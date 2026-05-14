Sinônimo de categoria de iogurtes no Brasil, Danone reforça liderança em nutrição e saudabilidade por meio do lançamento de novos produtos

Neste Dia do Iogurte, a companhia de 55 anos de Brasil destaca aposta para alimentos funcionais e proteicos

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SÃO PAULO, 14 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Reconhecida como sinônimo de categoria para iogurtes no Brasil, a Danone tem construído uma trajetória de 55 anos no Brasil marcada por pioneirismo, ciência e inovação no desenvolvimento de alimentos que fazem parte da rotina dos brasileiros. Com um portfólio de marcas icônicas, como YoPRO, Danoninho, Activia, Danone e Danette, a companhia destaca esse legado em maio, mês do Dia do Iogurte (17), com lançamentos que traduzem a estratégia da empresa para o futuro da alimentação.

"Nossa presença de 55 anos no Brasil é uma história de construção e continuidade orientada por pesquisa, inovação e ciência, que colocam os consumidores no centro. Começamos democratizando o iogurte e, ao longo dessa jornada, evoluímos para entregar soluções com qualidade nutricional para diferentes fases da vida, sempre conectadas às necessidades da população e às transformações sociais. Movida por uma busca constante pela reinvenção, a companhia construiu um portfólio de marcas icônicas que atravessam gerações e combinam memória afetiva com ciência nutricional de ponta, elevando o padrão de qualidade do mercado e reforçando seu compromisso com a nutrição e o bem-estar dos brasileiros", afirma Marcelo Bronze, VP de Marketing da Danone Brasil.

Portfólio Nutritivo que cresce

Ao longo dos últimos anos, a Danone intensificou o seu foco na construção de um portfólio cada vez mais nutritivo. A companhia iniciou um processo contínuo de aprimoramento das suas receitas, guiado por evidências científicas e pela sua rede global de mais de 2.000 pesquisadores. Todo este ecossistema funcional ajudou a posicionar a Danone no 1º lugar do Índice Global de Nutrição (ATNi 2024).

O icônico Danoninho, por exemplo, passou por um trabalho técnico pioneiro que reduziu o seu teor de açúcar em mais de 50% ao longo dos anos, garantindo um perfil nutricional superior para as crianças. O resultado dessa jornada com foco em saúde, que passa por diversas marcas de seu portfólio local, é um marco histórico para o mercado nacional: hoje, 100% dos iogurtes, bebidas UHT e produtos de nutrição especializada da Danone Brasil são livres dos alertas frontais da Anvisa (lupas para excesso de açúcar, sódio ou gordura saturada).

Esse movimento é sustentado por uma base científica sólida, que impulsiona a inovação no país e lidera novas tendências de consumo, como a "proteinização. A categoria de alta performance é uma das que mais cresce na companhia, capitaneada por YoPRO, marca líder em seu segmento no Brasil desde o lançamento, em 2018.

Lançamentos 2026

Para materializar esse compromisso com a vanguarda científica em 2026, a Danone apresenta novidades que equilibram a entrega de benefícios funcionais com sabor. No território da performance, a marca YoPRO introduz o sabor Cheesecake de Frutas Vermelhas, unindo alto teor de proteínas à indulgência, enquanto Activia expande seu portfólio de iogurtes com probióticos por meio do lançamento do sabor Frutas Vermelhas, na versão Triplo Zero (0 adição de açúcares*, 0 gorduras e 0 lactose), que também é fonte de fibras. Para o público infantil, a grande novidade é a colaboração de Danoninho com a série animada "Bluey", que combina a evolução de uma fórmula com baixo teor de açúcares com o carisma de uma das personagens mais queridas da atualidade, reforçando a parceria lúdica da marca com os pais na jornada nutricional das crianças.

Todos esses complementam um dos principais lançamentos do último ano: o Danone Zero, iogurte em formato familiar do mercado que zerou cinco indicadores — adição de açúcar, lactose, colesterol, gorduras saturadas e trans —, consolidando-se como um aliado estratégico para a rotina nutricional das famílias brasileiras.

Sobre a Danone ( www.danone.com ):

A Danone é uma empresa centenária global e líder no setor de alimentos e bebidas, atuando em categorias com foco em saúde, crescimento acelerado e alinhadas às tendências de consumo. No Brasil há 55 anos, atua nas categorias de Produtos Lácteos Essenciais & à Base de Plantas, e Nutrição Especializada. Com uma missão de longa data de levar saúde por meio da alimentação ao maior número de pessoas possível, a Danone busca inspirar práticas alimentares e de consumo mais saudáveis e sustentáveis, comprometendo-se com impacto positivo em termos nutricionais, sociais, societais e ambientais.

A empresa definiu sua estratégia Renew para restaurar o crescimento, a competitividade e a geração de valor a longo prazo. Com mais de 90 mil colaboradores e presença em mais de 120 mercados, a Danone registrou vendas de €27,4 bilhões em 2024.

Seu portfólio inclui marcas internacionais líderes (como Activia, Danone, Danette, Danoninho, entre outras), além de marcas locais e regionais fortes (como YoPRO, Fortini*, Souvenaid**, Milnutri e Aptanutri***).

A Danone está listada na Euronext Paris e também na plataforma OTCQX por meio de um programa de ADR (American Depositary Receipt). A empresa integra importantes índices de sustentabilidade, incluindo os gerenciados pela Moody's e Sustainalytics, bem como os índices MSCI ESG, FTSE4Good, Bloomberg Gender Equality Index e Access to Nutrition Index.

A ambição da Danone de obter a certificação global B Corp™ foi concretizada em 2025. No Brasil, a Danone já é certificada como B Corp™ desde 2021, reforçando seu compromisso com práticas sustentáveis, responsabilidade social e transparência.

*A linha Fortini foi desenvolvida para crianças com necessidades específicas e deve ser consumida conforme recomendação do profissional de saúde.

**Souvenaid foi desenvolvido para pacientes com necessidades específicas e deve ser consumido conforme recomendação do profissional da saúde.

***O Ministério da Saúde Informa: O Aleitamento Materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.

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FONTE Danone