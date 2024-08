Siemens é reconhecida como líder em consultoria de descarbonização de edifícios

Siemens classificada como líder no relatório inaugural da Verdantix "Green Quadrant: Building Decarbonization Consulting"

Building X, parte do Siemens Xcelerator, destacada como suíte digital abrangente para desempenho energético de edifícios

Building X, apoiado pela vasta experiência energética da Siemens, oferece suporte aos clientes em sua jornada de transformação digital e sustentabilidade

SÃO PAULO, 26 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Siemens Smart Infrastructure foi nomeada como uma das líderes em consultoria de descarbonização de edifícios pela empresa de pesquisa e consultoria independente Verdantix. O recém-lançado relatório "Green Quadrant: Building Decarbonization Consulting 2024" constatou que o Building X da Siemens oferece uma suíte digital abrangente para desempenho energético de edifícios, apoiada pela expertise energética, ajudando os clientes a alcançar seus objetivos de sustentabilidade.

O Building X é uma plataforma digital para edifícios que apoia os clientes na digitalização, gestão e otimização de suas operações prediais. Isso leva a uma experiência do usuário aprimorada, maior desempenho e sustentabilidade melhorada. Faz parte do Siemens Xcelerator, uma plataforma de negócios digital aberta que permite aos clientes acelerar sua transformação digital de forma mais fácil, rápida e em escala.

"Com as organizações buscando maneiras econômicas e acionáveis de atingir metas climáticas agressivas, ficamos felizes em saber que um dos mais novos relatórios Green Quadrant focou na consultoria de descarbonização de edifícios", disse Constantin Ginet, Head Global de Energy Performance Services da Siemens Smart Infrastructure. "E ficamos muito honrados em receber notas tão altas da Verdantix por nossa abrangente gama de tecnologia digital apoiada pelo Building X, profunda expertise energética, tecnologias de otimização de edifícios e capacidades de consultoria estratégica."

O relatório fornece uma análise profunda e quantitativa dos dez fornecedores mais proeminentes no espaço, focada em especialistas imobiliários desde design e engenharia até imóveis comerciais. A análise baseia-se nas descobertas de um questionário de 89 pontos, briefings ao vivo com fornecedores e entrevistas detalhadas com clientes.

A Siemens Smart Infrastructure (SI) está definindo o mercado de infraestrutura inteligente e adaptável de hoje e do futuro. A companhia está focada em atender aos desafios urgentes da urbanização e das mudanças climáticas, com a conexão de sistemas de energia, edifícios e indústrias. A SI cria ambientes que colaboram com o planeta e o bem-estar das pessoas, oferecendo aos clientes um portfólio completo de produtos, sistemas, soluções e serviços integrados, que envolvem desde a geração de energia até o consumo. Com um ecossistema cada vez mais digitalizado, contribui para o progresso de clientes, parceiros e de toda a sociedade. A sede global da Siemens Smart Infrastructure está localizada em Zug, na Suíça, e a empresa possui cerca de 75 mil funcionários em todo o mundo. Siemens.com.br/SI

A Siemens Brasil iniciou suas primeiras atividades em 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história, a empresa contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura brasileira, com um portfólio de tecnologias inovadoras que capacita seus clientes a acelerarem sua própria transformação digital e a alcançarem maior sustentabilidade. Além disso, oferece serviços financeiros, gestão imobiliária corporativa e serviços de negócios indiretos. O Grupo Siemens é formado pela Siemens Brasil, Siemens Healthineers e Mobility e está presente em praticamente todo o território nacional. Conta atualmente com sete centros de Pesquisa e Desenvolvimento, com o SITRAIN - Centro de excelência para clientes do setor industrial -, além do Digital Experience Center (DEX), um ambiente que permite uma experiência imersiva pelo ecossistema de soluções e serviços da companhia. Para mais informações acesse: www.siemens.com.br ou nosso Relatório Institucional e ESG.

