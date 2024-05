Soft N Dry anuncia expansão de fraldas exclusivas para bebês sem árvores no Brasil

Empresa se muda para o Brasil para acelerar a adoção de suas fraldas descartáveis para bebês sustentáveis, econômicas e de alto desempenho e de materiais avançados para fabricantes e varejistas

TORONTO, PUERTO VALLARTA, México e SÃO PAULO, 29 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Soft N Dry Diapers Corp. ("Soft N Dry" ou "SDC") e sua subsidiária Soft N Dry de México, anunciaram hoje que tem iniciou operações de vendas e marketing no Brasil, que é a maior economia da América Latina e um mercado líder voltado para o consumo de bens de consumo sustentáveis embalados.

A Soft N Dry tem três pilares fundamentais para sua proposta de valor para novos stakeholders, parceiros e clientes no Brasil; Produtos proprietários de fraldas para bebês com marca branca de propriedade B2B, um portal de parceiros B2B para facilitar a integração dos fabricantes de fraldas para bebês OEM de produtos Soft N Dry e uma nova rede de varejo 'Last Mile' para mover unidades de fraldas descartáveis para bebês sustentáveis em escala de custo e eco -consumidores conscientes.

Matthew Keddy, CEO da Soft N Dry, disse: "Em coordenação com nossos parceiros OEM no México, nossa expansão das atividades de vendas e marketing no Brasil visa atender um mercado em crescimento, onde quase metade dos consumidores já se identificam como compradores sustentáveis em suas atividades diárias. decisões de compra. O que os consumidores procuram na maioria dos mercados latino-americanos, e nas prateleiras dos seus retalhistas locais, são produtos de alto desempenho com um excelente perfil de sustentabilidade que correspondam ou sejam inferiores ao seu orçamento familiar existente. Acreditamos que o dia de hoje marca uma mudança significativa no antigo estigma de que os produtos ecológicos têm que ser mais caros, já que agora pretendemos entregar com sucesso nossos produtos inovadores tanto para fabricantes de fraldas para bebês quanto para clientes de varejo de marca branca Last Mile no Brasil."

De acordo com a empresa global de dados e análises, Kantar Group:

Metade dos latino-americanos procura ativamente empresas que ofereçam formas de reduzir o seu impacto no ambiente e na diversidade.

70% estão preocupados com o custo dos produtos que são mais ecológicos para o planeta.

91% dos latino-americanos acreditam que as alterações climáticas têm impacto na sua vida quotidiana, observa o Banco Europeu de Investimento (BEI).

Ricardo Santana, Presidente Soft N Dry do México, disse: "Nosso ecoFlex Core para fabricantes de fraldas descartáveis para bebês OEM e fraldas para bebês de marca branca para varejistas nos permite levar coletivamente uma mensagem unida aos consumidores no Brasil, no México e em toda a América Latina. ; que nossas fraldas para bebês Tree Free sejam mais macias e secas e não resultem na degradação de nossos recursos naturais extremamente importantes. A Soft N Dry de México, estando na América Latina, abriga mais de 25% das terras aráveis e recursos de água doce do mundo, e através de nossos parceiros e clientes temos o prazer de trazer agora ao mercado no Brasil nossas fraldas para bebês Tree Free que superam as tradicionais fraldas em todas as métricas de desempenho e com menor custo para consumidores que prezam pela sustentabilidade."

Sobre Soft N Dry Diapers Corp.

é uma empresa canadense de materiais avançados que opera globalmente no mercado de fraldas descartáveis para bebês de US$ 60 bilhões. Com sua tecnologia proprietária ecoFlex Core, os clientes comerciais de varejo e manufatura na América do Norte e Latina se beneficiam de um desempenho de produto e resultados de sustentabilidade superiores aos dos materiais à base de polpa de árvore atualmente disponíveis e amplamente utilizados no mercado. Como um novo padrão da indústria, a SDC visa criar valor para acionistas, parceiros, clientes e consumidores finais, todos buscando reduzir os plásticos descartáveis com novos produtos que superem e revolucionem a alternativa estabelecida. Para obter mais informações, visite www.SoftNDryCorp.com, www.SoftNDry.mx, www.SoftNDry.com.br e para fabricantes de fraldas, visite www.ecoFlexCore.com ou www.ecoFlexCore.mx para obter mais informações sobre o produto.

Informações de contato:

Soft N Dry Brasil - Avenida Paulista 1374, 12 Floor, Bela Vista, São Paulo, Brasil 01310-100 - Tel. +55 11 3280 0955 – [email protected]

Soft N Dry de México - Insurgentes 108, Zona Romántica, Emiliano Zapata, 48380 Puerto Vallarta, Jalisco, México – Tel. +52 55 8421 4685 – [email protected]

Soft N Dry Diapers Corp. ( Canada ) - 40 King St W, 42nd Floor Toronto, Ontario, Canada M5H 3Y2 – Tel. +1 647 237 7744 – [email protected]

