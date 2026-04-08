STANLEY amplia presença na FEICON 2026 com estande expandido, experiências práticas e cabines de teste

Marca reforça posicionamento como parceira estratégica dos profissionais mais variados como marceneiros, pedreiros, mecânicos e eletricistas com lançamentos, ativações exclusivas e integração completa de soluções

SÃO PAULO, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A STANLEY, maior e mais tradicional fabricante de ferramentas do mundo, é presença confirmada na FEICON 2026, um dos principais eventos voltado para construção civil e arquitetura da América Latina. Entre os dias 7 e 10 de abril, no São Paulo Expo, em São Paulo (SP), a marca apresenta um estande ampliado e uma proposta centrada na parceria de longo prazo com o profissional.

Serra Circular 7-1/4” (185mm) 20V MAX* Brushless – SBC551

Por meio do conceito "Construa seu nome com STANLEY", a empresa estrutura sua participação a partir de três pilares: demonstração prática, integração de sistemas e qualificação técnica, em um espaço que inclui uma cabine exclusiva de testes para experimentação da linha de produtos a bateria V20, com destaque para a nova Politriz Roto Orbital de 3" (76 mm) Brushless – SBE130B, desenvolvida para aplicações que exigem precisão, potência e maior autonomia. A atualização recente da linha V20 também ganha protagonismo, evidenciando ganhos de eficiência, ergonomia e durabilidade.

Outro diferencial é a mini oficina mecânica instalada no estande, projetada para demonstrar o amplo portfólio de ferramentas voltadas para o mecânico, um dos segmentos de maior atuação da marca Stanley com suas tradicionais ferramentas manuais. Em todo o stand, o objetivo da marca é fazer com que os profissionais, principalmente os mecânicos, marceneiros e os inseridos no setor de construção se sintam em casa, podendo experimentar as soluções de acordo com suas profissões.

A linha de armazenagem modular PROSTACK será um destaque para todos esses profissionais, já que cada um pode montar seu sistema de armazenagem como for mais pertinente a seu uso, com a possibilidade de integrar caixas, carrinhos, organizadores e gaveteiros, com foco em organização, mobilidade e produtividade.

A presença da STANLEY na FEICON 2026 também contempla ações de relacionamento, como a personalização de trenas para quem participar e vencer a ativação feita durante a feira, além de destacar a parceria global com o FC Barcelona.

"Nosso estande será ainda maior comparado ao ano passado e traduz a dimensão do compromisso da marca com o profissional. Ampliamos a área, estruturamos ambientes segmentados por aplicação e destacamos a evolução da linha V20, além de proporcionar uma experiência prática que evidencia a qualidade e eficiência das nossas ferramentas e soluções", diz Daniel Romano, Diretor de Marketing da STANLEY.

Academia STANLEY

Outro foco da estratégia da marca para a FEICON 2026 é a Academia STANLEY, programa de capacitação com cursos gratuitos voltados à qualificação técnica de profissionais da construção e manutenção. A iniciativa integra a proposta de atuação como parceira estratégica, ao oferecer não apenas produtos, mas conhecimento e suporte para o desenvolvimento da carreira dos usuários.

"A STANLEY consolida sua participação na FEICON 2026 como uma vitrine de inovação e relacionamento com os profissionais dos mais diversos segmentos. Para nós, significa estar próximos e apoiá-los em sua jornada, para que assim sigam fazendo a diferença no dia a dia de todos os brasileiros. A Academia STANLEY é a extensão desse compromisso, onde oferecemos capacitação, compartilhamos conhecimento técnico e fortalecemos a jornada dos clientes", finaliza Daniel.

Serviço – FEICON 2026

Onde: São Paulo Expo – São Paulo (SP)

Quando: 7 a 10 de abril, das 10h às 20h

Estande da STANLEY: F180

Sobre a STANLEY

Desde 1843, as ferramentas STANLEY® estão nas mãos de profissionais que veem cada trabalho como uma oportunidade de construir seu nome e reputação. São aqueles profissionais que dedicam tempo e esforço para entregar um trabalho de qualidade enquanto se divertem fazendo o que fazem de melhor. Eles contam com a precisão, a durabilidade e a eficiência das ferramentas STANLEY para estar à altura de suas habilidades e deixar sua marca. Construa seu nome com a STANLEY, a marca dos profissionais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949295/SBC551_ES_GEC10.jpg

FONTE Stanley