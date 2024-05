Sedgwick nomeia Daniel Tobito a Diretor Geral para a América Latina e Caribe

BOGOTÁ, Colômbia, 28 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Sedgwick, líder global em gerenciamento de sinistros, regulação de perdas e danos e soluções de negócios com base em tecnologia, anunciou a promoção de Daniel Tobito a Diretor Geral da região da América Latina e Caribe. Em sua nova função, Tobito é responsável pela supervisão operacional, aprimorando o relacionamento com os clientes, auxiliando em sinistros complexos e desenvolvendo oportunidades de negócios em toda a região.

Baseado em Bogotá, Tobito atua no setor de seguros da região andina há quase 20 anos. Ele tem uma vasta experiência em propriedades, regulação de responsabilidade civil, sinistros de construção e desenvolvimento de negócios. Mais recentemente, Tobito ocupou o cargo de Diretor da Sedgwick para a América Central e Andina.

"Daniel é um líder excepcional, que está focado em apoiar a sua equipe e estar presente para os nossos clientes quando mais precisa", disse Scott Richardson, Presidente de Propriedades da Sedgwick Américas. "Sob a liderança de Daniel, as operações na região estão em contínuo desenvolvimento, criando uma experiência aprimorada para nossos colegas e clientes em termos de urgência e excelência em serviços. Estamos entusiasmados com a continuidade das ofertas de serviços, crescimento e oportunidades para nossos colegas na região."

"Na Sedgwick, acreditamos em cumprir nossas promessas e garantir que nossos clientes fiquem satisfeitos", disse Tobito. "Alcançamos esse objetivo trabalhando em equipe e executando um trabalho de qualidade - não apenas uma vez, mas todas as vezes. Nossa incrível equipe de especialistas - que inclui engenheiros, advogados, reguladores de sinistros patrimoniais e muitos outros especialistas - colabora para garantir resultados excepcionais aos nossos clientes e impactar de forma significativa quando ocorrem sinistros."

As operações da Sedgwick na América Latina e no Caribe reúnem capacidades globais robustas, com talento e expertise local. A Sedgwick colabora com seguradoras, corretoras, advogados, escritórios da Lloyd's e gestores de riscos corporativos na região para auxiliar em uma ampla gama de serviços, incluindo regulação de sinistros de propriedade e responsabilidade civil, vistoria marítima, contabilidade forense e consultoria especializada.

Sobre a Sedgwick

A Sedgwick é líder global no fornecimento de soluções de gerenciamento de sinistros, regulação de perdas e danos, além de negócios baseados em tecnologia. A empresa oferece uma ampla gama de recursos adaptados às necessidades específicas dos clientes em vítimas de acidentes (casualty), propriedades, marítimos, benefícios, proteção de marcas e outras linhas. Na Sedgwick, cuidar faz a diferença; por meio da dedicação e da expertise de 33.000 colegas distribuídos em 80 países, a empresa cuida de pessoas e organizações, mitigando e reduzindo riscos e perdas, promovendo saúde e produtividade, protegendo a reputação de marcas, e contendo custos que possam afetar o seu desempenho. O acionista majoritário da Sedgwick é o Carlyle Group; a Stone Point Capital LLC, a Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), a Onex e outros investidores de gestão são acionistas minoritários. Para saber mais, acesse sedgwick.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/215042/sedgwick_logo.jpg

FONTE Sedgwick Claims Management Services, Inc.