Stone lança produto que transforma maquininha em controle de ponto para gestão de funcionários

Pesquisa da Stone mostra que 8 em cada 10 PMEs não têm controle sistematizado de horas; novo produto chega para mudar esse cenário

SÃO PAULO, 25 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Pensando nos empreendedores que buscam ganhar tempo, autonomia e controle em sua rotina diária, a Stone apresenta ao mercado uma funcionalidade inédita no Brasil, que chega para facilitar a rotina do empreendedor: a solução de Gestão de Funcionários, com o "Bate Ponto", que transforma a maquininha de cartão em controle de ponto e a funcionalidade de Pagar Funcionários.

As soluções foram criadas para resolver o mesmo desafio: facilitar a rotina de quem tem um time CLT e quer ganhar tempo sem perder autonomia. Com o Bate Ponto, o registro de ponto pode ser feito direto na maquininha de cartão, usando a câmera do próprio dispositivo e sem depender de softwares externos. Já a solução Pagar Funcionários permite fazer o pagamento de salários, férias e 13º de forma prática pelo app ou pelo portal web da Stone. As ferramentas são ideais para empreendedores com equipes de 5 a 50 pessoas.

"A gente sabe que o pequeno e médio empreendedor perde um bom tempo do dia com tarefas operacionais, e o controle de ponto dos funcionários é uma delas. Por isso, oferecemos soluções que deixam essa rotina muito mais simples: o Bate Ponto na maquininha, um jeito inédito de registrar o ponto sem precisar de equipamento extra, e o Pagar Funcionários, que centraliza e agiliza a folha de pagamento via Pix. Com a Stone, o empreendedor ganha tempo para cuidar do que realmente importa: fazer o negócio crescer", explica Mateus Biselli, diretor de Growth da Stone.

De acordo com pesquisa realizada pela Stone com mais de mil clientes, 8 em cada 10 pequenos e médios empreendedores ainda utilizam métodos manuais, como papel ou planilhas, para o controle de ponto dos seus funcionários. Conciliar a gestão de equipe com baixo custo é um dos principais desafios, e 29% dos empreendedores disseram buscar alternativas para otimizar a administração dos negócios.

A Gestão de Funcionários Stone inova com o Bate Ponto oferecendo reconhecimento facial, garantindo mais segurança sem a necessidade de equipamentos físicos que chegam a custar até R$2 mil. Outro diferencial é a integração com a Conta Stone, que une controle de ponto e pagamento de salários e benefícios em um único ambiente.

O empreendedor também consegue pagar até 50 funcionários de uma só vez via Pix com a funcionalidade Pagar Funcionários. A lista de funcionários fica salva, economizando tempo em pagamentos futuros - é possível fazer o pagamento de cinco funcionários, por exemplo, em até 30 segundos. Os valores de pagamento também podem ser personalizados mensalmente e a funcionalidade pode ser usada para pagar salários, férias e 13º salário.

Para o lançamento, a Stone preparou uma oferta exclusiva do "Bate Ponto + Pagar Funcionários" que oferece 6 meses grátis para os empreendedores que adquirirem o novo produto, já disponível para uma parte da base de clientes da Stone que já tem o modelo de maquininha compatível. Em breve será lançado para a totalidade da base de clientes e em novas vendas.

Empresa de tecnologia financeira que possui uma plataforma de soluções completas cujo propósito é melhorar a vida do empreendedor brasileiro, ajudando-o a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer sempre. Por meio de tecnologia e inovação, contribui para o fortalecimento e a evolução do mercado. Com clientes espalhados por todo o Brasil, desenvolve um relacionamento próximo e personalizado com cada um dos lojistas que atende.

