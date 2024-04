Sobel Network Shipping Co., Inc. celebra 75 años de excelencia en la industria naviera

ROCKVILLE CENTER, Nueva York, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Sobel Network Shipping Co., Inc., proveedor de logística de primer nivel, se complace en anunciar su 75 aniversario en abril de 2024. Durante 75 años, hemos estado comprometidos con la excelencia, la innovación y la satisfacción del cliente a nivel mundial.

"Nuestro 75.° aniversario es un testimonio de nuestra dedicación y trabajo arduo, y estamos agradecidos por la confianza y el apoyo de nuestros clientes y socios", dijo Brian C. Wills, presidente de Sobel Network Shipping.

Fundada en 1949, Sobel ha sido pionera en la industria naviera, y conocida por sus soluciones logísticas confiables y eficientes. Este 75.° aniversario marca un período memorable de crecimiento y logros. Para celebrarlo, presentamos nuestra primera sede, una moderna instalación diseñada para mejorar las operaciones, la colaboración y el servicio.

Nuestro éxito se debe en gran parte a nuestro equipo calificado, cuya experiencia y compromiso nos han mantenido a la vanguardia en nuestro campo. Sobel valora a sus empleados, fomenta una cultura de excelencia e innovación. Nos hemos consagrado a evolucionar junto con las necesidades de nuestros clientes, utilizando la última tecnología y prácticas de la industria para ofrecer soluciones logísticas personalizadas.

Las celebraciones del 75.º aniversario incluirán eventos e iniciativas para agradecerles a nuestros clientes, socios y empleados, y reconocer el papel que han desempeñado en nuestro éxito. Estas festividades no son solo una mirada retrospectiva a nuestra trayectoria, sino un avance hacia un futuro prometedor.

"Estamos orgullosos de nuestros 75 años en la industria naviera", comentó Brian C. Wills. "Este hito refleja la dedicación de nuestro equipo y la confianza de nuestros clientes y socios. Estamos entusiasmados de continuar nuestro legado de excelencia e innovación".

Para consultas generales, contacte a:

[email protected]

www.sobelnet.com

888-670-4191

La empresa ofrece una amplia gama de soluciones logísticas adaptadas para satisfacer las diversas necesidades de sus clientes en todo el mundo. Comprometidos con la excelencia, la innovación y la satisfacción del cliente, Sobel Network Shipping Co., Inc. sigue siendo un socio de confianza en el panorama logístico a nivel mundial.

Contacto de prensa

Brian C. Wills, Sobel Network Shipping Co., Inc., 1 888-670-4191, [email protected], www.sobelnet.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2369682/Sobel_Network_Shipping_Logo.jpg

FUENTE Sobel Network Shipping