Stone entrega mais um trimestre consistente, acima dos guidances e com crescimento de TPV

● Lucro líquido ajustado no 3T25 foi R$641 milhões, crescimento de 13% na comparação anual

● Lucro bruto ajustado (Adjusted Gross Profit) foi R$1,6 bilhão, aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior

● O EPS ajustado (Earning per Share ou Lucro por Ação ajustado) cresceu 31% na comparação anual, atingindo R$2,57 por ação no trimestre

● TPV do segmento de MPMEs cresceu 11% na comparação anual, chegando a R$126 bilhões

SÃO PAULO, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A StoneCo Ltd. (Nasdaq: STNE) fechou mais um trimestre com consistência na entrega de resultados e acima dos guidances fornecidos ao mercado. O lucro líquido ajustado das operações continuadas no terceiro trimestre foi de R$641 milhões e a receita das operações continuadas, que exclui os números provenientes dos ativos de software em processo de venda, atingiu R$3,6 bilhões, crescimento de 16% ano contra ano. O lucro bruto ajustado das operações continuadas (Adjusted Gross Profit) foi R$1,6 bilhão, aumento de 12% em relação ao mesmo período de 2024, e o indicador EPS ajustado (Earning per Share ou Lucro por Ação ajustado) cresceu 31% na comparação anual, atingindo, no trimestre, R$2,57 por ação. A métrica de ROE (Return on Equity) das operações consolidadas cresceu mais de 8 p.p. na comparação anual, alcançando 24% no 3T25. O ROE dos Serviços Financeiros foi de aproximadamente 33% no período, crescimento de 4 p.p..

Em Pagamentos, a base de clientes MPMEs (Micro, Pequenas e Médias Empresas) cresceu 17% ano contra ano, chegando a 4,7 milhões de clientes ativos, e o TPV do segmento de MPMEs atingiu R$126 bilhões, crescendo 11% na comparação anual, com o Pix QR Code apresentando crescimento de 49%. Já em Banking, a base de clientes ativos apresentou crescimento de 22% ano contra ano, chegando a 3,5 milhões. Por sua vez, a carteira de crédito atingiu R$2,3 bilhões, crescimento de 27% tri contra tri, com níveis de inadimplência em 5,03% (NPL 90+ dias).

Guidances

No último trimestre, a companhia forneceu guidance de Gross Profit acima de R$6,375 bilhões e um EPS acima de R$9,6, representando um crescimento de 14,5% e 32%, respectivamente. Até setembro, a companhia já entregou um Adjusted Gross Profit de R$4,657 bilhões e um EPS de R$6,9, crescimento de 15,2% e 37%, ano contra ano, respectivamente.

Estrutura e excesso de Capital

Com base em Outubro de 2025, a companhia distribuiu aos acionistas R$2,8 bilhões nos últimos 12 meses, por meio da recompra de ações, com 10% de retorno dos rendimentos distribuídos no período (distribution yield). A Stone informou que 74% do capital excedente de R$3 bilhões anunciado no 4T24 já foi distribuído por meio de recompra de ações.

"Tivemos mais um trimestre de execução consistente, com um lucro líquido ajustado de R$699 milhões e um crescimento de EPS de 31%. Atingimos boa rentabilidade com um ROE consolidado de 24%, e mantivemos disciplina de capital, devolvendo R$2,8 bilhões aos acionistas nos últimos 12 meses. Continuamos firmes no nosso compromisso: crescer com eficiência e servir cada vez melhor os empreendedores do Brasil", afirma Pedro Zinner, CEO da Stone.

FONTE StoneCo. Ltd