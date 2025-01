Siemens amplia sua infraestrutura privada de 5G com cobertura expandida e disponibilidade em mais países

Siemens aprimorou sua infraestrutura privada de 5G para cobrir áreas industriais maiores

Solução agora disponível em seis países europeus e no Brasil, com mais países a serem incluídos em 2025

Novo roteador compacto 5G, parte do portfólio Siemens Xcelerator, lançado para uso em gabinetes

SAO PAULO, 17 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A empresa de tecnologia Siemens anunciou uma atualização significativa em sua solução de infraestrutura privada 5G de nível industrial, que permitirá aos fabricantes cobrir áreas industriais maiores com capacidades de conectividade aprimoradas. A solução expandida agora suporta até 24 unidades de rádio, com cada unidade capaz de cobrir aproximadamente 5.000 m².

A infraestrutura privada 5G industrial da Siemens agora suporta até 24 unidades de rádio

A infraestrutura privada 5G atualizada agora está disponível em vários países, incluindo Alemanha, Suécia, Países Baixos, Suíça, Dinamarca, Áustria e Brasil, e há planos para expandir para outros países ao longo de 2025. Quando a versão inicial da infraestrutura privada 5G da Siemens foi lançada em 2023, estava disponível exclusivamente na Alemanha. Para complementar a expansão da infraestrutura, a Siemens também está introduzindo o novo Scalance MUB852-1 compacto, um roteador 5G de entrada para uso em gabinetes com classe de proteção IP20, parte do portfólio Siemens Xcelerator. O roteador corresponde ao formato do Siemens Simatic ET200 I/O e se integra perfeitamente ao ambiente Totally Integrated Automation (TIA) da Siemens.

"Nossa solução aprimorada de infraestrutura privada 5G representa mais um marco na produção conectada", disse Axel Lorenz, CEO de Automação de Processos da Siemens. "Ao permitir a cobertura de áreas industriais maiores, mantendo a mesma conectividade confiável, estamos atendendo às crescentes demandas dos ambientes de manufatura modernos."

A solução aprimorada chega em um momento crucial, quando a conectividade sem fio confiável em ambientes de fábrica enfrenta desafios crescentes. O espectro Wi-Fi tradicional não licenciado muitas vezes fica sobrecarregado em ambientes lotados, levando a interrupções na comunicação e possíveis paralisações na produção. A infraestrutura privada 5G da Siemens aborda diretamente esses desafios, fornecendo uma solução de rede dedicada para aplicações críticas. As redes privadas 5G também criam a infraestrutura de comunicação flexível necessária para integrar facilmente sensores inteligentes e dispositivos de borda, permitindo decisões baseadas em dados no chão de fábrica por meio de aplicações de inteligência artificial.

Design amigável ao usuário atende aos requisitos industriais

Com base nessas capacidades, a Siemens desenvolveu esta solução especificamente para casos de uso e requisitos industriais. O sistema apresenta uma abordagem inovadora e amigável ao usuário, com um processo de configuração simples que requer apenas cerca de 20 variáveis em uma única interface de usuário Web abrangente. Um painel de controle claramente organizado oferece uma visão geral abrangente do status da rede, tornando-o acessível até mesmo para usuários não especializados em TI. Enquanto muitas soluções industriais exigem expertise especializada, a abordagem da Siemens prioriza a operação amigável ao usuário e a implementação simples para suportar aplicações críticas para a missão e os negócios.

Esta infraestrutura privada 5G será extremamente valiosa em diversos setores industriais, incluindo manufatura, alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos, intralogística, indústrias pesadas e mineração. O sistema permite que as empresas operem suas redes de forma independente, sem depender de provedores terceirizados, o que garante maior cibersegurança e privacidade de dados graças à instalação no local. Os usuários podem modificar suas redes de forma flexível para atender às demandas em mudança e realizar a solução de problemas rapidamente quando necessário.

"O mundo industrial está se afastando da abordagem 'tamanho único' para a conectividade sem fio. Com nossa infraestrutura privada 5G industrial, estamos dando aos fabricantes as ferramentas para projetar sua espinha dorsal digital exatamente da maneira que precisam, seja operando uma única linha de produção ou um complexo de fábrica inteligente inteiro", disse Lorenz.

Para mais informações sobre a oferta de 5G privado e wireless industrial da Siemens para a indústria, por favor visite: https://www.siemens.com/5G

Este comunicado de imprensa pode ser encontrado em: https://sie.ag/2TecTg

A Siemens Digital Industries (DI) capacita empresas de todos os tamanhos nas indústrias de manufatura de processos e discretas a acelerar sua transformação digital e de sustentabilidade em toda a cadeia de valor.

A Siemens AG (Berlim e Munique) é uma empresa líder em tecnologia focada em indústria, infraestrutura, mobilidade e saúde.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2600785/Siemens_Private_Industrial_5G_Infrastructure.jpg

