Solução de armazenamento compatível com QNAP S3 "QuObjects" certificada como Veeam® Ready - Objeto com Imutabilidade

TAIPEI, 23 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A QNAP® Systems, Inc., líder em inovar soluções de computação, rede e armazenamento, anunciou hoje que sua solução de armazenamento de objetos compatível com S3, "QuObjects", foi qualificada como Veeam® Pronto - Objeto com Imutabilidade, aplicável para QNAP NAS com sistemas operacionais QTS e QuTS hero. Esta certificação destaca a confiabilidade do QuObjects como uma solução segura de backup de objetos para empresas, melhorando a eficiência do gerenciamento de dados e a máxima segurança.

QNAP NAS é o armazenamento de objetos local ideal para backups da Veeam

QuObjects é a solução de armazenamento de objetos S3 para QNAP NAS, apresentando velocidades de leitura / gravação 20 vezes mais rápidas que os serviços de nuvem convencionais, além de uma arquitetura altamente flexível e escalável para garantir transmissão eficiente e flexibilidade no armazenamento de objetos. Desde o desenvolvimento de serviços de objetos até cargas de trabalho exigentes, como aprendizagem automática e armazenamento de dados primários, o QuObjects auxilia as empresas a atender diversas necessidades de aplicativos com maior economia.

O QuObjects oferece suporte ao Object Lock para garantir a imutabilidade dos dados, protegendo ainda mais contra ameaças de ransomware, ataques cibernéticos ou erros humanos. Junto com controles de acesso e recursos de autenticação, oferece proteção abrangente para segurança de dados de objetos.

Jimmy Tam, Diretor de Produto da QNAP, afirmou: "A segurança dos dados é crucial para as empresas. Com o QuObjects certificado pela Veeam Ready - Objeto com Imutabilidade, capacitamos as organizações que usam soluções da Veeam a optarem com confiança pelo QNAP NAS para armazenamento e backup de objetos S3 no local, desfrutando de transmissão rápida, ampla escalabilidade e segurança constante."

A QNAP é o parceiro preferencial para soluções de backup de objetos da Veeam. Saiba mais em Veeam Ready Object Partner e QNAP QuObjects - S3 Object Storage.

Para mais informação e ver a linha completa da QNAP NAS, acesse www.qnap.com.

