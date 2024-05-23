QNAP S3 物件儲存方案 QuObjects 通過 Veeam® Ready - Object with Immutability 認證，資料安全高可靠

台北2024年5月23日 /美通社/ -- 威聯通®科技 (QNAP® Systems, Inc.) 今日宣布其 S3 物件儲存方案 QuObjects 以 QTS 和 QuTS hero 兩項 NAS 作業系統通過 Veeam® Ready - Object 計畫的 Backup Target - Object with Immutability 認證。該認證肯定了 QNAP QuObjects 作為物件備份方案的可靠性，提供企業用戶高效物件儲存，提升數據管理效率和安全性。

QuObjects 是 QNAP NAS 的 S3 物件儲存解決方案，可運行超越一般雲端 20 倍的讀寫速度，且具高彈性可擴展架構，確保物件儲存的高效傳輸和靈活度。從物件服務開發乃至機器學習、資料湖等對數據儲存有高要求的工作負載，QuObjects 協助企業在更高成本效益的基礎上，實現多樣化的應用需求。