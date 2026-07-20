Summit GEQ 2026 reúne especialistas para debater os desafios que estão moldando o futuro da sociedade e dos negócios

Inteligência artificial, geopolítica e inovação estão entre os temas centrais da nova edição do evento, promovido pelo Grupo Edson Queiroz

SAO PAULO, 20 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Em um cenário marcado por transformações tecnológicas aceleradas, mudanças no comportamento social e crescente instabilidade geopolítica, compreender os movimentos que moldam o presente tornou-se fundamental para a construção do futuro. Com esse propósito, o GEQ realiza mais uma edição do Summit GEQ, evento que reúne alguns dos principais especialistas do país para debater temas estratégicos que impactam pessoas, empresas e a sociedade. As inscrições para assistir aos conteúdos podem ser realizadas pelo site www.geq.com.br.

Palestrantes GEQ

Com participação gratuita e transmissão virtual, o Summit GEQ chega a sua 7ª edição, em um ano que também marca a comemoração pelos 75 anos da empresa. Com o tema Ideias que movem o futuro, a iniciativa amplia o acesso a conteúdos de alta relevância, permitindo que participantes de qualquer lugar do país acompanhem as discussões em tempo real.

A programação terá início no dia 27/07, com a participação do cientista político Felipe Nunes, CEO da Quaest e uma das principais referências brasileiras em pesquisa de opinião pública e comportamento social. Em sua palestra, o especialista analisará os fatores que influenciam a percepção da população, a dinâmica institucional do país e seus impactos para a sociedade e o ambiente de negócios.

No dia 28/07, o Prof. HOC, cientista político, escritor e analista de relações internacionais discutirá os desafios da geopolítica seus reflexos sobre a economia global, os mercados e as decisões corporativas. Já no dia 29/07, a especialista em transformação digital Michelle Schneider conduzirá a palestra sobre futuro do trabalho, abordando como a inteligência artificial está redefinindo carreiras, competências, modelos de gestão e relações profissionais.

Também integra a programação o futurista e empreendedor Tiago Mattos, reconhecido por seus estudos sobre inovação, comportamento e transformação dos negócios. Em sua palestra sobre futuro e IA, no dia 30/07, o especialista apresentará reflexões sobre as mudanças que vêm redesenhando organizações, carreiras e modelos de crescimento em um contexto de rápidas transformações.

E para fechar o evento, no dia 31/07, o psicólogo Rossandro Klinjey, uma das vozes mais influentes do país quando o assunto é desenvolvimento humano, conduzirá uma discussão sobre estratégias mentais, trazendo reflexões sobre inteligência emocional, resiliência e saúde mental em tempos de alta complexidade e constante adaptação.

Mais do que acompanhar tendências, o evento propõe uma reflexão sobre como indivíduos e instituições podem se preparar para um ambiente cada vez mais dinâmico, tecnológico e interdependente.

Serviço

Summit GEQ 2026

Data: 27 a 31 de julho

Horários: 9h, 14h e 19h

Inscrições: www.geq.com.br

FONTE GEQ