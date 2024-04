Sobel Network Shipping Co., Inc. comemora 75 anos de excelência na indústria naval

ROCKVILLE CENTRE, Nova York, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Sobel Network Shipping Co., Inc., uma importante provedora de logística, tem o prazer de anunciar seu 75º aniversário em abril de 2024. Há 75 anos, estamos comprometidos com a excelência, a inovação e a satisfação do cliente em escala global.

"Nosso 75º aniversário é uma prova de nossa dedicação e trabalho árduo, e estamos gratos pela confiança e apoio de nossos clientes e parceiros", disse Brian C. Wills, presidente da Sobel Network Shipping.

Fundada em 1949, a Sobel é pioneira na indústria naval e é conhecida por suas soluções logísticas confiáveis e eficientes. Este 75º aniversário marca uma era significativa de crescimento e conquistas. Para comemorar, estamos inaugurando nossa primeira sede, uma instalação moderna projetada para aprimorar operações, colaboração e serviços.

Nosso sucesso se deve em, em grande parte, à nossa qualificada equipe, cuja experiência e comprometimento nos mantiveram na liderança em nosso campo. A Sobel valoriza seus colaboradores, fomentando uma cultura de excelência e inovação. Estamos empenhados em evoluir de acordo com as necessidades dos nossos clientes, utilizando as mais recentes tecnologias e práticas da indústria para oferecer soluções logísticas personalizadas.

As comemorações do 75º aniversário incluirão eventos e iniciativas de agradecimento aos nossos clientes, parceiros e colaboradores, reconhecendo o seu papel em nosso sucesso. Estas festividades não são apenas uma retrospectiva da nossa jornada, mas um passo em direção a um futuro promissor.

"Estamos orgulhosos de nossos 75 anos na indústria naval", comenta Brian C. Wills. "Este marco reflete a dedicação de nossa equipe e a confiança de nossos clientes e parceiros. Estamos entusiasmados em continuar o nosso legado de excelência e inovação."

Para consultas gerais, entre em contato:

[email protected]

www.sobelnet.com

888-670-4191

A empresa oferece uma seleção abrangente de soluções logísticas adaptadas para atender às diversas necessidades de seus clientes em todo o mundo. Com um compromisso com a excelência, inovação e satisfação do cliente, a Sobel Network Shipping Co., Inc. continua a ser um parceiro confiável no cenário logístico global.

Contato com a mídia

Brian C. Wills, Sobel Network Shipping Co., Inc., 1 888-670-4191, [email protected], www.sobelnet.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2369682/Sobel_Network_Shipping_Logo.jpg

FONTE Sobel Network Shipping