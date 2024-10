Sunwave Communications reforça a Futurecom 2024 com soluções sem fio visionárias

SÃO PAULO, 11 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- De 8 a 10 de outubro de 2024, a Futurecom, o maior evento de comunicação da América Latina, acontece em São Paulo, Brasil. Sob o tema "Um novo mundo na borda: conectividade e a nova relação entre pessoas e máquinas", o evento reúne mais de 30.000 visitantes do mundo inteiro e especialistas do setor para discutir os avanços na tecnologia de comunicação. Como líder em comunicação sem fio, a Sunwave Communications apresenta suas soluções inovadoras de 4G e 5G, abordando aplicações que vão desde a cobertura interna até redes rurais.

A Sunwave oferece sistemas avançados, incluindo seu Sistema de Antena Distribuída (DAS) de terceira geração, soluções de rede privada e tecnologias de segurança sem fio. A recém-lançada unidade de 8 bandas de alta potência M3RU-L, que integra oito combinadores e oferece suporte a várias operadoras, é ideal para locais grandes com exigências complexas de frequência. Outro destaque, o N3-R, oferece serviço multioperadoras para áreas densas, como hotéis e hospitais, com suas oito interfaces de antena passiva.

Além disso, a Sunwave dedica-se a soluções de rede privada adaptadas às regiões rurais da América Latina. O modelo M4460 oferece uma solução multifuncional de alto desempenho que garante implantação rápida e operação econômica em ambientes complexos.

A Sunwave também combinou de forma inovadora as tecnologias de comunicação sem fio e via satélite. Ao usar satélites para o retorno de dados (backhaul) da estação base, essa solução permite configurações de rede flexíveis, enfrentando os desafios da cobertura de longa distância e baixa densidade em áreas remotas, como mares, ilhas isoladas e desertos.

O compromisso da Sunwave com a inovação é evidente no sucesso de seus projetos na América Latina. A empresa foi fundamental para a atualização da conectividade sem fio no R Hotel de São Paulo, garantindo acesso 3G, 4G e 5G sem interrupções. Também forneceu uma rede privada LTE de alto desempenho para um importante porto brasileiro, aumentando a eficiência operacional.

Desde que entrou no mercado latino-americano, há cinco anos, a Sunwave formou uma equipe qualificada e fez parcerias com as principais operadoras. Com mais de 40 projetos de grande escala concluídos, a empresa continua se dedicando a soluções personalizadas de comunicação sem fio. Segundo Roy Li, chefe de negócios internacionais, "Continuaremos a investir cada vez mais no mercado latino-americano, lançando produtos inovadores que atendam melhor às necessidades locais. Nosso escritório no Brasil, que será inaugurado em breve, servirá como uma ponte para uma colaboração mais próxima com nossos clientes."

Olhando para o futuro, a Sunwave tem o compromisso de promover a inovação e apoiar o crescimento da economia digital da América Latina. Com a colaboração contínua com parceiros e o fornecimento de infraestrutura de comunicação de ponta, a empresa pretende fortalecer a conectividade futura da região.

