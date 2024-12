Sistema de Logística Reversa da Brastemp permite o descarte de produtos de todos os tamanhos e marcas de forma gratuita

Programa possui mais de 15 mil pontos de entrega voluntária em todo país

SÃO PAULO, 17 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A troca por um novo eletrodoméstico faz parte da vida dos consumidores, mas logo surge a pergunta: "O que fazer com o produto que será substituído ou que chegou no final da sua vida útil?". Para isso, a Brastemp, marca da Whirlpool e que tem o propósito de melhorar a vida em casa e no planeta, tem a solução: o programa de Logística Reversa "Por Outro Mundo".

Crédito: divulgação

O sistema da marca oferece coleta e descarte adequado dos equipamentos eletroeletrônicos de todos os portes, de qualquer marca e de forma gratuita em mais de 15 mil pontos de entrega voluntária em todo Brasil.

Como indústria, a Brastemp entende que tem um papel crucial na conscientização dos consumidores para evitar o descarte inadequado dos eletroeletrônicos, que podem trazer danos à saúde e ao meio ambiente. Por isso, a marca é pioneira no setor de linha branca de grande porte na implementação de um sistema individual de logística reversa.

Como descartar?

Há duas maneiras do consumidor realizar o descarte do seu eletroeletrônico. Para produtos pequenos, de até 30 kg, o consumidor só precisa preencher o formulário no site https://www.brastemp.com.br/esg/descarteecologico, procurar um dos 15 mil Pontos de Entrega Voluntária espalhados por todo o Brasil que seja mais próximo de sua residência, imprimir o código de postagem gratuita e levar o produto até o local selecionado.

Já para produtos acima de 30 kg, como geladeiras, fogões e lavadoras, a coleta é feita na casa da pessoa. Itens menores também podem ser descartados junto, desde que informados no formulário online e entregues com o produto com peso acima de 30 quilos.

Sobre Brastemp

Há 70 anos, a Brastemp traz inovações que antecipam soluções relevantes para os lares, isso resultado de um conhecimento profundo de seu consumidor e da sua natureza de inovar, sempre estabelecendo novos padrões. Lançou a primeira lavadora automática do país, a tecnologia Frost Free, aproveitou o espaço da porta da geladeira, inverteu a geladeira com o freezer, apresentou para o mercado a primeira lava-louças produzida em território nacional, surpreendeu com os produtos Retrô, foi a pioneira na personalização de eletrodomésticos no mundo. Mais sobre a Brastemp em www.brastemp.com.br

