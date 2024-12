Sistema de Logística Reversa da Consul é gratuito e aceita produtos de todos os tamanhos e marcas

Lançada em 2023, a plataforma tem mais de 15 mil pontos de coleta em todo país

SÃO PAULO, 13 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- O que fazer com um eletroeletrônico que chegou ao final de sua vida útil? A Consul, marca da Whirlpool e que tem o propósito de melhorar a vida em casa e no planeta, tem a solução, o programa de Logística Reversa intitulado como "Bem Pensado para Todos".

O sistema da marca permite a destinação ambientalmente adequada de produtos que não estão sendo mais utilizados ou que estão no final de sua vida útil de qualquer marca ou tamanho, gratuitamente, em mais de 15 mil Pontos de Entrega Voluntária espalhados por todo o Brasil.

Além de ser o primeiro programa que faz o descarte gratuito de eletroeletrônicos em desuso de qualquer marca e em qualquer lugar do Brasil, a Consul também investe no pilar ambiental através de seus produtos. A marca, que é reconhecida por oferecer soluções bem pensadas aos seus consumidores, possui um portfólio completo de produtos que visam a praticidade e flexibilidade para as rotinas dos lares, além da economia com produtos com funções que visam a economia de sabão e o reaproveitamento e economia de água.

Como descartar?

Há duas maneiras do consumidor realizar o descarte do seu eletroeletrônico. Para produtos pequenos, de até 30 kg, o consumidor só precisa preencher o formulário no site https://www.consul.com.br/esg/descarteecologico, procurar um dos 15 mil Pontos de Entrega Voluntária espalhados por todo o Brasil que seja mais próximo de sua residência, imprimir o código de postagem gratuita e levar o produto até o local selecionado.

Já para produtos acima de 30 kg, como geladeiras, fogões e lavadoras, a coleta é feita na casa da pessoa. Itens menores também podem ser descartados junto, desde que informados no formulário online e entregues com o produto com peso acima de 30 quilos.

Sobre a Consul

Há mais de 70 anos no mercado brasileiro, a Consul é pioneira no desenvolvimento de soluções bem pensadas e criativas no segmento de eletrodomésticos. A marca está presente em mais de 50% dos lares brasileiros. É parte da Whirlpool Latin America, empresa líder no setor de eletrodomésticos e da Whirlpool Corporation, maior fabricante de eletrodomésticos do mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2581119/Picture1.jpg

FONTE Consul