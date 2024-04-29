SUNRATE совместно с YeePay помогает китайским компаниям найти путь к глобальному развитию

СИНГАПУР, 30 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- SUNRATE, интеллектуальная глобальная платформа для управления платежами и денежными средствами, объявила об установлении партнерских отношений с YeePay, ведущим поставщиком корпоративных платежных решений, с целью обеспечения китайским компаниям возможности выхода на мировые рынки.

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С учетом сохраняющейся тенденции к повышению взаимосвязанности мира Китай будет оставаться важным участником глобального развития, а китайские предприятия как никогда ранее будут играть важнейшую роль на международной арене. Однако для того, чтобы лучше адаптироваться к международной конкуренции и реагировать на глобальные вызовы, определение и соблюдение жестких нормативно-правовых требований стало основой конкурентоспособности международных предприятий и неизбежным требованием к ним. Среди проблем — соблюдение нормативных требований и безопасность трансграничных B2B-платежей являются наиболее сложными задачами, с которыми сталкиваются предприятия в процессе выхода на международный уровень.

Поскольку Государственный совет обнародовал Положение о надзоре и управлении небанковскими платежными организациями (в дальнейшем «Положение»), которое вступит в силу 1 мая 2024 года, YeePay и SUNRATE будут активно соблюдать все нормативные требования и помогать малым и средним предприятиям (МСП) беспрепятственно выходить на глобальный уровень путем создания отвечающего нормативным требованиям и безопасного универсального глобального платежного решения для бизнеса и оценки возможностей глобального роста.

Бин Тан (Bin Tang), основатель и генеральный директор YeePay, сказал: «Стратегическое сотрудничество YeePay и SUNRATE еще больше повысит соответствие нормативным требованиям и безопасность трансграничных платежей. И SUNRATE, и YeePay будут постоянно совершенствовать управление рисками, защищать права пользователей и активно изучать новые модели сотрудничества и услуги, чтобы предоставлять китайским предприятиям, расширяющимся во всем мире, безопасные, удобные и экономически эффективные услуги по осуществлению платежей и сопровождению сделок. Кроме того, мы надеемся, что к нам присоединятся и другие партнеры, чтобы улучшить обслуживание по сопровождению сделок китайских предприятий во всем мире».

Пол Мэн (Paul Meng), соучредитель SUNRATE, сказал: «Для SUNRATE безопасность и соответствие нормативным требованиям являются основой коммерческой деятельности. В процессе выхода на различные новые рынки компания SUNRATE продолжает осуществлять свою деятельность на местном уровне в соответствии с нормативными требованиями, включая углубленное сотрудничество с известными местными финансовыми учреждениями. Мы рады, что установили стратегическое партнерство с YeePay, которое позволит обеим компаниям совместными усилиями создать более безопасные и эффективные глобальные службы для осуществления и получения коммерческих платежей китайскими предприятиями».

О платформе SUNRATE

SUNRATE является интеллектуальной глобальной платформой управления платежами и денежными средствами для бизнеса по всему миру. С момента создания в 2016 году SUNRATE признается ведущим поставщиком решений и позволяет компаниям работать и развиваться локально и глобально в более чем 190 странах и регионах благодаря современнейшей платформе собственной разработки, обширной глобальной сети и надежным API.

Благодаря глобальной штаб-квартире в Сингапуре и офисам в Гонконге, Джакарте, Лондоне и Шанхае SUNRATE сотрудничает с такими ведущими финансовыми организациями, как Citibank, Standard Chartered, Barclays и J.P. Morgan. Подробнее о SUNRATE смотрите на веб-сайте https://www.sunrate.com/.

О компании YeePay

Компания YeePay основана в 2003 году и является одним из ведущих поставщиков корпоративных платежных услуг в Китае. Компания предлагает комплексные платежные решения для предприятий, интегрируя различные платежные каналы, включая онлайн-, мобильные и автономные платежи в клиентские приложения и оптимизируя процессы расчетов на стороне сервера. Ключевым преимуществом YeePay являются индивидуальные решения и дополнительные услуги для отраслевых вертикалей, включая авиакомпании и туроператоров, новую розничную торговлю, интернет-финансы, управление и образование, трансграничную деятельность и т. д. YeePay имеет лицензию платежной организации, выданную Народным банком Китая, и лицензию для осуществления трансграничной деятельности, выданную Государственным управлением валютного контроля Китая.



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