Serviço de atendimento ao cliente ChameVolks completa 30 anos

Ferramenta já proporcionou cerca de 2 milhões de contatos via telefone e milhares de atendimentos pelas estradas no Brasil e no exterior

SAO PAULO, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Principal serviço de atendimento ao cliente da Volkswagen Caminhões e Ônibus, o ChameVolks completa 30 anos de suporte em tempo real no campo. Fundado em abril de 1994, o serviço já realizou mais de 2 milhões de contatos via telefone e milhares de atendimentos pelas estradas do Brasil. Hoje, o serviço promove cerca de 8.500 atendimentos por mês e também está presente na Argentina, no Chile e no Uruguai, através do VolksAssistance.

Para fazer frente à essa alta demanda, atualmente a equipe ChameVolks é composta por 70 colaboradores (diretos e parceiros) e está disponível 24 horas por dia durante os sete dias da semana. O serviço também trabalha em estreita parceria nos 147 concessionários VWCO, assegurando total conforto e disponibilidade para motoristas, gestores de frota e clientes em geral.

"Buscamos sempre inovar nossos serviços e proporcionar o melhor para os usuários. Hoje, somente por telefone, conseguimos resolver cerca de 20% dos chamados de situação de emergência, mostrando a efetividade e o preparo técnico dos nossos colaboradores. Se o cliente precisa de suporte em sua operação, estamos sempre prontos para atendê-los com a garantia do melhor trabalho para retorno de suas atividades e frota circulante", enfatiza Camila Said, supervisora do ChameVolks.

Um dos pontos que auxilia no atendimento sob medida ao cliente é o avanço tecnológico do serviço. "Estamos focando sempre na digitalização dos nossos processos, no desenvolvimento de aplicativos e serviços e na resolução rápida das demandas e necessidades dos clientes. Podemos citar como exemplo a criação do aplicativo Field Service, que acompanha o atendimento in loco do motorista; o Uptime Center, que monitora caminhões em operação para orientar os clientes. Em paralelo, temos uma equipe multidisciplinar, que se reúne três vezes por semana, para reduzirmos o tempo de atendimento ao veículo, entre outros avanços", encerra Camila.

Para emergências na estrada ou nas cidades, o cliente ChameVolks pode discar gratuitamente para o número 0800 019 3333.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON. O Brasil sedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

