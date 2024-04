SulPayments Suíça e Gamecash México se unem sob uma estrutura de holding internacional para expandir as ofertas de pagamentos locais na América Latina

FRIBURGO, Suíça, 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Sulpayments Suíça e a GameCash México anunciaram sua consolidação em uma estrutura de holding unificada. Este movimento estratégico pretende aproveitar as sinergias entre as duas empresas, combinando a experiência da Sulpayments em soluções de pagamento seguras e eficientes com a força da GameCash na indústria de jogos.

Equipe SulPayments: Tilmar, Christian, Eduardo e Fernando

Sob esta estrutura unificada, ambas as entidades pretendem manter as suas identidades e operações distintas e, ao mesmo tempo, se beneficiar dos recursos compartilhados, alinhamento estratégico e capacidades. A consolidação reforça o compromisso com a inovação, o crescimento e a entrega de valor incomparável aos clientes nos domínios da interseção das finanças e jogos.

A Gamecash, uma startup pioneira de pagamentos com sede no México por sua entidade holding e fundada pelo empresário Hugo Castrejon, tem facilitado transações de pagamento contínuas no México, oferecendo inúmeros serviços, incluindo SPEI, pagamentos em dinheiro, Oxxo e Paynet, além de transações com cartões mexicanos locais, que empregam o mais recente protocolo 3D Secure 2.0 para garantir as mais altas taxas de conversão.

A Sulpayments, uma empresa fintech totalmente autorizada com sede na Suíça, está fazendo avanços significativos no mercado brasileiro ao se especializar em soluções de pagamento inovadoras, colaborando com parceiros brasileiros licenciados pelo Banco Central do Brasil. O foco da SulPayments é facilitar transações internacionais, oferecendo liquidações perfeitas em USDT, atendendo às necessidades das empresas que operam no cenário financeiro dinâmico do Brasil. Aproveitando sua experiência suíça e rede global, a Sulpayments oferece serviços de pagamento seguros, eficientes e compatíveis, permitindo que os clientes naveguem com facilidade pelas complexidades das finanças internacionais.

Tilmar Goos, CEO da Sul Payments, expressou seu entusiasmo com a aquisição: "Integrar a Gamecash à nossa holding é um passo fundamental para alcançar nosso objetivo de expandir nossa presença na América Latina. Com a experiência da Gamecash no mercado mexicano, estamos agora posicionados para oferecer aos nossos clientes soluções abrangentes de pagamentos locais e liquidações em USDT por meio da Sul Payments, uma entidade autorizada na Suíça. Esta medida não só fortalece a nossa presença no México, mas também se alinha com a nossa visão de simplificar os processos de pagamento para empresas em toda a América Latina".

Hugo Castrejon, fundador da Gamecash, compartilhou seu otimismo sobre a união de forças com a Sul Payments: "Esta aquisição representa uma conquista significativa para nós da Gamecash. Após nossa saída bem-sucedida do Banwire, estamos entusiasmados em embarcar nesta nova jornada. Nossos esforços combinados nos permitirão oferecer soluções de pagamento locais e liquidações em USDT incomparáveis, garantindo uma operação segura, eficiente e compatível aos nossos clientes, conforme destacado em nosso site."

A integração do Gamecash nas ofertas da Sul Payments abre caminho para que empresas no Brasil, México e outros países aceitem todos os pagamentos locais e recebam liquidações em dólares americanos, euros ou USDT, sem a necessidade de estabelecer uma entidade local. Esta colaboração significa um avanço no compromisso da Sul Payments em aprimorar seu portfólio de serviços e agregar valor às operações de seus clientes no cenário de pagamentos digitais em constante evolução.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2395314/photoreleasesul.jpg

FONTE SulPayments Switzerland