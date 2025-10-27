Sensedia é reconhecida como Challenger no Gartner® Magic Quadrant™ 2025 por Gerenciamento de APIs

SAO PAULO, 27 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Sensedia foi reconhecida como Challenger no Gartner® Magic Quadrant™ 2025 por Gerenciamento de APIs. A pesquisa avalia os fornecedores de tecnologia com base em sua Capacidade de Execução e Integralidade da Visão.

Na visão da Sensedia, esse reconhecimento reflete sua força em oferecer uma plataforma completa, capaz de atender às demandas complexas e reais dos clientes em ambientes altamente regulados, além de apoiar sua estratégia de expansão global.

Kleber Bacili, CEO e Cofundador da Sensedia, e Marcilio Oliveira, CGO e Cofundador da Sensedia

De acordo com a Sensedia, seus principais recursos são:

Profunda expertise: ampla experiência e reputação no setor bancário e de serviços financeiros, especialmente no atendimento a requisitos regionais da América do Sul. A Sensedia oferece soluções exclusivas e personalizadas que a diferenciam de fornecedores de APIs de uso geral.

ampla experiência e reputação no setor bancário e de serviços financeiros, especialmente no atendimento a requisitos regionais da América do Sul. A Sensedia oferece soluções exclusivas e personalizadas que a diferenciam de fornecedores de APIs de uso geral. Plataforma abrangente e habilitação em IA: além do gerenciamento de APIs, a Plataforma Sensedia oferece um conjunto de soluções que inclui Integrações, Events Hub, Service Mesh e Governança de APIs . A empresa também demonstra forte capacidade de resposta ao mercado ao incorporar recursos modernos, como um CoPilot baseado em IA e um Gateway de IA .

além do gerenciamento de APIs, a Plataforma Sensedia oferece um conjunto de soluções que inclui . A empresa também demonstra forte capacidade de resposta ao mercado ao incorporar recursos modernos, como um e um . Sucesso comprovado de mercado: a empresa tem aproveitado de forma eficaz sua expertise para superar concorrentes tecnológicos de grande porte em seu principal mercado, a América do Sul.

A Sensedia também tem orgulho em destacar que, no Gartner® Critical Capabilities™ 2025 para Gerenciamento de APIs, a empresa obteve uma das pontuações mais altas no caso de uso "Distributed API Management".

"Nossa inovação constante para oferecer suporte a arquiteturas AI-native e agentic, mantendo nossas forças em governança, segurança e experiência do desenvolvedor, continua gerando resultados", afirmou Kleber Bacili, CEO da Sensedia.

"Dedicamos esse reconhecimento aos nossos clientes, que constantemente nos desafiam com cenários complexos de integração, ampliam os limites do que é possível e cocriam o futuro conosco. A confiança e a ambição deles impulsionam nosso roadmap todos os dias", acrescentou.

A Plataforma Sensedia está disponível nos modelos SaaS e híbrido, permitindo que empresas de diferentes portes alcancem flexibilidade, desempenho e governança em todo o ciclo de vida das APIs.

Disclaimer:

Pesquisa Gartner, Magic Quadrant para Gerenciamento de APIs, por Shameen Pillai, John Santoro, Steve Schwent e Nicholas Carter, 7 de outubro de 2025.

Pesquisa Gartner, Critical Capabilities para Gerenciamento de APIs, por Shameen Pillai, John Santoro, Steve Schwent e Nicholas Carter, 7 de outubro de 2025.

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos Estados Unidos e internacionalmente, e MAGIC QUADRANT é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas, sendo utilizadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço mencionado em suas publicações de pesquisa, nem recomenda que os usuários de tecnologia selecionem apenas aqueles com as classificações mais altas ou outras designações. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a essa pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804760/Kleber_Bacili_CEO_e_Cofundador_Sensedia_e_Marcilio_Oliveira_CGO_e_Cofundador_Sen.jpg

FONTE Sensedia