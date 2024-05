SDLG apresenta nova versão de carregadeiras para agricultura

A máquina L936H conta com funcionalidades específicas para o agronegócio

SÃO PAULO, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A SDLG está lançando novas versões das carregadeiras L936H e L918H. Os equipamentos são exibidos durante a 29ª edição da Agrishow 2024 – uma das maiores feiras agrícolas do mundo e a maior feira agropecuária do Brasil. A empresa está presente no mercado latino-americano desde 2009 e é reconhecida pelo forte atendimento pós-venda e pela facilidade de operação de seus equipamentos.

O agronegócio é um dos setores de maior foco da SDLG. Tendo em vista a importância desse segmento e as demandas específicas da agricultura, a empresa exibe pela primeira vez as carregadeiras L936H e L918H, que fazem parte da nova série H lançada em 2023. A L936H conta com funcionalidades específicas para o agronegócio.

"Nossas carregadeiras atendem às mais diversas necessidades dos produtores rurais, desde movimentação de terra, manuseio de adubo e paletes, até uso em galpões e espaços estreitos. Por isso, nessa nova versão, o foco foi a melhoria da aplicação no setor e o desenvolvimento de soluções sob medida para este público, mantendo os valores da SDLG, tecnologia simplificada e fácil manutenção e operação", afirma Gilson Capato, Diretor Comercial da SDLG

Além disso, os equipamentos contam com nova cabine que gera melhor ambiente de operação. São equipamentos versáteis com várias funções, que marcam o retorno da SDLG com força total à Agrishow.

Outra novidade é o sistema de telemetria T-box, a ser disponibilizado nas carregadeiras da série H para monitoramento remoto e coleta de dados em tempo real, facilitando o acompanhamento e análise do desempenho da máquina. Com isso, é possível saber a localização e trajetória, o status do equipamento, o consumo de combustível, acesso ao horímetro e RPM do motor, bem como indicadores de funcionamento e dados históricos. Em breve, além da comunicação por GSM também será possível ter acesso aos dados via Wi-Fi. "Como benefício adicional, os clientes que comprarem as carregadeiras da série H na nova versão, terão acesso ao sistema de telemetria sem custo adicional", ressalta Gilson Capato.

L936H: melhor desempenho e confiabilidade para o agro

A versão "agriculture" da carregadeira L936H será mostrada pela primeira vez ao mercado latino-americano na Agrishow 2024. Suas funcionalidades proporcionam melhor desempenho e confiabilidade para as operações. Com peso operacional de 11.450 kg, capacidade de carga operacional aumentada em 17% (para 3,5 t), caçamba padrão de 2,1 m³ e potência do motor de 141 hp, a carregadeira L936H é altamente confiável e versátil. Com garantia de alta eficiência, a máquinas é equipada com motor Weichai WP6G140E313 e possui 3 curvas de potência selecionáveis (Power, Standard, Economy) para alcançar a maior eficiência nas condições mais variadas de trabalhos.

Outra novidade do equipamento é o ventilador reversível e o filtro de ar HD para aplicações severas, funcionalidades ideais para trabalhos em ambientes com muitos materiais suspensos no ar. O ventilador faz a reversão do ar, limpando os radiadores da máquina, o que ajuda na manutenção preventiva, estendendo intervalo de limpeza.

Por fim, a terceira função hidráulica e o engate rápido permitem usar implementos hidráulicos para diferentes funções.

L918H: compacta e versátil

Com Novo motor Yuchai de 4 cilindros Tier 3 e 88 hp de potência, a carregadeira compacta L918H traduz o valor de confiabilidade em ação. Amplamente usada na agricultura, ela atende a vários níveis de produções e rurais. A máquina é versátil, eficiente e ideal para operar em áreas com espaço limitado. Seu peso operacional é de 6.700 kg, tem capacidade de carga operacional de 1,8 t e caçamba de 1,0 m³.

A SDLG é uma empresa com 50 anos de história e mais de uma década de presença na América Latina. Em contínua expansão desde a sua introdução, a marca conta hoje com uma ampla rede de distribuidores em todo o continente, oferecendo disponibilidade de peças de reposição e serviços, facilidade de operação e manutenção, além de suporte técnico de alta qualidade.

A empresa oferece ainda acordos de manutenção versáteis, com qualidade no atendimento e ótima relação custo-benefício. Além disso, o canal de vendas on-line complementa o atendimento da rede de distribuição, trazendo opções no abastecimento de peças e garantindo mais comodidade e conveniência aos clientes.

Sobre a SDLG

Presente na América Latina há mais de 10 anos, a SDLG possui uma unidade fabril em Pederneiras, São Paulo, onde são produzidos alguns modelos de escavadeiras da marca. Os equipamentos SDLG dirigem-se ao segmento de valor e são conhecidos pela sua robustez e fiabilidade. A empresa possui uma rede de distribuição consolidada e experiente, com garantia de excelente disponibilidade de peças de reposição e serviços.

Fundada em 1972, a Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd., (conhecida como SDLG) é um dos principais fabricantes de equipamentos de construção da China, produzindo sob a marca SDLG. A sede da empresa está localizada em Linyi, China.

