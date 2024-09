Sistema de endoscopia Olympus de última geração é lançado no Brasil

SÃO PAULO, 4 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Olympus Latin America anunciou hoje o lançamento brasileiro do sistema de endoscopia EVIS X1™1, o sistema de endoscopia mais avançado da Olympus até o momento.

Dois eventos apoiando o lançamento contarão com palestras virtuais do Dr. Yoji Takeuchi sobre câncer colorretal e o papel que a tecnologia Olympus pode desempenhar na detecção e tratamento da doença e demonstrações práticas do sistema EVIS X1™. Os eventos serão realizados em 4 de setembro no Rio de Janeiro e Curitiba e em 19 de setembro em Brasília.

Dr. Yoji Takeuchi, Departamento de Oncologia Gastrointestinal, Instituto Internacional do Câncer de Osaka, apresentará a palestra "Prevenção do Desenvolvimento do Câncer Colorretal Usando EVIS X1™." Dr. Takeuchi examinará as taxas de incidência de câncer colorretal (CCR), o efeito da colonoscopia na minimização dos riscos de CCR e a correlação entre as taxas de detecção de adenoma e as mortes por CCR. Ele também discutirá o uso em endoscopia das tecnologias de visualização do EVIS X1: tecnologia Texture and Color Enhancement Imaging (TXI™), tecnologia Red Dichromatic Imaging (RDI™), tecnologia Brightness Adjustment Imaging with Maintenance of Contrast (BAI-MAC™) e tecnologia Narrow Band Imaging™ (NBI™).

Um estudo que analisou as taxas de CCR na América Latina descobriu que a taxa de mortalidade por CCR cresceu 20% na região entre 1990 e 2019, mesmo com as taxas de mortalidade diminuindo cerca de 4,3% globalmente durante o mesmo período. Embora as mortes por CCR devam continuar caindo na maioria dos países até 2035, os pesquisadores não projetam uma redução semelhante nos países da América Latina e do Caribe.2

O Dr. Gustavo Andrade de Paulo, gastroenterologista do Hospital Israelita Albert Einstein e membro da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, foi o primeiro usuário do EVIS X1 no Brasil.

"Os exames preventivos são muito importantes na batalha contra doenças como o câncer colorretal, e os médicos precisam das melhores tecnologias disponíveis para detectar, diagnosticar e tratar uma variedade de distúrbios gastrointestinais", disse o Dr. de Paulo. "As tecnologias de visualização disponíveis por meio do sistema EVIS X1™ fornecem aos médicos uma visão clara e detalhada do trato GI que pode ajudá-los a realizar exames completos e orientar as melhores opções de tratamento para nossos pacientes."

O sistema de endoscopia EVIS X1™ inclui dois endoscópios gastrointestinais compatíveis: o videoscópio gastrointestinal GIF-1100, indicado para uso no trato digestivo superior, e o colonovideoscópio CF-HQ1100DL/I, indicado para uso no trato digestivo inferior. A seção de controle leve ErgoGrip desses endoscópios é ergonomicamente projetada para fornecer uma pegada confortável e estável e facilidade para alcançar botões de controle de angulação e interruptores de escopo.3Os recursos das tecnologias de visualização do sistema EVIS X1 incluem:

Texture and Color Enhancement Imaging: a tecnologia TXI™ foi projetada para aumentar a visibilidade de lesões e pólipos, aprimorando a cor e a textura da imagem. 4

Red Dichromatic Imaging: a tecnologia RDI™ foi projetada para melhorar a visibilidade dos vasos sanguíneos profundos e pontos de sangramento. 2

Brightness Adjustment Imaging with Maintenance of Contrast: a tecnologia BAI-MAC™ foi projetada para corrigir os níveis de brilho em áreas escuras da imagem endoscópica, mantendo o brilho das áreas mais claras, para aumentar a visão total à distância. 5

Narrow Band Imaging™: A tecnologia NBI™ melhora a observação visual dos padrões vasculares e da mucosa utilizando comprimentos de onda azul e verde específicos absorvidos pela hemoglobina.2

As tecnologias TXI™, RDI™, BAI-MAC™ e NBI™ não se destinam a substituir a amostragem histopatológica como meio de diagnóstico. Essas são ferramentas auxiliares para exame endoscópico que podem ser usadas para suplementar a imagem de luz branca da Olympus.

Enquanto a Olympus trabalha para fornecer aos médicos tecnologia para ajudar a tratar seus pacientes, a empresa continua comprometida com sua missão de educação profissional para garantir que os profissionais de saúde estejam totalmente equipados para usar nossos dispositivos médicos com segurança e eficácia. A Olympus fornece uma variedade de recursos educacionais por meio do Olympus Continuum, uma plataforma educacional global projetada para fornecer à comunidade de saúde acesso rápido às mais recentes oportunidades de treinamento e aprendizagem.

"A educação profissional desempenha um papel vital na integração de novas tecnologias na prática clínica para ajudar a garantir que elas levem a melhorias reais nos resultados dos pacientes", disse o Dr. John de Csepel, Diretor Médico da Olympus Corp. "A educação médica é muito importante, pois a tecnologia e os procedimentos inovam em um ritmo rápido. Estamos trabalhando para ajudar a elevar o padrão de atendimento ao paciente, fornecendo a mais recente tecnologia e métodos de aprendizagem inovadores para toda a América Latina."

Para mais informações, visite a página do sistema de endoscopia EVIS X1™.

Sobre a Olympus Latin America

Uma empresa líder em tecnologia médica, a Olympus usa recursos inovadores em tecnologia médica, intervenção terapêutica e fabricação de precisão para ajudar profissionais de saúde a fornecer procedimentos diagnósticos, terapêuticos e minimamente invasivos para melhorar os resultados clínicos, reduzir custos gerais e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

A Olympus Latin America Division (LAD) abrange três subsidiárias dentro da Olympus Corporation of the Americas, incluindo a Olympus Latin America, a Olympus America de México e a Olympus Optical do Brasil. Em suas respectivas regiões, cada subsidiária gerencia as operações, parcerias com distribuidores e forças de trabalho da Olympus em funções como vendas, marketing e suporte. Para mais informações, acesse medical.olympuslatinoamerica.com.

