Startup Palqee lança módulo de BI para gestão de privacidade

SÃO PAULO, 18 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Palqee, startup anglo-brasileira especializada em tecnologia, anunciou uma atualização estratégica no Ampersand, seu sistema operacional para gestão de privacidade e riscos. A novidade traz um módulo avançado de BI (Business Intelligence), que simplifica o monitoramento, a personalização e o compartilhamento de métricas de privacidade e governança em tempo real, permitindo maior agilidade e eficiência na adequação às regulamentações e na gestão de riscos operacionais.

Fundadores da Palqee - Hartley Jean Aimee, Sabrina Palme e Andre Quintanilha

O anúncio reflete a crescente relevância da gestão de riscos e compliance, que têm se consolidado como áreas de investimento prioritário para empresas no Brasil e globalmente.

"As novas funcionalidades do Ampersand foram desenvolvidas para responder às demandas crescentes de regulamentação e gestão eficiente de privacidade. Com elas, oferecemos aos nossos clientes uma solução prática e personalizada, que não apenas facilita o monitoramento e a adaptação às normas, mas também gera impacto direto na tomada de decisão estratégica, otimizando recursos e fortalecendo o controle operacional", afirma André Quintanilha, CGO e Co-Founder da Palqee.

Por meio do Ampersand, a Palqee auxilia mais de 15 mil profissionais, no Brasil e no exterior, de empresas como Banco Master, Cobasi, Hospital Infantil Sabará, OSM Thome e Aegea. Até o final de 2025, a startup espera triplicar o número de usuários da ferramenta.

A plataforma permite que companhias organizem suas atividades e colaborem com equipes internas e externas de forma mais eficiente e segura, com templates personalizáveis e a flexibilidade de criar frameworks próprios para atender às necessidades específicas de cada organização.

Desde auditorias até a gestão de riscos de fornecedores, o Ampersand centraliza e otimiza processos essenciais, permitindo que as empresas garantam conformidade e segurança de dados. Entre as funcionalidades estão o mapeamento de dados e processos, respostas a solicitações de titulares, gestão de consentimento, avaliação de risco de fornecedores, gestão de planos de ação e organização de políticas internas – tudo em um único ambiente integrado e intuitivo.

O Ampersand também se destaca por engajar equipes de diferentes áreas nos processos de privacidade e governança de dados. Com o Hub de Privacidade da Palqee, é possível colaborar em tempo real, criando um ambiente de trabalho mais alinhado e eficiente. O módulo de tarefas e notificações instantâneas garante que todos estejam atualizados e sincronizados, eliminando a necessidade de buscar informações em sistemas ou ferramentas dispersas.

Ao oferecer um conjunto robusto de ferramentas que otimizam o fluxo de trabalho e a eficiência nos processos de privacidade e compliance, o Ampersand não apenas facilita a gestão, mas também promove uma cultura sólida de privacidade nas organizações. Isso as torna mais resilientes e preparadas para enfrentar os desafios atuais e futuros da proteção de dados.

Palqee no Brasil

Em 2021, a startup inglesa expandiu suas operações para o Brasil após receber um aporte de R$3 milhões liderado pelo fundo Fuel Ventures, com a participação do GV Angels e Core Angels. Esse investimento permitiu que a Palqee focasse em auxiliar pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil na época.

Com a mudança de foco em 2022 para o mercado enterprise, a startup se estabeleceu no Brasil com clientes de destaque como Banco Master, Aegea, Cobasi e o Hospital Infantil Sabará, a plataforma de Privacidade e GRC da Palqee permite a empresas gerenciar de forma integrada proteção de dados, auditorias, e conformidade regulatória. A plataforma oferece ferramentas para mapeamento de dados, gestão de riscos de fornecedores, auditorias automatizadas e gestão de consentimento. Com o lançamento do Prisma, a empresa agora busca reforçar o seu posicionamento no mercado enterprise, oferecendo uma ferramenta robusta para grandes empresas que precisam de soluções escaláveis e eficientes para governança e monitoramento de riscos de IA em tempo real, garantindo transparência e conformidade nas operações.

Reconhecida pela Expert Insights entre as 10 melhores plataformas de gestão de privacidade do mundo, a Palqee é a única da lista com operação local no Brasil e contrato sem vínculo à moeda estrangeira. A startup surgiu na Inglaterra em 2019, fundada pelo brasileiro André Quintanilha, pelo franco-americano Hartley Jean-Aimee e pela alemã Sabrina Palme, que se conheceram em um mestrado de negócios na China. A empresa possui sedes em Londres, São Paulo e Nova Iorque (EUA).

