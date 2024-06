Siemens apresenta soluções completas para a transformação da indústria de A&B na Fispal Tecnologia e TecnoCarne 2024

Companhia levará o visitante a uma jornada de inovação do campo à gôndola, com destaque para lançamentos de eletrificação e automação;

Estande imersivo mostra como a transformação digital e a infraestrutura inteligente podem tornar as indústrias mais competitivas e sustentáveis;

Softwares de simulação, eficiência energética e conectividade são destaque no estande da Siemens para aumentar eficiência das plantas fabris.

SÃO PAULO, 11 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Como a indústria pode impulsionar uma produção mais eficiente, flexível e segura com sustentabilidade? Essa é a pergunta que a Siemens irá responder durante a Fispal Tecnologia e TecnoCarne 2024. Entre os dias 18 e 21 de junho, no São Paulo Expo, o estande da companhia apresentará uma experiência imersiva em suas soluções para a indústria de Alimentos, Carnes e Bebidas. O objetivo é demonstrar como o investimento em transformação digital pode tornar o mercado que movimentou 10,8% do PIB (Produto Interno Bruto) do País em 2023 em um setor ainda mais competitivo e sustentável.

Estande da Siemens na última edição da Fispal. Em 2024, a empresa traz ainda mais soluções inovadoras para o mercado de F&B.

A Siemens levará o visitante a uma jornada de inovação do campo à gôndola, mostrando como suas soluções de eletrificação, automação, conectividade e infraestrutura se integram de modo a garantir maior eficiência energética, redução das emissões de carbono, custos operacionais mais baixos e melhor flexibilidade da produção, tudo isso, atrelado à resiliência de seus produtos.

Para impulsionar a digitalização do setor, o estande da Siemens contará com a nova geração de softwares avançados de simulação, além de sistemas de controle e gerenciamento de energia, e software supervisório para gestão de diversas etapas da cadeia produtiva de cervejarias e plantas de ração animal, entre outras.

O Siemens Xcelerator, uma plataforma digital de negócios aberta e flexível, que incorpora soluções como inteligência artificial, IoT, blockchain e edge computig, mostrará durante a feira um dos seus primeiros lançamentos, no qual será possível conferir o uso aberto da inteligência artificial para demonstrar como a engenharia e a programação podem ser ainda mais eficientes na identificação de falhas, resolução de problemas e até mesmo em análise estatística de máquinas.

No estande da Siemens também será possível conferir o lançamento dos drives SINAMICS S200 e G220, que atendem a demandas constantes do setor de Alimentos e Bebidas, e trazem mais eficiência e disponibilidade. Além disso, os visitantes poderão conferir o novo controlador SIMATIC S7-1500V, o primeiro PLC virtual da Siemens, assim como novidades na área de computadores industriais para operação e virtualização, com Industrial Edge. Todas as soluções estarão em operação na Fispal Tecnologia e TecnoCarne, para demonstrar como diversas indústrias do setor já estão utilizando recursos como edge computing, inteligência artificial, engenharia eficiente e integração com robôs, para uma automação mais robusta e completa.

"Nosso compromisso é constante: inovar com soluções para o ecossistema e a indústria de alimentos e bebidas. Trabalhamos para ajudar esse setor a alcançar objetivos globais, como a redução de 50% do consumo energético, das emissões de CO2e e dos resíduos. O pioneirismo da Siemens e o reconhecimento que recebemos destacam nossa capacidade de liderar e elevar os negócios dessa indústria a patamares superiores, promovendo um futuro mais sustentável", destaca Diego Cadete, Head de Alimentos e Bebidas da Siemens Brasil.

A Siemens também levará ao pavilhão suas soluções para Instrumentação e Conectividade, com destaque para o 5G industrial e para as redes inteligentes que permitem a completa integração TI/TA, ou seja, dos sistemas utilizados na produção com aqueles usados no ambiente administrativo. Tudo isso, sem deixar de lado a cibersegurança, demonstrando como é possível proteger o ambiente produtivo com ferramentas escaláveis e preparadas para a indústria.

Na área de eletrificação, as inovações poderão ser vistas nas soluções de baixa tensão, proteção e manobra elétrica, e painéis inteligentes. Com elas, a Siemens pretende mostrar por que a digitalização, somada a diagnósticos inteligentes e completos, controle e medição do consumo energético, é essencial para uma operação segura, eficiente e resiliente.

Neste ano, a empresa também levará ao estande um carregador de veículo elétrico e mostrará como o software Desigo CC pode trazer uma visão completa de edifícios inteligentes. Os visitantes também poderão conhecer uma solução completa de subestação modular, por meio de um tour virtual.

Já no âmbito de Serviços, a Siemens mostrará sua solução de manutenção preditiva que utiliza Inteligência Artificial e Machine Learning, chamada Senseye Predictive Maintenance, para gerar automaticamente modelos de comportamento de máquinas, direcionando a atenção e a experiência das equipes de manutenção para onde serão mais necessárias.

"Para a Fispal e TecnoCarne 2024, levaremos uma experiência completa para nossos clientes. Mostraremos a eles, por exemplo, como podemos otimizar a produção na prática, utilizando o gêmeo digital de uma máquina junto ao Copilot, uma ferramenta de IA que pode simular falhas, medir produtividade, gerar códigos e muito mais", afirma Daniel Cassimiro, consultor técnico do vertical de Alimentos e Bebidas da Siemens.

Centro de Competências de Carnes da Siemens

Desde 2018, a companhia investe no Centro de Competências de Carnes, em São Paulo. Um hub de soluções focadas em rastreabilidade e automação de processos para os mercados de bovinos, aves e suínos, contribuindo para o crescimento do mercado de carnes brasileiro. As soluções são desenvolvidas com a participação de especialistas de P&D de unidades globais da Siemens.

"Combinamos expertise local com a participação de especialistas globais em P&D da Siemens, garantindo o uso das tecnologias mais avançadas, contribuindo para o crescimento sustentável do mercado de carnes no Brasil, com eficiência, segurança e sustentabilidade. Vamos levar tudo isso também para o público da TecnoCarne", afirma Yuri Belentani, head do Centro de Competências de Carnes da Siemens.

Sobre a Fispal Tecnologia 2024

Principal plataforma de conexão da indústria de A&B (alimentos e bebidas) da América do Sul, a Fispal Tecnologia celebra 40 anos de história em 2024. A feira acontece entre os dias 18 e 21 de junho, no São Paulo Expo, e serve como grande ponto de encontro para impulsionar ainda mais a modernização do setor, que faturou R$ 1,2 trilhão em 2023, segundo dados da Abia (Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação). Complementando a Fispal Tecnologia, acontece simultaneamente a TecnoCarne, principal ponto de encontro para as indústrias de proteínas.

Anote!

Fispal Tecnologia e TecnoCarne 2024

Data: 18 a 21 de junho de 2024

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km - Vila Água Funda, São Paulo (SP)

Horários: Terça a quinta-feira: das 13h às 20h | Sexta-feira: das 13h às 18h

Credenciamento gratuito pelo site www.fispaltecnologia.com.br

No Brasil, a Siemens iniciou suas primeiras atividades em 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. O Grupo Siemens é formado pela Siemens Brasil, pela Siemens Healthineers e pela Siemens Mobility. Atualmente, o Grupo Siemens conta com duas fábricas, sete centros de Pesquisa e Desenvolvimento e quatro Centros de Distribuição espalhados por todo o território nacional. Para mais informações acesse nosso website: www.siemens.com.br

