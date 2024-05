SDLG lança motoniveladora para o mercado brasileiro

A empresa também apresenta as escavadeiras compactas ER636F e E680F e o pré-lançamento da carregadeira elétrica L956HEV com carregador

SAO PAULO, 2 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A SDLG apresentou ao mercado brasileiro os lançamentos da motoniveladora G9190H, as escavadeiras compactas ER636F e E680F e o pré-lançamento da carregadeira elétrica L956HEV com carregador. As novidades foram anunciadas neste mês na M&T Expo – maior feira de máquinas e equipamentos para construção e mineração da América Latina. A empresa está presente no mercado latino-americano desde 2009 e é reconhecida pelo forte atendimento pós-venda e pela facilidade de operação de seus equipamentos.

"O lançamento da motoniveladora SDLG e o início de nossa jornada em direção à eletro mobilidade reafirmam nosso compromisso com a expansão contínua de nossa oferta em produtos e serviços. Hoje contamos com a confiança do mercado e de nossos clientes graças a qualidade de nossos produtos e de nosso pós-vendas forte. Essa jornada de 15 anos de presença da marca na América Latina foi sempre marcada pelo alto nível de satisfação de nossos clientes", destaca Gilson Capato, Diretor Comercial da SDLG.

Além de reforçar a sua confiabilidade, a SDLG apresenta seu novo mundo de possibilidades com os lançamentos e atualização de equipamentos.

Lançamento da motoniveladora G9190H

Confiabilidade e bom desempenho: essa é a proposta da motoniveladora G9190H, novidade da SDLG para os mercados brasileiro e hispânicos. A máquina possui motor com 193 hp, com transmissão ZF, trem de força comprovado, freios em banho de óleo e sistema hidráulico preciso e rápido, equipado com bombas de pistões axiais. Além disso, essa motoniveladora apresenta melhor ergonomia da cabine, proporcionando maior visibilidade e segurança para o operador e todos em volta do equipamento, painel de instrumentos com tela LCD, bem como amplo acesso aos principais componentes da máquina, o que traz mais facilidade para sua manutenção.

Pré-lançamento da carregadeira elétrica L956HEV

Novidade na América Latina, mas já consolidada pela SDLG na China, a carregadeira elétrica L956HEV está na sua 3ª geração. A máquina será apresentada na M&T Expo para pré-lançamento e avaliação do mercado latino-americano. Um dos destaques da carregadeira elétrica é a bateria com química LFP, que permite uma operação segura e elevada vida útil. Por ser movido por eletricidade, este equipamento possui um menor custo operacional em comparação a carregadeira diesel do mesmo porte. Além disso, o pacote de baterias que equipa este modelo permite ter uma autonomia média de trabalho de 6 horas, e utilizando um carregador rápido, que também é oferecido pela SDLG, pode ser carregada do zero à carga total em pouco mais de 1 hora, garantindo elevada disponibilidade e maior produtividade.

A empresa tem consolidado conhecimento em carregadeiras elétricas e traz mais essa novidade para os mercados latino-americanos.

Lançamento das escavadeiras compactas ER636F e E680F

Nos lançamentos da SDLG para a América Latina também estão as escavadeiras compactas ER636F e E680F, ideias para quem busca o melhor custo-benefício, facilidade na manutenção e operação, além de motores confiáveis e reconhecidos no mercado. As máquinas contam com lâmina frontal que aumenta a versatilidade do equipamento e ajuda na estabilidade, permitindo tanto trabalhos de escavação quanto operações de preenchimento de valas e nivelamento de terreno. Além de opcional da linha hidráulica auxiliar para uso do martelo.

A escavadeira ER636F conta com peso operacional de 3.8t, lança offset e construção em raio de giro curto, que faz com a máquina seja bastante eficiente em locais com limitação de espaço. Sua cabine fechada com ar-condicionado possui certificação ROPS, auxiliando na segurança e comodidade do operador. As esteiras são de metal, mas podem ter opcionalmente esteiras em borracha, ideais para ambientes fechados onde o piso não pode ser danificado. Já a máquina E680F é um modelo maior, de 7.8t de peso operacional, mais usada na construção e em operações industriais. Igualmente confiável, é um equipamento com sistemas pilotados, confortável para o operador.

L938H com freio a banho de óleo

A carregadeira L938H conta com freio a banho de óleo, peso operacional de 11.500 kg, capacidade de carga operacional aumentada em 17% (para 3,5 t), caçamba padrão de 2,1 m³ e potência do motor de 141 hp. Essa máquina é altamente confiável e versátil, amplamente utilizada para movimentar materiais na construção civil, propriedades rurais, pequenas mineradoras, usinas de agregados, obras urbanas, entre outras aplicações. Com garantia de alta eficiência, a máquina é equipada com motor WP6G140E330, que atende à regulamentação CONAMA MAR-I, e possui 3 curvas de potência selecionáveis (Power, Standard, Economy) para alcançar a maior eficiência nas condições mais variadas de trabalhos.

A SDLG é uma empresa com 50 anos de história e mais de uma década de presença na América Latina. Em contínua expansão desde a sua introdução, a marca conta hoje com uma ampla rede de distribuidores em todo o continente, oferecendo disponibilidade de peças de reposição e serviços, facilidade de operação e manutenção, além de suporte técnico de alta qualidade.

A empresa oferece ainda acordos de manutenção versáteis, com qualidade no atendimento e ótima relação custo-benefício. Além disso, o canal de vendas on-line complementa o atendimento da rede de distribuição, trazendo opções no abastecimento de peças e garantindo mais comodidade e conveniência aos clientes.

Sobre a SDLG

Presente na América Latina há mais de 10 anos, a SDLG possui uma unidade fabril em Pederneiras, São Paulo, onde são produzidos alguns modelos de escavadeiras da marca. Os equipamentos SDLG dirigem-se ao segmento de valor e são conhecidos pela sua robustez e fiabilidade. A empresa possui uma rede de distribuição consolidada e experiente, com garantia de excelente disponibilidade de peças de reposição e serviços.

Fundada em 1972, a Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd., (conhecida como SDLG) é um dos principais fabricantes de equipamentos de construção da China, produzindo sob a marca SDLG. A sede da empresa está localizada em Linyi, China.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2400623/SDLG_motoniveladora_divulga__o.jpg

FONTE SDLG