segurança e o controle:

"Qualquer processo regulatório nesta área deve priorizar, de forma inequívoca, a proteção da população e a prevenção rigorosa do acesso e do uso por menores de idade. Para que uma regulamentação seja eficiente, ela precisa estabelecer mecanismos sólidos de controle sanitário, rastreabilidade e fiscalização, além do enfrentamento do mercado irregular e clandestino".

Além dos mecanismos de controle e fiscalização, a SBRed destaca que o Brasil precisa acompanhar o panorama científico global. A organização defende que as instâncias decisórias considerem as evidências internacionais atualmente disponíveis sobre as diferentes estratégias de redução de danos relacionadas ao tabagismo e ao consumo de nicotina.

A instituição reforça que as decisões regulatórias brasileiras devem ser construídas com base na melhor ciência disponível e em uma avaliação contínua de risco-benefício. O objetivo final, segundo a entidade, deve ser o compromisso com políticas públicas equilibradas, responsáveis e orientadas à redução de danos e à proteção da saúde coletiva.

FONTE Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia para Redução de Danos (SBRed)