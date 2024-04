SulPayments Zwitserland en Gamecash Mexico verenigd onder internationale holdingstructuur om lokaal betalingsaanbod in Latijns-Amerika uit te breiden

FRIBOURG, Zwitserland, 24 april 2024 /PRNewswire/ -- Sulpayments Zwitserland en GameCash Mexico kondigen aan dat zij samengaan onder één verenigde holdingstructuur. Deze strategische stap is bedoeld om synergieën tussen de twee bedrijven te benutten, waarbij de expertise van Sulpayments op het gebied van veilige en efficiënte betaaloplossingen wordt gecombineerd met de sterke positie van GameCash in de game-industrie.

SulPayments team: Tilmar, Christian, Eduardo and Fernando

In deze verenigde structuur behouden beide entiteiten hun eigen identiteit en activiteiten, terwijl ze profiteren van gedeelde middelen, strategische afstemming en verbeterde capaciteiten. De consolidatie onderstreept het streven naar innovatie, groei en het leveren van ongeëvenaarde waarde aan klanten op het raakvlak van financiën en gaming.

Gamecash is een baanbrekende startup op het gebied van betalingen, gevestigd in Mexico door zijn holdingmaatschappij, opgericht door ondernemer Hugo Castrejon. Gamecash faciliteert naadloze betalingstransacties in Mexico en biedt een scala aan diensten, waaronder SPEI, contante betalingen, Oxxo & Paynet en transacties met lokale Mexicaanse kaarten die gebruikmaken van het nieuwste 3D Secure 2.0-protocol om de hoogste conversiepercentages te garanderen.

Sulpayments, een in Zwitserland gevestigd fintechbedrijf met volledige bevoegdheid, maakt aanzienlijke vooruitgang op de Braziliaanse markt door zich te specialiseren in geavanceerde betaaloplossingen en samen te werken met Braziliaanse partners met een vergunning van de Centrale Bank van Brazilië. SulPayments richt zich op het faciliteren van grensoverschrijdende transacties door naadloze USDT-afwikkelingen aan te bieden, om tegemoet te komen aan de behoeften van bedrijven die actief zijn in het dynamische financiële landschap van Brazilië. Door gebruik te maken van haar Zwitserse expertise en wereldwijde netwerk biedt Sulpayments veilige, efficiënte en conforme betalingsdiensten, waardoor klanten de complexiteit van internationale financiën met gemak kunnen afhandelen.

Tilmar Goos, CEO van Sul Payments, toonde zich enthousiast over de overname: "De integratie van Gamecash in onze holding is een cruciale stap in het bereiken van ons doel om onze voetafdruk in Latijns-Amerika uit te breiden. Met de expertise van Gamecash op de Mexicaanse markt zijn we nu in de positie om onze klanten uitgebreide lokale betalingsoplossingen en USDT-betalingen aan te bieden via Sul Payments, een geautoriseerde entiteit in Zwitserland. Deze stap versterkt niet alleen onze aanwezigheid in Mexico, maar sluit ook aan bij onze visie om betalingsprocessen voor bedrijven in heel Latijns-Amerika te vereenvoudigen."

Hugo Castrejon, oprichter van Gamecash, deelde zijn optimisme over de samenwerking met Sul Payments: "Deze overname is een belangrijke prestatie voor ons bij Gamecash. Na onze succesvolle afsplitsing van Banwire zijn we verheugd om aan deze nieuwe reis te beginnen. Met onze gecombineerde inspanningen zijn wij in staat om ongeëvenaarde lokale betalingsoplossingen en USDT-afwikkelingen aan te bieden, waardoor we een veilige, efficiënte en compliant operatie voor onze klanten kunnen garanderen, zoals wij dit aangeven op onze website."

De integratie van Gamecash in het aanbod van Sul Payments maakt de weg vrij voor bedrijven in Brazilië, Mexico en daarbuiten om alle lokale betalingen te accepteren en verrekeningen te ontvangen in USD, EUR of USDT zonder de noodzaak om een lokale entiteit op te richten. Deze samenwerking betekent een stap voorwaarts in het streven van Sul Payments om haar dienstenportfolio te verbeteren en waarde toe te voegen aan de activiteiten van haar klanten in het zich steeds verder ontwikkelende digitale betaallandschap.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2393111/photoreleasesul.jpg