Sungrow Celebra 20 GW em Vendas na América Latina e Apresenta Soluções Inovadoras na Intersolar South America 2024

SÃO PAULO, 3 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Sungrow, fornecedora líder global de inversores fotovoltaicos e sistemas de armazenamento de energia, apresentou suas mais recentes inovações em energia solar, armazenamento e carregadores para veículos elétricos durante a Intersolar South America, realizada de 27 a 29 de agosto de 2024. Durante o evento, a Sungrow anunciou o marco significativo de 20GW em equipamentos vendidos na América Latina, reforçando sua posição de liderança no mercado e seu compromisso contínuo com as metas de descarbonização e transição energética da região.

Contribuindo para um Futuro Energético Sustentável na América Latina

Através de políticas de incentivo, investimentos crescentes avanços tecnológicos e um excepcional recurso solar, a América Latina está se consolidando como uma força motriz na transição global para a energia limpa. A Sungrow, à frente dessa transformação, atingiu a marca de 20GW em vendas de equipamentos fotovoltaicos, fortalecendo sua posição de liderança no mercado de energia solar da região.

"Alcançar o marco de 20GW é uma conquista notável que impulsiona ainda mais esse mercado dinâmico. Estamos entusiasmados em continuar formando parcerias estratégicas que reforcem nossa liderança em soluções para energias renováveis e armazenamento, desempenhando um papel essencial na transição energética renovável na América Latina nos próximos anos," afirmou Ada Li, vice-presidente da Sungrow Americas.

Novas Soluções Residenciais: O Microinversor S2000S-SA

Entre as inovações apresentadas, destaca-se o novo Microinversor S2000S-SA, com potência nominal de 2kW, projetado para o mercado residencial brasileiro. Este microinversor conta com quatro MPPTs independentes, oferecendo maior flexibilidade no design de sistemas fotovoltaicos para telhados. Com tecnologia Wi-Fi de longo alcance e um inovador design térmico que sustenta a potência nominal em temperaturas de até 50°C, o S2000S-SA representa uma solução robusta e eficiente, facilitando a instalação e o monitoramento dos sistemas residenciais.

Expansão no Segmento Comercial e Industrial com o Inversor SG75CX-LV

Especialmente para o mercado brasileiro, a Sungrow apresentou o inversor SG75CX-LV, com potência nominal de 75kW e tensão de saída CA de 220V. Este inversor se destaca por sua nova configuração de entrada, que garante compatibilidade com módulos fotovoltaicos de maior potência e por sua alta capacidade de sobrecarregamento. Com funcionalidades como a detecção de sobretemperatura e a limpeza automática do sistema de ventilação, o SG75CX-LV oferece uma solução confiável e eficiente para aplicações comerciais e industriais.

Fortalecimento da Presença no Mercado de Grandes Usinas com o Inversor SG250HX-20

No segmento de grandes usinas, a Sungrow apresentou o inversor SG250HX-20, que Capaz de fornecer potência nominal de 250 kW a 40°C e capacidade máxima de saída de 275 kW a 35°C, o SG250HX-20 se destaca por sua alta performance frente a condições de temperaturas elevadas.

Além disso, o inversor incorpora tecnologia avançada de proteção CC ativa, assegurando a segurança e a durabilidade da instalação. A compatibilidade com todos os tipos de módulos fotovoltaicos oferece flexibilidade no design e na implementação de projetos. Recursos como a identificação inteligente de falhas e a detecção de terminais com temperatura anômala ajudam a manter a integridade do sistema, enquanto a função de desligamento remoto garante uma operação segura e confiável, protegendo o investimento e a eficiência da usina.

Inovação em Armazenamento de Energia e Soluções para Veículos Elétricos

A Sungrow também destacou seus mais recentes avanços em sistemas de armazenamento de energia, incluindo o PowerTitan 2.0, uma solução turnkey em contêiner de 20 pés com 5MWh de capacidade que conta com um moderno sistema de resfriamento a líquido para melhorar a eficiência e a confiabilidade em projetos de grande escala. O equipamento será fornecido para a maior usina autônoma de armazenamento de energia da região – o projeto BESS del Desierto, de 200MW/880MWh.

Além disso, foram apresentados carregadores para veículos elétricos, incluindo uma solução CA de 22kW, para aplicações residenciais e semi-públicas e um carregador CC ultrarrápido de 180kW, visando a crescente demanda do mercado latino-americano.

Sobre a Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") é uma fornecedora líder global de inversores fotovoltaicos e sistemas de armazenamento de energia, com mais de 605 GW de conversores eletrônicos de potência instalados mundialmente até junho de 2024. Fundada em 1997 pelo professor universitário Cao Renxian, a Sungrow se destaca pela inovação contínua, possuindo a maior equipe de pesquisa e desenvolvimento do setor e um portfólio abrangente de soluções que inclui inversores FV, sistemas de armazenamento de energia, soluções para usinas flutuantes e sistemas de carregamento de veículos elétricos. Com um sólido histórico de 27 anos, a Sungrow opera em mais de 170 países, desempenhando um papel essencial na transição global para a energia renovável.

