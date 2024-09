CORUÑA, Espanha, 25 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O festival SON Estrella Galicia Posidonia, na paradisíaca ilha de Formentera, receberá350 pessoas novamente este ano, de 4 a 6 de outubro. Tendo alcançado a VERDADEIRA certificação Zero Waste Platinum neste mês de julho, o evento é um encontro verdadeiramente único de música, natureza, gastronomia, cerveja e impacto positivo. Trabalhando com parceiros locais, dá aos seus hóspedes a oportunidade de (re)descobrir a ilha através de atividades e caminhadas guiadas - comprometidos com uma política de desperdício zero com foco na redução e reutilização. Tal como nos anos anteriores, a SON Estrella Galicia Posidonia oferecerá um programa de performances e atividades espalhadas por diferentes partes da ilha que serão mantidas em segredo até ao início do festival. A formação, como é tradição agora, não será revelada até o dia 4 de outubro e será composta por novos talentos internacionais que compartilharão o palco com outros artistas mais renomados que raramente são encontrados na cena do festival na Espanha. Além disso, as vendas de ingressos deste ano também estão disponíveis em seu site para o Reino Unido e a Alemanha.

FILHO Estrella Galicia Posidonia

Com uma formação musical secreta como espinha dorsal, a SON Estrella Galicia Posidonia vem construindo uma experiência única com a firme intenção de homenagear uma das ilhas mais bonitas do mundo. Um menu de degustação mediterrânea com curadoria de um chef com estrela Michelin é combinado com a melhor cerveja fabricada na Galícia para ser apreciada por apenas 350 pessoas. Como é habitual desde a sua criação, o festival voltará a colaborar com o projeto Save Posidonia, que procura proteger esta planta marinha de suma importância e sensibilizar para a necessidade de a preservar.

Em linha com esse compromisso com o impacto positivo, a SON Estrella Galicia Posidonia anunciou sua VERDADEIRA certificação Platinum como o único festival Zero Waste do mundo pela GBCI® (Green Business Certification Inc.™) em julho deste ano. Um novo marco em sua busca para continuar melhorando depois de atingir zero emissões desde 2021. Em sua última edição, o festival trabalhou em várias medidas que o levaram a alcançar uma impressionante taxa de desvio de resíduos de 99,3%, assumindo um compromisso definitivo com a economia circular e otimizando a redução e reutilização de tudo relacionado ao consumo durante o evento.

https://son.estrellagalicia.es/festivales/posidonia-en/

