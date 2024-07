Site permite que brasileiros apostem em loterias nos Estados Unidos

NOVA YORK, 9 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Empresa norte-americana lançou o site mylionario.com que permite que brasileiros apostem nas duas maiores loterias do mundo: PowerBall e Mega Millions. Famosas por seus prêmios colossais em dólar, não é necessário ser um cidadão americano ou residente nos EUA para jogar. Para concorrer às cifras milionárias e até bilionárias, basta acessar o mylionario.com, comprar um bilhete e aguardar o resultado. É simples, intuitivo, rápido e seguro.

Em 2022, a PowerBall foi responsável pelo maior prêmio já sorteado por uma loteria no mundo, no valor de US$ 2.04 bilhões (R$ 11,1 bilhões). Já o maior prêmio já pago pela Mega Millions foi de US$ 1.58 bilhões (R$ 8,6 bilhões), em 2023. Por outro lado, o maior prêmio já sorteado no histórico de concursos regulares da loteria brasileira Mega-Sena foi de R$ 317,8 milhões, no ano de 2022.

E engana-se quem pensa que apostar nas loterias americanas é caro. Enquanto o bilhete simples da Mega-Sena sai por R$ 5,00, o mylionario.com permite comprar frações de bilhete bolão por apenas R$ 2,00. Há ainda opções de comprar bilhetes inteiros; o Combo MegaPower, que inclui jogos do PowerBall e da Mega Millions; ou fazer assinatura. Ao assinar, o usuário escolhe a loteria de sua preferência, e participa automaticamente de todos os sorteios, desde que haja fundos na carteira.

Para fazer um jogo, é necessário se cadastrar na plataforma e comprovar ter mais de 18 anos de idade por meio de uma cópia legível do RG ou da carteira de motorista. Depois, basta inserir crédito na carteira por meio de Pix e realizar os jogos desejados. Os números podem ser personalizados ou aleatórios, dependendo da modalidade escolhida. Os resultados das loterias são exibidos automaticamente.

Regra dos jogos

As regras dos jogos das loterias Mega Millions e Powerball são similares. O jogador pode escolher seis números de dois conjuntos separados, ou seja, são cinco números principais e um número adicional. Se acertar todos os números sorteados, ganha o primeiro prêmio (jackpot) da loteria.

Na Powerball, o apostador escolhe cinco números entre 1 e 69. O sexto número vai de 1 a 26. Já na Mega Millions, deve-se escolher cinco números de 1 a 70 e um número de 1 a 25.

Segurança

O mylionario.com não é um site de apostas online, é um 'Lottery Courier Service', ou seja, um serviço de entrega de loteria. Agentes da empresa nos Estados Unidos compram o bilhete físico na loteria, que é escaneado e disponibilizado no painel da conta do cliente, com sua respectiva data e numeração. O usuário é avisado por e-mail assim que a cópia do bilhete físico é inserida na plataforma. O bilhete original fica sob posse da companhia.

Em caso de vitória, o usuário poderá resgatar até US$ 600 diretamente de sua carteira no site da empresa. Acima deste valor, por razões legais, o vencedor deverá coletar o prêmio pessoalmente nos EUA. A empresa se compromete a prestar todo auxílio necessário.

O site da mylionario.com não é operado do Brasil e é controlado pela Lucky Stakes LLC, uma empresa registrada nos Estados Unidos.

Todas as informações pessoais e financeiras do usuário são protegidas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2457170/Texto1.jpg

FONTE mylionario.com