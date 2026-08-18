Sea-Doo firma parceria com a marca Senna para homenagear o legado atemporal de Ayrton Senna com uma edição limitada exclusiva

A edição limitada Sea-Doo RXP-X Senna 350 proporcionará aos pilotos a oportunidade de experimentar a emoção de acelerar nas águas com o espírito de uma lenda, potência incomparável e exclusividade. A Sea-Doo escolheu a plataforma RXP-X para essa colaboração devido ao seu desempenho, que se conecta perfeitamente ao legado de campeão de Senna.

"A RXP-X sempre representou o auge do desempenho em motos aquáticas, e a parceria com a Senna Brand eleva esse padrão a um nível completamente novo", afirma James Heintz, Diretor de Estratégia Global de Produtos, Sea-Doo & Vehicle Connectivity da BRP. "Isso é mais do que uma moto aquática – é uma homenagem a um campeão cujo espírito ousado e singular provou que a verdadeira grandeza nasce da coragem de confiar nos próprios instintos, ir além do esperado e aproveitar cada momento ao máximo."

"Ayrton Senna nunca aceitou limites – ele era movido pelo desejo de inspirar outras pessoas a irem além do que acreditavam ser possível", afirma Bruno Senna, sobrinho de Ayrton Senna e embaixador da Senna Brand. "Cada parceria que construímos carrega a responsabilidade de traduzir os valores de Ayrton em experiências relevantes. A Sea-Doo abraçou essa missão desde o primeiro dia, combinando desempenho e paixão. Temos orgulho de ver seu legado continuar inspirando uma nova geração sobre a água."

A parceria entre Sea-Doo e Senna Brand criou uma oportunidade única para destacar a RXP-X Senna 350 como modelo top de linha. A unidade estreia o novo e mais potente motor de moto aquática da Sea-Doo produzido de fábrica, o Rotax 1630 ACE. O propulsor entrega 350 cavalos de potência e aceleração de 0 a 60 100 km/h 15% mais rápida em comparação com os modelos anteriores.

Para traduzir a mesma busca incansável pela excelência, a RXP-X Senna 350 apresenta elementos exclusivos de identidade visual inspirados em Ayrton Senna, como:

Assinatura e campeonatos integrados: a icônica assinatura de Ayrton Senna é integrada a laser à moto aquática, acompanhada do reconhecimento de suas três vitórias em campeonatos mundiais.

a icônica assinatura de Ayrton Senna é integrada a laser à moto aquática, acompanhada do reconhecimento de suas três vitórias em campeonatos mundiais. Frases inspiradas em Senna: duas frases inspiracionais, "Seek your truth" e "Born to win", estão inscritas na moto aquática, representando a mentalidade que inspirou gerações a buscar a excelência com coragem, autenticidade e determinação.

duas frases inspiracionais, "Seek your truth" e "Born to win", estão inscritas na moto aquática, representando a mentalidade que inspirou gerações a buscar a excelência com coragem, autenticidade e determinação. Banco para passageiro combinando: um banco de passageiro coordenado acompanha a moto aquática, permitindo que amigos e familiares compartilhem a experiência.

um banco de passageiro coordenado acompanha a moto aquática, permitindo que amigos e familiares compartilhem a experiência. Capa protetora com a marca Senna: uma capa personalizada com a identidade Senna acompanha o modelo para protegê-lo e valorizá-lo quando não estiver em uso.

uma capa personalizada com a identidade Senna acompanha o modelo para protegê-lo e valorizá-lo quando não estiver em uso. Placa comemorativa numerada: uma placa numerada com o número 1991 presta homenagem ao último título mundial conquistado por Ayrton.

uma placa numerada com o número 1991 presta homenagem ao último título mundial conquistado por Ayrton. Cores inspiradas no capacete: por meio de um processo de coloração altamente exclusivo, a RXP-X Senna 350 foi cuidadosamente desenvolvida para reproduzir o visual do capacete original de competição de Senna, garantindo uma homenagem autêntica e visualmente marcante.

A RXP-X Senna 350 terá uma produção limitada e exclusiva de 1.991 unidades em todo o mundo, disponíveis para pré-venda a partir de agora.

Para mais informações sobre as motos aquáticas Sea-Doo ou sobre a parceria com a Senna Brand, acesse XX. Fãs das duas marcas também podem acompanhar as novidades nos canais sociais da Sea-Doo – Facebook, Instagram e TikTok.

Sobre a BRP

A BRP Inc. é líder global no segmento de produtos e sistemas de propulsão para powersports, construída sobre mais de 80 anos de criatividade, inovação e foco intenso no consumidor. Seu portfólio reúne marcas líderes e diferenciadas do setor, incluindo os snowmobiles Ski-Doo e Lynx, as motos aquáticas e pontões Sea-Doo, os veículos on-road e off-road Can-Am, as embarcações Quintrex e os motores Rotax para karts, aeronaves recreativas e jet boats. A BRP proporciona experiências emocionantes e acesso a diferentes possibilidades de aventura. A empresa complementa suas linhas de produtos com um portfólio dedicado de peças, acessórios e vestuário para otimizar a experiência dos consumidores. Com sede em Quebec, no Canadá, a BRP registrou vendas anuais de CA$ 8,4 bilhões, está presente em mais de 110 países e empregava cerca de 17 mil pessoas em 31 de janeiro de 2026.

www.brp.com

LinkedIn

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Quintrex and the BRP logo are trademarks of Bombardier Recreational Products Inc. or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

Sobre a Senna Brand

A Senna é uma marca global que conecta o legado e os valores do tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna a públicos de todo o mundo, inspirando gerações a se tornarem a melhor versão de si mesmas. Fundada em 1990, a marca conta atualmente com mais de 60 parceiros e presença direta em mais de 70 países, por meio de produtos licenciados e colaborações estratégicas. Os royalties gerados pela marca ajudam a financiar o Instituto Ayrton Senna, que há mais de 30 anos apoia a educação pública no Brasil.

Contatos para imprensa:

Felipe Menicucci

Media Relations, Senna Brand

[email protected]

[email protected]

Ayla Meireles

Agência AMB Com

[email protected]

[email protected]

FONTE BRP Inc.