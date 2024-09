Setembro Dourado: A.C.Camargo Cancer Center reforça a importância do diagnóstico precoce de câncer infantojuvenil

A rápida descoberta auxilia na possibilidade de cura em 80% dos casos da doença na infância

SAO PAULO, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Setembro é o mês de conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que no próximo triênio (2023/2025), o Brasil tenha 7.930 novos casos em crianças e jovens, de 0 a 19 anos de idade por ano.

Quando diagnosticado precocemente, o paciente pediátrico possui altas taxas de cura. "Geralmente, o câncer em crianças e adolescentes, costuma evoluir rapidamente por questões de biologia tumoral, mas geralmente a resposta ao tratamento oncológico é melhor, alcançando 80% de chances de cura quando diagnosticado precocemente", comenta a Dra. Viviane Sonaglio, líder do Centro de Referência em Tumores Pediátricos do A.C.Camargo Cancer Center.

Os sinais e sintomas de tumores em crianças e adolescentes não estão ligados à exposição ou fatores que podem causar o câncer, como tabagismo, álcool, fatores ambientais e estilo de vida. Por isso, é importante estar atento aos sintomas, pois são parecidos com o de outras doenças pediátricas mais comuns. "Alguns sintomas de cânceres em crianças podem ser confundidos com outras patologias comuns na infância. É importante estar atento aos sinais persistentes, como a surgimento de ínguas, manchas roxas pelo corpo, sangramentos, febre de origem inexplicada, dores de cabeça, dor nos ossos, vômitos, palidez, alteração nos olhos, inchaço na barriga ou cansaço", reforça a especialista.

Tecnologia: ferramenta aliada na humanização e tratamento do câncer infantil

A escolha das terapias depende do tipo do tumor infantil e se ele encontra-se localizado ou avançado. Mas, aplicar os protocolos de tratamento nem sempre é simples aos pequenos pacientes. No A.C.Camargo, crianças e adolescentes contam com uma equipe extremamente preocupada e engajada com a humanização do tratamento.

Os óculos de realidade virtual (VR) são indicados para pacientes internados e são acompanhados por uma playlist com conteúdo para minimizar qualquer ansiedade ou desconforto durante a realização de procedimentos invasivos com agulhas e exames de rotina durante o tratamento. "Os óculos são utilizados para desviar a atenção da criança durante a realização de procedimentos dolorosos, principalmente coleta de exames, punção de cateteres, um momento de apreensão entre as crianças. É uma forma de deixar a experiência menos dolorosa ao longo do tratamento oncológico", ressalta Viviane.

FONTE A.C.Camargo Cancer Center