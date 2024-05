SUNRATE faz parceria com a YeePay para capacitar empresas chinesas a navegar na expansão global

SINGAPURA, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A SUNRATE, uma plataforma inteligente de pagamentos globais e gestão de tesouraria, anunciou sua parceria com a YeePay, uma provedora líder de soluções de pagamentos empresariais, para capacitar as empresas chinesas a se expandirem nos mercados globais.

0429

Com a tendência atual de maior interconectividade em todas as partes do mundo, a China continuará a ser um participante importante no desenvolvimento global, e as empresas chinesas estão, mais do que nunca, desempenhando papéis cruciais no cenário internacional. Entretanto, para se adaptar melhor à concorrência internacional e responder aos desafios globais, a criação e a adesão a estruturas de conformidade robustas se tornaram a principal competitividade e o requisito inevitável das empresas internacionais. Entre os desafios, a conformidade e a segurança dos pagamentos B2B internacionais são os principais desafios que as empresas enfrentam no processo de internacionalização.

Como o Conselho de Estado revelou os Regulamentos sobre a Supervisão e Administração de Instituições de Pagamento Não Bancárias (doravante denominados Regulamentos), que entrarão em vigor em 1º de maio de 2024, a YeePay e a SUNRATE adotarão ativamente todos os requisitos regulamentares e ajudarão as pequenas e médias empresas (PMEs) a se tornarem globais sem problemas – criando uma solução de pagamento de negócios global única, segura e em conformidade, e avaliando as oportunidades de crescimento global.

Bin Tang, fundador e CEO da YeePay, disse: "A cooperação estratégica entre a YeePay e a SUNRATE aumentará ainda mais a conformidade e a segurança dos pagamentos internacionais. A SUNRATE e a YeePay continuarão fortalecendo continuamente o gerenciamento de riscos, proteger os direitos dos usuários e explorar ativamente novos modelos e serviços de cooperação para oferecer serviços de pagamento e transação seguros, convenientes e econômicos para empresas chinesas em expansão global. Além disso, esperamos que mais parceiros se juntem a nós, fornecendo melhores serviços de transação para que as empresas chinesas se expandam globalmente".

Paul Meng, cofundador da SUNRATE, disse: "Para a SUNRATE, a segurança e a conformidade são a base de nossas operações comerciais. À medida que expandimos para diferentes mercados, a SUNRATE mantém operações de conformidade localmente, incluindo uma colaboração profunda com instituições financeiras locais conhecidas. Estamos satisfeitos por termos firmado uma parceria estratégica om a YeePay, que permitirá que ambas as empresas trabalhem juntas para criar serviços globais de pagamento e cobrança mais seguros e eficientes para as empresas chinesas".

Sobre a SUNRATE

A SUNRATE é uma plataforma inteligente de pagamento global e gestão de tesouraria para empresas de todas as partes do mundo. Desde sua criação em 2016, a SUNRATE é reconhecida como uma provedora líder de soluções e permitiu que as empresas operassem e escalassem local e globalmente em mais de 190 países e regiões com sua plataforma proprietária de ponta, ampla rede global e APIs robustas.

Com sua sede global em Singapura e escritórios em Hong Kong, Jacarta, Londres e Xangai, a SUNRATE tem parceria com as principais instituições financeiras globais, como Citibank, Standard Chartered, Barclays e J.P. Morgan. Para saber mais sobre SUNRATE, visite https://www.sunrate.com/

Sobre a YeePay

Fundada em 2003, a YeePay é um dos principais provedores de serviços de pagamento empresarial da China. A empresa oferece soluções completas de pagamento para empresas, integrando vários canais de pagamento, incluindo on-line, móvel e off-line no front-end, e simplificando os processos de liquidação no back-end. A principal vantagem da YeePay são as soluções personalizadas e os serviços de valor agregado para setores verticais, incluindo companhias aéreas e de viagens, novos varejistas, finanças na Internet, administração e educação, comércio internacional etc. A YeePay possui a licença de pagamento do Banco Popular da China e a licença internacional da Administração Estatal de Câmbio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2399959/0429.jpg

FONTE Sunrate