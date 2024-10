SolaX Power anuncia investimento de US$ 1,498 bilhão em armazenamento de energia e instalações energéticas inteligentes

HANGZHOU, China, 2 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A SolaX Power, uma empresa líder global em soluções de armazenamento de energia, anunciou um investimento de 1,498 bilhão de dólares para construir uma unidade de pesquisa e fábrica de ponta na província de Zhejiang. Esse projeto será voltado para o armazenamento de energia e sistemas integrados de energia inteligente em serviços públicos, reforçando o compromisso da SolaX com o progresso da transição global para uma energia mais limpa.

Revolucionando o armazenamento de energia

Com a expansão da energia renovável, o armazenamento de energia tornou-se essencial para a existência de uma rede elétrica resiliente e sustentável. A instalação da SolaX pretende atender à crescente demanda por soluções de armazenamento eficientes que atendam aos setores comercial e de serviços públicos. A capacidade de armazenar e distribuir energia no momento necessário é mais importante do que nunca com o aumento da dependência da energia solar e eólica.

Ao expandir sua capacidade de produção, a SolaX está se posicionando como referência em inovação no armazenamento de energia. Suas soluções aumentarão a estabilidade da rede e a independência energética, que são componentes essenciais para atingir as metas globais de descarbonização.

Investimento em inovação e capacidade

Do investimento total de 1,498 bilhão de dólares, 1,078 bilhão será destinado a ativos fixos, incluindo laboratórios de P&D, centros de testes e linhas de fabricação de alta tecnologia. Essas instalações vão acelerar o processo de inovação da SolaX, levando novas tecnologias ao mercado mais rapidamente e aumentando a eficiência e a escalabilidade.

Essa expansão representa mais do que um simples aumento na produção - representa também a dedicação da SolaX em ultrapassar os limites tecnológicos e fornecer os melhores produtos do mercado.

Criando sistemas energéticos mais inteligentes

Além do armazenamento, a nova instalação da SolaX se concentrará em sistemas energéticos inteligentes que integram energia solar, armazenamento, aquecimento e carregamento de VEs. Aproveitando IA, IoT e big data, a SolaX pretende criar sistemas que otimizem o uso de energia em tempo real, tornando o gerenciamento de energia flexível e fácil de usar.

Esses sistemas desempenharão um papel fundamental no futuro do gerenciamento descentralizado de energia, capacitando os usuários a assumir o controle de sua energia e reduzindo a dependência das redes tradicionais.

Promovendo um futuro mais sustentável e inteligente

No cerne desse investimento está a missão da SolaX Power: tornar a energia mais inteligente, mais sustentável, mais acessível e mais fácil de usar. Essa nova instalação estabelece um marco significativo nos esforços da SolaX para criar soluções energéticas de última geração, preparando o terreno para um futuro mais limpo e sustentável. Enquanto o mundo se move em direção à neutralidade de carbono, a SolaX continua a liderar o caminho em soluções de energia renovável e energia inteligente, ajudando consumidores e empresas a abraçar um futuro mais sustentável.

