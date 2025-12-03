Strava lança o 12º Relatório Anual de Tendências do Ano no Esporte, revelando que a rolagem do feed saiu de moda e o movimento tomou seu lugar

Novos dados globais mostram como a Geração Z está priorizando a boa forma, a conexão e a comunidade, além de revelar o equipamentos mais usados do ano e novos rankings de cidades globais

SÃO FRANCISCO, 3 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Strava, o aplicativo para pessoas ativas com mais de 180 milhões de usuários em mais de 185 países, lançou hoje seu 12º Relatório Anual de Tendências do Ano no Esporte (Year in Sport), revelando uma mudança fundamental na forma como as gerações mais jovens estão escolhendo se conectar: elas estão se desconectando e calçando os tênis.

Year in Sport: The Trend Report 2025

Analisando bilhões de atividades da comunidade global do Strava, juntamente com dados de pesquisa de mais de 30.000 pessoas (usuários e não-usuários do Strava), o relatório identifica uma tendência clara de que a Geração Z está se afastando da rolagem passiva (doom scrolling) em direção a experiências ativas e no mundo real.

Em 2025, esta geração nos mostrou como se movimenta, correndo e participando de provas em todas as distâncias, encontrando comunidade e conexão em clubes de corrida, e praticando levantamento de peso para ter uma boa aparência e se sentir bem. Eles também nos disseram quais são suas prioridades e como elas estão mudando — colocando o movimento em primeiro lugar, mesmo durante as férias, e gastando dinheiro com despesas relacionadas a atividades físicas em vez de encontros.

No geral, em 2025, pessoas de todas as gerações recorreram ao Strava para encontrar conexão e celebrar o progresso, com 14 bilhões de kudos concedidos este ano. Os assinantes do Strava continuaram a explorar o mundo juntos, passando uma hora ativos para cada dois minutos gastos no aplicativo.

"Mais da metade da Geração Z planeja usar o Strava mais em 2026, enquanto a maioria diz que usará o Instagram e o TikTok na mesma quantidade ou menos," disse Michael Martin, CEO do Strava. "A Geração Z é a demografia que mais cresce no Strava, sabemos que eles estão em busca de experiências reais, e não de mais tempo olhando para telas. Esta geração está reescrevendo as regras, e estamos comprometidos em construir uma plataforma que mantenha as pessoas conectadas e se movendo juntas pelas próximas gerações", conclui Michael Martin.

A corrida domina, mas a caminhada está em ascensão

A corrida e as provas explodiram em 2025. A Geração Z liderou a categoria, mas também adotou a caminhada, o treino de força e a variedade de multi-esportes para se manter consistente.

A corrida continua sendo o esporte principal no Strava, com as provas em ascensão. A Geração Z tem 75% mais probabilidade do que a Geração X de dizer que sua principal motivação para o exercício é uma corrida ou evento.

A Geração Z tem 75% mais probabilidade do que a Geração X de dizer que sua principal motivação para o exercício é uma corrida ou evento. Iniciantes estão se juntando e registrando recordes pessoais. Dados do Runna revelaram que a maioria dos usuários se classificam como corredores iniciantes (26%) ou intermediários (34%). Este ano, 86% dos corredores conectados ao Runna alcançaram um recorde pessoal.

Dados do Runna revelaram que a maioria dos usuários se classificam como corredores iniciantes (26%) ou intermediários (34%). Este ano, 86% dos corredores conectados ao Runna alcançaram um recorde pessoal. Geração Z e mulheres estão na sala de musculação. A Geração Z tem 2x mais probabilidade do que a Geração X de dizer que o treino de força é seu esporte principal, com 61% a mais de Gen Z dizendo que levantam peso por estética. As mulheres também se juntaram, com 21% a mais de probabilidade de registrar Treino de Força no Strava em 2025.

A Geração Z tem 2x mais probabilidade do que a Geração X de dizer que o treino de força é seu esporte principal, com 61% a mais de Gen Z dizendo que levantam peso por estética. As mulheres também se juntaram, com 21% a mais de probabilidade de registrar Treino de Força no Strava em 2025. Variedade é o tempero da vida. Mais da metade dos usuários do Strava (54%) agora rastreiam múltiplas atividades, incluindo a caminhada, que conquistou o segundo lugar como o tipo de atividade mais registrado no Strava. No entanto, as pessoas ainda acham desafiador começar um novo esporte. Duas vezes mais pessoas da Geração Z do que da Geração X dizem que começar um novo esporte, especialmente esqui e snowboard, pode ser intimidante.

A Geração Z investiu seu tempo e dinheiro em exercícios

Apesar de 65% da Geração Z relatar ter sido diretamente afetada pela inflação, eles ainda estão dobrando os gastos com atividades físicas e encontrando comunidade, conexão e até mesmo romance ao longo do caminho.

30% da Geração Z planeja gastar mais com fitness em 2026 , com 63% a mais de Gen Z do que Gen X citando wearables como seu maior investimento em fitness em 2025.

, com 63% a mais de Gen Z do que Gen X citando como seu maior investimento em em 2025. As prioridades de namoro (e gastos) da Geração Z são claras. 64% disseram que preferem gastar dinheiro com equipamentos do que em um encontro, e 39% a mais de Gen Z do que Gen X usam o fitness para conhecer pessoas que compartilham seus interesses. Quando se trata de primeiros encontros de treino, 46% dizem "sim, com certeza", enquanto 31% dão um "não categórico".

64% disseram que preferem gastar dinheiro com equipamentos do que em um encontro, e 39% a mais de Gen Z do que Gen X usam o para conhecer pessoas que compartilham seus interesses. Quando se trata de primeiros encontros de treino, 46% dizem "sim, com certeza", enquanto 31% dão um "não categórico". Novos Clubes no Strava quase quadruplicaram em 2025, atingindo um total de 1 milhão de clubes na plataforma. Os clubes de caminhada cresceram mais rápido (5,8x), seguidos pelos clubes de corrida (3,5x), enquanto os eventos organizados por clubes aumentaram 1,5x ano após ano, fornecendo a infraestrutura para transformar comunidades online em encontros no mundo real.

Viagens ativas perto e longe (principalmente perto)

Viagens internacionais ficaram de fora, explorar a vizinhança ganhou força, e a Geração Z permaneceu comprometida em se exercitar onde quer que fosse.

Para a Geração Z, exercitar-se nas férias não é opcional— é parte da viagem. 23% mais pessoas da Geração Z do que da Geração X dizem que a atividade física nas férias não é negociável. A filosofia de treino de férias mais popular? 30% dos entrevistados disseram "correr, sol e lanches".

23% mais pessoas da Geração Z do que da Geração X dizem que a atividade física nas férias não é negociável. A filosofia de treino de férias mais popular? 30% dos entrevistados disseram "correr, sol e lanches". Pessoas ativas ficaram mais perto de casa. Os entrevistados da pesquisa tinham 22% mais probabilidade de viajar domesticamente do que internacionalmente em 2025. A exceção: Britânicos e Alemães ainda viajaram para buscar aventura no exterior.

Os entrevistados da pesquisa tinham 22% mais probabilidade de viajar domesticamente do que internacionalmente em 2025. A exceção: Britânicos e Alemães ainda viajaram para buscar aventura no exterior. Quando as pessoas viajaram, foi para buscar a neve e alcançar picos. As pessoas tinham maior probabilidade de viajar para esportes de inverno (65%), seguidos por caminhadas (58%) e esportes aquáticos (48%).

O ano em equipamentos (com IA)

De tênis de corrida a wearables, 2025 revelou vencedores claros em todas as categorias. Este ano, mais usuários registraram seus treinos em seus telefones, enquanto um tênis de corrida diferente conquistou o primeiro lugar pela primeira vez. A tecnologia também ajudou os atletas a se exercitarem de forma mais inteligente em todo o mundo, com Strava e Runna aproveitando a IA para aumentar o desempenho. O recurso Rotas alimentado pela comunidade do Strava—que analisa dados de rotas populares para gerar recomendações personalizadas—provou ser especialmente popular, com uma nova rota criada a cada 19 segundos ao longo do ano.

A IA nos ajuda a nos mover, mas ainda conhecemos melhor nossos corpos. 46% dos entrevistados da pesquisa disseram que usariam a IA como um treinador inteligente para esportes, com a Geração Z abraçando a IA para treinamento em um nível superior a outras gerações. Strava e Runna já estão bem posicionados para liderar essa tendência com recursos como o Workout Insights do Runna e o Athlete Intelligence coaching do Strava.

46% dos entrevistados da pesquisa disseram que usariam a IA como um treinador inteligente para esportes, com a Geração Z abraçando a IA para treinamento em um nível superior a outras gerações. Strava e Runna já estão bem posicionados para liderar essa tendência com recursos como o do Runna e o do Strava. Sextas-feiras são para recuperação e descanso. Este ano, os usuários do Runna treinando para uma maratona selecionaram com mais frequência planos com 4 corridas por semana. A sexta-feira surgiu como o dia menos popular para registrar um treino no Strava, tornando-o perfeito para recuperação, descanso ou atividades como alongamento e caminhada.

Este ano, os usuários do Runna treinando para uma maratona selecionaram com mais frequência planos com 4 corridas por semana. A sexta-feira surgiu como o dia menos popular para registrar um treino no Strava, tornando-o perfeito para recuperação, descanso ou atividades como alongamento e caminhada. De todos os dispositivos, registramos mais no celular. Este ano, 72% dos usuários do Strava registraram treinos diretamente pelo aplicativo Strava (no Brasil são 89% dos usuários). Garmin ficou em segundo lugar em uso em todos os tipos de dispositivos, seguido por Apple Health em terceiro.

Este ano, 72% dos usuários do Strava registraram treinos diretamente pelo aplicativo Strava (no Brasil são 89% dos usuários). Garmin ficou em segundo lugar em uso em todos os tipos de dispositivos, seguido por Apple Health em terceiro. O Apple Watch foi o #1 na categoria de relógios , com a COROS ganhando tração significativa. Vestíveis que não são relógios, como Oura e WHOOP, também estão crescendo rapidamente.

, com a COROS ganhando tração significativa. Vestíveis que não são relógios, como Oura e WHOOP, também estão crescendo rapidamente. O ASICS Novablast cruzou a fita como o principal tênis de corrida, seguido pelo Nike Pegasus em #2 e HOKA Clifton em #3. Já no Brasil o top 3 ficou com Olympikus Corre, ASICS Novablast e Adidas Adizero.

Cidade contra Cidade: o Placar de Líderes de 2025

Dos metros mais rápidos às cidades onde a comunidade mais importa, os dados globais do Strava revelaram quais cidades dominaram os placares de líderes em 2025. Uri, na Suíça, levou a coroa de local mais digno de foto, com 42% das atividades incluindo uma foto. E o clima não foi obstáculo para usuários dedicados do Strava nas Ilhas Riau, Indonésia, e em Grande Reykjavík, Islândia, liderando a carga em calor escaldante e frio congelante, respectivamente.

O Rio Grande do Sul conquistou o status de estado mais rápido do Brasil ! Ninguém segura os gaúchos, que tem na corrida um pace médio de 05:59, ou seja, precisam de menos de 6 minutos para percorrer um quilômetro.

! Ninguém segura os gaúchos, que tem na corrida um pace médio de 05:59, ou seja, precisam de menos de 6 minutos para percorrer um quilômetro. São Paulo é líder nacional nos segmentos de corrida e ciclismo e também tirou uma casquinha nos rankings mundiais. O Tiro 1km, segmento no Parque Ibirapuera, do Portão 4 ao Planetário, foi o que recebeu mais tentativas na corrida além de ser o terceiro segmento com mais tentativas globalmente. A Ciclovia Rio Pinheiros levou o top 3 dos segmentos com mais tentativas do ciclismo, sendo que o primeiro lugar nacional, Hebraica-Rebouças x Cidade Jardim, entre as respectivas estações de trem, também alcançou a segunda posição no ranking mundial.

O Tiro 1km, segmento no Parque Ibirapuera, do Portão 4 ao Planetário, foi o que recebeu mais tentativas na corrida além de ser o terceiro segmento com mais tentativas globalmente. A Ciclovia Rio Pinheiros levou o top 3 dos segmentos com mais tentativas do ciclismo, sendo que o primeiro lugar nacional, Hebraica-Rebouças x Cidade Jardim, entre as respectivas estações de trem, também alcançou a segunda posição no ranking mundial. Globalmente, Copenhague conquistou o título de área metropolitana mais rápida (ritmo de 8:52 min/milha), enquanto usuários na África do Sul e na Colômbia correram em grupos com mais frequência (18,5%). As cidades globais também revelaram diferenças marcantes no horário de treino: Yogyakarta, Indonésia, tem o maior número de madrugadores (55,4% das atividades entre 4h e 7h), enquanto Seul, Coreia do Sul, tem os notívagos (11% após as 21h).

