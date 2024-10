Shopee abre escritório no Brás para fortalecer ainda mais vendedores de moda no digital

Espaço funcionará como ponto de apoio para capacitação de vendedores, coleta de produtos vendidos, além de estúdio para fotos e transmissões ao vivo para incentivar o Live Commerce, uma das principais tendências do varejo

SÃO PAULO, 11 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Em linha com seu compromisso de fomentar o empreendedorismo local e facilitar o acesso ao mercado digital, a Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores, abre seu terceiro escritório no Brasil. O novo espaço em São Paulo, localizado na região do Brás, um dos principais polos de moda do país, chega para fortalecer ainda mais a categoria de moda na Shopee, que figura como a maior do marketplace.

Com a inauguração, a Shopee visa fortalecer sua conexão com os empreendedores do entorno, consolidando sua posição como parceira estratégica para o setor da moda. No espaço, a empresa oferecerá cursos para capacitação dos lojistas, além de estrutura como um estúdio profissional para produção de fotos e de lives para incentivar ainda mais a adoção do Live Commerce no país e uma Agência Shopee para coleta de pedidos. O objetivo é alavancar os pequenos e médios negócios da região.

"Esse escritório vai elevar nosso apoio aos vendedores da região a um novo patamar. O Brás é um polo vibrante do empreendedorismo brasileiro, e estamos comprometidos em fortalecer nossas conexões com os nossos parceiros, oferecendo suporte e ferramentas para que eles possam prosperar no mercado digital", afirma Leila Carcagnoli, líder de Categoria na Shopee.

Setor de moda na Shopee

A relevância da plataforma para os vendedores é um resultado direto do contato próximo da Shopee com eles, que vai além de ensinar as melhores práticas e uso das ferramentas. Com um time de especialistas em moda, o marketplace compartilha tendências de mercado e de comportamento do consumidor, como buscas e compras, atuando também de forma consultiva para auxiliá-los nas suas estratégias e impulsionar os seus negócios. Além do Brás, o marketplace também está presente nos demais pólos de moda do país com a iniciativa Shopee na Estrada, que já passou por cidades como Franca, Goiânia, Nova Friburgo e Nova Serrana.

Desde sua estreia para vendedores brasileiros, em 2020, a Shopee tem se consolidado como uma das principais portas de entrada para as vendas digitais. Uma pesquisa in-app* com lojistas nacionais apontou que 35% dos lojistas de moda encontraram no marketplace sua primeira oportunidade para vender online. Além disso, o impacto da plataforma se estende para toda a cadeia produtiva, uma vez que mais de 90% deles afirmaram comercializar itens produzidos no Brasil.

É o caso da Ana Ávila, que transformou um sonho em realidade ao fundar a Livre do Brasil, uma loja de roupas, que começou quando a família passava por dificuldades financeiras em 2020. Ela encontrou na Shopee a porta de entrada para as vendas online. No início, Ana usava o quarto dos filhos como espaço para estocar as peças prontas que comprava no Brás. Mesmo sem experiência no setor, ela se dedicou a aprender sobre e-commerce e as ferramentas da plataforma, o que impulsionou o crescimento rápido do negócio. Em poucos meses, decidiu iniciar fabricação própria para ter um preço mais competitivo e contratou dois funcionários para começar a produção. As vendas cresceram tanto que, atualmente, conta com 35 colaboradores, um galpão próprio e mais de mil peças produzidas diariamente, além de uma loja física no Brás.

"A Shopee é responsável por 80% das minhas vendas. É uma plataforma bem humanizada, que me possibilita negociar preço, ajuda nas tendências e tem uma aba só de conteúdo educacional para vendedores. É muito fácil vender na Shopee, transformou a minha vida", afirma Ana.

*A pesquisa foi conduzida pelo app da Shopee e direcionada a lojistas brasileiros com vendas nos últimos 12 meses (entre maio de 2023 a abril de 2024). Para garantir a representatividade nos resultados, o método utilizado foi o balanceamento da base amostral e a extrapolação dos dados obtidos.

Sobre a Shopee

A Shopee é um marketplace que conecta vendedores e consumidores em uma experiência de compra fácil, segura e divertida. Lançada em 2015 em Singapura, a Shopee iniciou a operação local em 2020. Atualmente, a empresa conta com uma equipe de mais de 15 mil colaboradores e dois escritórios na cidade de São Paulo. A empresa possui 12 centros de distribuição e mais de 150 hubs logísticos por todo o país, para atender as vendas dos seus mais de 3 milhões de lojistas brasileiros, que hoje são responsáveis por 90% das transações da plataforma.

A Shopee tem como compromisso ajudar marcas e empreendedores locais a se digitalizarem e terem sucesso no comércio eletrônico, contribuindo para a economia do país. A plataforma faz parte da Sea Limited (NYSE: SE), líder global de internet para consumidores, cuja missão é melhorar a vida dos usuários e pequenas empresas com tecnologia por meio de seus três negócios principais: Shopee, Garena e SeaMoney.

