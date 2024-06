Shopee anuncia iniciativa "Mulher do Ano" em parceria com a Rede Mulher Empreendedora

O projeto irá reconhecer 15 empreendedoras do marketplace em 3 categorias que medem transformação digital, impacto social e performance

Segundo levantamento do marketplace, mais de 50% dos lojistas com venda nos últimos 12 meses são do gênero feminino e há em média um crescimento de 45% de novas vendedoras por ano

SAO PAULO, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Shopee , marketplace que conecta vendedores e consumidores, em parceria com a Rede Mulher Empreendedora (RME), anuncia o lançamento da iniciativa Mulher do Ano Shopee - edição vendedoras para celebrar as mulheres empreendedoras que se destacam na plataforma. A iniciativa tem como objetivo reconhecer o talento, o desempenho e o crescimento das lojistas brasileiras.



Todas as mulheres empreendedoras que vendem na Shopee, que são proprietárias e/ou atuam em cargo de liderança (CEO) de suas lojas e com vendas ativas nos últimos 6 meses podem participar. As inscrições se iniciam hoje, 20 de junho e estão abertas até 31 de julho, por meio da página: shopee.com.br/m/mulher-do-ano-shopee . O evento para anunciar as vencedoras será realizado em novembro e destacará 15 mulheres em três categorias diferentes, que medem transformação digital, impacto social e performance.

"O marketplace é uma ferramenta efetiva para apoiar o empreendedorismo feminino e contribuir para que mais mulheres possam ser donas de suas lojas, ter a sua independência financeira e, que tenham cada vez mais destaque e relevância nos negócios. Essa iniciativa, em parceria com a RME, é uma forma de reconhecer isso e inspirar muitas outras a iniciarem suas jornadas.", avalia Leila Carcagnoli, Líder de Categoria na Shopee.

"Atualmente, o ambiente digital é uma das principais maneiras pelas quais as empreendedoras divulgam seus produtos e serviços, independentemente do tamanho de seus negócios. Ter acesso a espaços e plataformas como a Shopee faz uma enorme diferença para essas mulheres, pois permite que elas vendam seus produtos e gerem renda. Um reconhecimento como esse, em um dos maiores marketplaces do Brasil, demonstra a sinergia e o comprometimento que tanto a RME quanto e a Shopee têm em apoiar e valorizar as empreendedoras brasileiras.", comenta Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora

Como vai funcionar?

Para participar, lojistas mulheres que são proprietárias das suas lojas brasileiras na Shopee poderão inscrever seus cases em três categorias baseadas nos valores da empresa. A primeira categoria "Nos Adaptamos": avalia a empreendedora que para vender na Shopee fez a sua empresa passar por um processo de transformação digital. A segunda "Servimos": procura premiar empreendedoras que tenham conseguido um impacto social na sua comunidade através do trabalho na plataforma e a terceira "Vamos mais rápido": reconhece o crescimento e a performance da loja online.

As avaliações serão feitas em três fases que acontecem até novembro de 2024. O processo envolverá a análise das inscrições por um comitê de especialistas da Shopee e da RME, que considerarão os critérios estabelecidos para cada categoria, além de uma banca de jurados com grandes nomes do mercado.

As três primeiras colocadas em cada categoria irão receber o reconhecimento em dinheiro e o mesmo valor em Shopee Ads, com o objetivo de alavancar sua presença de marca e seus negócios na plataforma. O primeiro lugar recebe R$7 mil, seguido por R$4,5mil e R$3,5 mil. Os 4º e 5º lugares ganham o valor de R$2 mil em Ads na plataforma.

Empreendedorismo feminino na Shopee

Segundo pesquisa realizada no marketplace, mais de 50% dos lojistas com venda nos últimos 12 meses são do gênero feminino. A plataforma ainda aponta que há em média um crescimento de 45% de novas vendedoras por ano. "A digitalização é uma ferramenta importante para que as mulheres sejam donas de seus próprios negócios. Com uma loja na Shopee, as mulheres empreendedoras têm a liberdade de fazer a gestão diretamente de casa, permitindo um equilíbrio entre vida pessoal e profissional.", comenta Carcagnoli.

Ao olhar para o perfil das lojistas, mais de 65% estão na faixa etária de 25 a 44 anos, observando um movimento de maior maturidade entre as mulheres que buscam abrir seus negócios. Além disso, os dados mostram que a Shopee está descentralizando o empreendedorismo no Brasil, já que as top 5 cidades com mais mulheres vendendo na plataforma incluem apenas duas capitais: o 1° lugar é São Paulo, o segundo fica com o Rio de Janeiro, já os 3°lugar é a cidade de Franca, seguido por Guarulhos em quarto, ambos no estado de São Paulo. E em quinto Nova Serrana, Minas Gerais.

Entre as categorias com mais vendedoras cadastradas, o ranking fica com Casa e Decoração, Beleza, Roupas femininas, Brinquedos e Roupas infantis.

A Shopee possui mais de 3 milhões de lojistas brasileiros registrados e 90% dos pedidos são de vendedores locais. Para impulsionar, cada vez mais, o crescimento dos empreendedores, a plataforma disponibiliza diversos benefícios para que eles possam ter preços competitivos.

Além disso, a capacitação profissional dos empreendedores também está na lista de prioridades do marketplace, que investe continuamente em melhorias e inovações. A empresa possui o Centro de Educação do Vendedor, que já capacitou mais de 500 mil empreendedores em mais de 30 tipos de cursos.

Sobre a Shopee

A Shopee é um marketplace que conecta vendedores e consumidores em uma experiência de compra fácil, segura e divertida. Lançada em 2015 em Singapura, a Shopee chegou ao Brasil em 2019 e, atualmente, conta com uma equipe de mais de 10 mil funcionários e dois escritórios na cidade de São Paulo. A empresa possui 11 centros de distribuição e mais de 100 hubs logísticos por todo o país, para atender as vendas dos seus mais de 3 milhões de vendedores brasileiros, que hoje são responsáveis por 90% das transações da plataforma.

A Shopee tem como compromisso ajudar marcas e empreendedores locais a se digitalizarem e terem sucesso no comércio eletrônico, contribuindo para a economia do país. A plataforma faz parte da Sea Limited (NYSE: SE), líder global de internet para consumidores, cuja missão é melhorar a vida dos consumidores e pequenas empresas com tecnologia por meio de seus três negócios principais: Shopee, Garena e SeaMoney.

Sobre a Rede Mulher Empreendedora

Primeira e maior rede de apoio a empreendedoras do Brasil, a Rede Mulher Empreendedora – RME existe desde 2010 e já impactou mais de 10 milhões de pessoas. Criada pela empreendedora social, Ana Fontes, tem como objetivo apoiar as mulheres na busca por autonomia econômica e geração de renda, por meio de capacitações, conteúdo qualificado, conexões, mentorias, acesso ao mercado através de marketplace, programas de aceleração e acesso a capital.

