Soluções da indústria oferecem água de qualidade a milhões de brasileiros

Algumas delas impactam positivamente áreas onde é difícil chegar água encanada; Sabará Químicos e Ingredientes beneficia 46 milhões de pessoas todos os dias, de zonas urbanas e rurais

SÃO PAULO, 27 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- No Brasil, 32 milhões de pessoas não têm acesso a água tratada, número que representa 15,8% da população. Hoje, oferecer uma água de qualidade, que tenha recebido o tratamento adequado, é também garantir a saúde, uma vez que consumi-la é uma das principais formas de prevenir doenças.

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), só em 2022 o país registrou quase 191 mil internações provocadas pelas chamadas doenças de veiculações hídricas. Esses dados reforçam a necessidade de se investir em soluções eficazes e ambientalmente seguras.

"É preciso garantir tecnologia e matéria-prima capazes de abastecer as populações urbanas e rurais com água tratada. Para isso, é fundamental contar com produtos que impactam no tratamento, trazendo mais saúde, mais qualidade e desenvolvimento saudável para as gerações futuras", afirma Elias Oliveira, diretor de Relações Institucionais Brasil na Sabará Químicos e Ingredientes, referência no setor e uma das maiores fabricantes de soluções para o mercado de tratamento de águas da América Latina.

Hoje, as soluções da empresa são responsáveis por tratar 7,5 milhões de litros de água por dia e impactam diretamente 46 milhões de pessoas. "Precisamos falar sobre a importância que algumas soluções têm, principalmente, para lugares em que é difícil chegar água encanada, como zonas rurais", explica o especialista.

Segundo Elias, nesses casos, as pastilhas de cloro podem ser utilizadas na desinfecção de águas de poços e cisternas. "Cabe destaque também ao Dióxido de Cloro, que possui atuação importante no tratamento de águas para consumo humano, na fase de pré-oxidação e ainda no tratamento de efluentes".

Responsabilidade ambiental

A Sabará Químicos e Ingredientes é uma unidade de negócio do Grupo Sabará - empresa brasileira que há 68 anos é referência em soluções para tratamento de água e diversas indústrias – e concentra esforços para reduzir o impacto de suas operações, promover a sustentabilidade e conservar a água e a biodiversidade, contribuindo assim para a construção de um mundo mais equitativo e sustentável.

"Temos expertise na utilização de tecnologias específicas que garantem o saneamento efetivo e a desinfecção das águas, tanto para consumo humano quanto para tornar processos industriais mais eficientes e sustentáveis. Nosso país tem abundância de recursos hídricos, mas precisamos cuidar, com processos cada vez mais limpos e estímulo ao consumo consciente de produtos e empresas que trilhem por esse caminho", afirma Giovanna Cappellano, coordenadora de ESG do Grupo Sabará.

O Grupo Sabará é signatário do Pacto Global da ONU desde 2007 e firmou, em 2019, um compromisso com o CEO Water Mandate, plataforma que reúne líderes empresariais para enfrentar os desafios globais por meio da administração corporativa da água, em parceria com a ONU, governos e organizações da sociedade civil. Além disso, conquistou o Prêmio ECO 2020/21 da Amcham, na modalidade "Práticas de Sustentabilidade, Categoria de Sustentabilidade em Produtos ou Serviços", com o projeto de implantação da produção de clorito de sódio, produto que, até então, era 100% importado.

Sobre a Sabará Químicos e Ingredientes

A Sabará Químicos e Ingredientes, unidade de negócio do Grupo Sabará, fornece ao mercado produtos, equipamentos, assistência técnica e prestação de serviços, garantindo o saneamento e a desinfecção de águas em diversos processos industriais. É uma das maiores fabricantes em soluções para o mercado de tratamento de águas e distribuidora de cloro da América Latina. Focada no desenvolvimento de tecnologias específicas, oferece soluções capazes de contribuir efetivamente para que as empresas de saneamento, públicas ou privadas, e as indústrias garantam o abastecimento de água a grandes populações urbanas e rurais.

Sobre o Grupo Sabará

O Grupo Sabará, com mais de 67 anos de história, é genuinamente brasileiro e reconhecido pela sua capacidade de inovação e adaptação. Há três gerações, o Grupo supera desafios e se destaca nos seus mercados de atuação. Seu compromisso com o bem-estar das pessoas ao redor do mundo vai além da oferta de produtos e serviços inovadores. Suas atividades levam em consideração as gerações futuras, com foco em soluções que garantam a sustentabilidade. Por meio de seus vários ramos de atividade, o Grupo Sabará atua em todo o território nacional e possui presença em países da América do Sul, América do Norte e Europa. É especializado no desenvolvimento de tecnologias, soluções e matérias-primas de alta performance, voltadas aos mercados de tratamento de água no saneamento e indústria, nutrição e saúde animal e às indústrias de alimentos e bebidas. O desenvolvimento de seus produtos conta com o conhecimento e tecnologia 100% nacionais, fator que contribui para o Brasil se tornar referência em pesquisa de produtos em prol de um mundo sustentável.

FONTE Grupo Sabará