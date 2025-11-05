SEIDOR cria ferramenta que evita gastos desnecessários em contratos SAP Cloud

O SEIDOR 4U identifica ativações indevidas, consumo incorreto de licenças e desvios que elevam despesas operacionais.

SÃO PAULO, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Com liderança consolidada em projetos SAP no Brasil, a SEIDOR acompanha de perto os desafios enfrentados pelas empresas na administração de contratos que reúnem diversas soluções em nuvem. Em um breve diagnóstico, a companhia identificou situações recorrentes de gastos desnecessários, contratações indevidas e consumos excedentes decorrentes de ativações não planejadas ou do uso incorreto de licenças.

Auana Vicente, diretora de Business Experience da SEIDOR.

Foi a partir desse diagnóstico que a empresa desenvolveu a plataforma SEIDOR 4U, lançada ao mercado para oferecer uma gestão completa e centralizada de contratos SAP Cloud. A ferramenta reúne, em um único ambiente, dados de consumo, históricos, riscos, diagnósticos e atendimento personalizado, permitindo que os clientes acompanhem o desempenho de suas soluções SAP de forma prática e integrada. Além disso, oferece um trabalho de adoção para soluções que não estão sendo utilizadas.

"O SEIDOR 4U nasceu da necessidade de consolidar informações que, até então, estavam dispersas em diferentes portais. O cliente passa a ter uma visão integrada do contrato, com indicadores que permitem, por exemplo, agir antes que um consumo excedente gere custos adicionais", explica Auana Vicente, diretora de Business Experience da SEIDOR. Além disso, a plataforma avalia estratégias para soluções contratadas que não estão sendo utilizadas ou estão subutilizadas.

A nova plataforma oferece cinco principais funcionalidades:

Monitoramento de consumo em tempo real

Apresenta uma visão consolidada de todos os produtos contratados em ambiente SAP Cloud — incluindo volumes utilizados, créditos consumidos e deltas de uso. A ferramenta permite identificar ativações indevidas e consumos acima do previsto, evitando cobranças extras. Histórico e projeção de consumo

Disponibiliza o histórico de utilização dos últimos 12 meses e realiza projeções automáticas dos próximos períodos, permitindo que o cliente antecipe picos de demanda e otimize a gestão de licenças e créditos. Diagnóstico técnico gratuito de FUEs (SAP Full User Equivalents)

Executa análises detalhadas do consumo de licenças e identifica eventuais desvios. A equipe técnica da SEIDOR elabora um diagnóstico completo e orienta o cliente sobre os ajustes necessários. Essa funcionalidade tem evitado cobranças elevadas decorrentes de uso indevido ou excesso de consumo. Além disso, ajuda o cliente para se planejar para futuras demandas de aumento de contrato, evitando, assim, contratações fora do previsto. Gestão de riscos e compliance

Consolida alertas e informações sobre notas, atualizações e patches obrigatórios da SAP, permitindo que as empresas mantenham seus sistemas atualizados e em conformidade com as exigências do fornecedor. Portal de atendimento e inteligência artificial (AYA)

O SEIDOR 4U inclui um canal direto de atendimento com a equipe de Business Experience para esclarecimento de dúvidas e solicitações. Também oferece uma assistente virtual (AYA) capaz de explicar, em linguagem simples, o funcionamento e o status de cada solução SAP contratada, com base no consumo real do cliente.

Com esses serviços, segundo a diretora da SEIDOR, a ferramenta tem impacto direto na eficiência operacional e na redução de custos. "O SEIDOR 4U já demonstrou resultados práticos ao evitar gastos com ativações incorretas e com soluções não contratadas, que geram contabilização automática de uso. Nosso objetivo é oferecer segurança, controle e clareza para que o cliente tome decisões de forma rápida e precisa", afirma.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813716/246.jpg

FONTE SEIDOR