SIS International lança soluções exclusivas de consultoria em produtos de cuidados pessoais, consultoria estratégica e pesquisa de mercado

NOVA YORK, 2 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A SIS International, uma importante empresa internacional de pesquisa de mercado e consultoria estratégica, lançou serviços de consultoria especializados feitos sob medida para o setor de produtos de cuidados pessoais. A empresa anunciou recentemente o desenvolvimento de seus novos serviços para atender às crescentes necessidades das marcas de cuidados pessoais que buscam crescimento e sucesso em um mercado competitivo.

Ruth Stanat, Fundadora e Presidente da SIS International Research

A SIS International oferece pesquisas de mercado aprofundadas e serviços de consultoria para atender à crescente demanda por experiências personalizadas do consumidor e desenvolvimento sustentável de produtos no setor de cuidados pessoais. Estes serviços visam ajudar as marcas a otimizar suas estratégias, ao refinar as ofertas de produtos, melhorar o envolvimento do cliente e aproveitar as tendências emergentes.

"Estamos entusiasmados em apresentar nossas soluções ampliadas de consultoria ao setor de produtos de cuidados pessoais. Temos um histórico comprovado de apoio a marcas líderes do setor, como Avon, Colgate-Palmolive, Estée Lauder, Johnson Diversey, L'Oreal, Proctor & Gamble, Revlon e Shiseido. Nossa meta é capacitar as marcas de cuidados pessoais com percepções estratégicas e soluções baseadas em dados para impulsionar o crescimento e a inovação à medida que entendemos os desafios e oportunidades únicos nos setores de beleza, cuidados com a pele e higiene", disse Ruth Stanat, Diretora Executiva da SIS International.

Os serviços de consultoria personalizados da SIS International para produtos de cuidados pessoais incluem consultoria de posicionamento de marca, pesquisa de comportamento do consumidor, consultoria de inovação de produtos, desenvolvimento de estratégia de sustentabilidade, análise de cenário competitivo, estratégias de marketing de influenciadores e previsão de tendências de mercado. Estes serviços permitem que as marcas de cuidados pessoais naveguem pelas complexidades do mercado e capitalizem de modo eficaz as oportunidades emergentes.

Além disto, o lançamento dos novos serviços de consultoria da SIS International reafirma o compromisso da empresa em impulsionar a inovação e o crescimento no setor de produtos de cuidados pessoais, em constante evolução.

"A SIS está profundamente comprometida em capacitar as marcas de cuidados pessoais com a inteligência estratégica necessária para prosperar em um ambiente de mercado em rápida mudança. Nossa equipe está 100% comprometida em oferecer recomendações práticas e soluções personalizadas que se alinhem às metas e aspirações exclusivas de nossos clientes", acrescentou Stanat.

Sobre a SIS International

A SIS International é uma empresa internacional de pesquisa de mercado e consultoria estratégica que proporciona percepções e soluções para empresas de vários setores. Em nossos 40 anos de experiência, a SIS conduziu projetos de consultoria em mais de 135 países e atendeu a algumas das maiores e mais influentes empresas e organizações do mundo, incluindo mais de 70% da Fortune 500.

