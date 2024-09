Sineng Electric brilha na Intersolar South America 2024 e assina um acordo de distribuição de quase 600 MW com a Nexen e a VESA Solar

SÃO PAULO, 2 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Sineng Electric, fornecedora líder global de soluções PV+ESS, cativou os visitantes da Intersolar South America com sua ampla gama de produtos inovadores. Em um movimento estratégico para acelerar a transição energética do Brasil, a Sineng Electric assinou acordos de distribuição com a Nexen e a VESA Solar, duas conceituadas distribuidoras do setor de energia renovável do Brasil. Essas parcerias visam facilitar a instalação de quase 600 MW de capacidade solar em todo o país, apoiando ainda mais para as metas de descarbonização do Brasil.

Solução residencial de energia solar e armazenamento para um estilo de vida verde

Na busca pela independência energética, os proprietários estão cada vez mais adotando práticas sustentáveis. A Sineng Electric atendeu a essa demanda com o inversor híbrido monofásico, o SN3.0-6.0HS. Oferecendo um tempo de comutação rápido de menos de 10 milissegundos entre os modos on-grid e off-grid, o produto garante uma fonte de alimentação ininterrupta. Ele é equipado com 2 MPPTs e suporta uma relação CC/CA de até 1,5, melhorando o desempenho e a eficiência do sistema.

Soluções fotovoltaicas para C&I para maximizar o ROI das empresas

Impulsionadas pelos abundantes recursos solares do Brasil e pelas políticas governamentais de apoio, as empresas estão se voltando para a energia solar para reduzir despesas operacionais e atingir suas metas de sustentabilidade. A Sineng Electric apresentou seus inversores fotovoltaicos SN75PT e SN75PT-LV. Os inversores são compatíveis com módulos fotovoltaicos bifaciais e têm uma corrente de entrada CC máxima de 64 A por MPPT. Eles se destacam em segurança e confiabilidade, apresentando AFCI integrado, detecção precisa de temperatura em terminais CA e um interruptor CC inteligente.

Soluções de PV + ESS de ponta adaptadas para instalações de grande porte

O inversor SP-350K-H1 da Sineng foi projetado para um sistema de 1500 V com uma potência máxima de saída de 352 kW. Suportando uma corrente máxima de entrada de 45 A por MPPT, ele é compatível com módulos de 182 mm e 210 mm. Além disso, 2 unidades de inversores centrais de 4,4 MW podem ser configuradas em uma estação turnkey MV de 8,8 MW, que acomoda tamanhos de bloco maiores, reduzindo assim tanto a pegada quanto os custos iniciais de investimento. A Sineng também revelou o EH-5000-HB-UD-35, uma solução turnkey PCS MV central projetada para armazenamento de energia em escala de utilidade.

"Na Sineng Electric, nossa missão é equipar residências, empresas e comunidades com soluções PV+ESS pioneiras. Por isso, ampliamos e refinamos continuamente nossas ofertas de produtos para atender às expectativas dos clientes no cenário energético que evolui rapidamente. Acreditamos que nossos esforços colaborativos estão posicionando o Brasil como a força líder na geração solar da América Latina", disse Jerry Lin, presidente da Sineng Americas.

