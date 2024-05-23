QNAP S3 物件儲存方案 QuObjects 通過 Veeam® Ready - Object with Immutability 認證，資料安全高可靠
23 5月, 2024, 14:00 CST
台北2024年5月23日 /美通社/ -- 威聯通®科技 (QNAP® Systems, Inc.) 今日宣布其 S3 物件儲存方案 QuObjects 以 QTS 和 QuTS hero 兩項 NAS 作業系統通過 Veeam® Ready - Object 計畫的 Backup Target - Object with Immutability 認證。該認證肯定了 QNAP QuObjects 作為物件備份方案的可靠性，提供企業用戶高效物件儲存，提升數據管理效率和安全性。
QuObjects 是 QNAP NAS 的 S3 物件儲存解決方案，可運行超越一般雲端 20 倍的讀寫速度，且具高彈性可擴展架構，確保物件儲存的高效傳輸和靈活度。從物件服務開發乃至機器學習、資料湖等對數據儲存有高要求的工作負載，QuObjects 協助企業在更高成本效益的基礎上，實現多樣化的應用需求。
QuObjects 物件鎖定 (Object Lock) 功能更實現了資料不變性 (Immutability)，進一步保護資料免於勒索軟體、網路攻擊的威脅與意外刪除；再加上訪問控制和身份驗證等功能，多重保障了物件資料的安全。
威聯通產品經理譚承恩表示：「資料安全對於任何企業組織都至關重要。我們很高興 QuObjects 通過 Veeam Ready - Object with Immutability 認證，並深具信心讓使用 Veeam 方案的企業組織可放心選擇 QuObjects QNAP NAS 作為地端 S3 物件儲存與備份方案，享受快速傳輸、高度擴充與穩定安全。」
QNAP 是 Veeam 物件備份方案的最佳夥伴，欲了解更多請造訪 Veeam 技術夥伴列表，以及 QuObjects - S3 物件儲存方案。
了解更多威聯通科技產品，請造訪 www.qnap.com。
SOURCE 威聯通科技
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