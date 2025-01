Startup brasileira PWTECH supera a marca de 2 milhões de pessoas impactadas com acesso à água potável em 22 países

SÃO PAULO, 24 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Fundada em 2019 pelos engenheiros químicos Fernando Silva e Maria Helena Cursino, a startup brasileira PWTECH tem se consolidado como uma referência global em soluções inovadoras de tratamento de água. Desde sua criação, a empresa já impactou mais de 2 milhões de pessoas em 22 países, distribuindo aproximadamente 1.800 estações portáteis de tratamento de água e levando esperança e transformação para populações em situação de desigualdade hídrica.

Em 2024, a tecnologia da PWTECH foi reconhecida pela ONU, reafirmando sua importância em projetos voltados para crises humanitárias. Além do Brasil, as estações portáteis têm sido fundamentais para garantir acesso à água potável em regiões impactadas por conflitos e emergências climáticas, como Ucrânia, Faixa de Gaza, Síria, Haiti, Paquistão e, mais recentemente, Etiópia.

Graças a essas iniciativas, a startup já transformou mais de 10 milhões de litros de água de fontes naturais em água potável, beneficiando diretamente a saúde e a qualidade de vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Com um modelo de negócios baseado em inovação e sustentabilidade, a PWTECH segue expandindo seu impacto global, contribuindo ativamente para práticas que promovem saúde, dignidade e desenvolvimento em comunidades necessitadas.

"Nosso propósito sempre foi usar a tecnologia para transformar vidas, garantindo acesso à água potável para comunidades que mais precisam. Cada miniestação instalada representa um passo importante rumo a um futuro mais justo e sustentável", destaca Fernando Silva, CEO da PWTECH.

"Acreditamos que o acesso à água potável é um direito fundamental, e nossa missão é criar soluções que sejam acessíveis e eficientes, especialmente em cenários desafiadores", reforça Maria Helena Cursino, cofundadora da PWTECH.

Dia Internacional da Energia Limpa

No 'Dia Internacional da Energia Limpa', celebrado globalmente em 26 de janeiro, a PWTECH se destaca como um exemplo de como a tecnologia pode impulsionar a transição energética e, simultaneamente, promover a preservação ambiental. Ao oferecer alternativas sustentáveis para o tratamento de água, a startup reforça seu compromisso em melhorar as condições de vida de populações vulneráveis, conectando inovação tecnológica com impactos positivos reais.

"Nossa solução se destaca pelo baixo impacto ambiental e está disponível em duas versões inovadoras: uma que pode ser conectada a sistemas de energia solar fotovoltaica e outra que já vem equipada com uma placa fotovoltaica integrada, garantindo ainda mais praticidade e eficiência. Nosso trabalho é a prova de que inovação tecnológica e sustentabilidade podem caminhar juntas para transformar realidades. Celebrar o Dia Internacional da Energia Limpa é reforçar nosso compromisso com soluções que gerem impacto positivo no planeta e nas pessoas," afirma Fernando Silva, CEO da PWTECH.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2605769/Credito___Augusto_Dauster.jpg

FONTE PWTECH