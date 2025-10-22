Seminário discute Direito do Trabalho no Brasil e na Espanha

SAO PAULO, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Nos dias 23 e 24 de outubro, juristas de destaque do Brasil e da Espanha participam do Seminário Internacional Brasil-Espanha de Direito do Trabalho. Organizado pela ABDT (Academia Brasileira de Direito do Trabalho) em colaboração com a UCM – Universidade Complutense de Madrid, o evento acontece na Faculdade de Direito da UCM com o tema "Novas Tecnologias e Relações de Trabalho".

Participam do evento o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e presidente da ABDT Alexandre Agra Belmonte, o ex-presidente do TST Aloysio Veiga, além do decano da UCM, Don José Manuel Almudí.

O seminário é ideal para quem busca uma compreensão mais aprofundada do impacto dos avanços tecnológicos no campo jurídico. O primeiro dia da programação abordará temas como a relação entre avanços tecnológicos e proteção trabalhista, assédio e violência no trabalho, a responsabilidade de sócios e administradores na gestão trabalhista de empresas e outros assuntos relevantes para o mercado jurídico internacional.

No segundo dia, serão abordados temas como proteção de dados de empregados, regulamentação trabalhista de novas tecnologias na Espanha e no Brasil, inteligência artificial e controle algorítmico nas relações de trabalho, entre outros temas relevantes para o mercado jurídico internacional.

*Serviço:*

Seminário Internacional Brasil-Espanha de Direito do Trabalho: "Novas Tecnologias e Relações de Trabalho"

Data: 23 e 24 de outubro de 2025

Local: Faculdade de Direito da UCM - Universidade Complutense de Madrid – Espanha

Programação: https://andt.org.br/eventos/nuevas-tecnologias-y-relaciones-de-trabajo/

ABDT - Academia Brasileira de Direito do Trabalho - [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802806/EVENTO_ABDT_ESPANHA.jpg

FONTE ABDT