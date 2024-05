SwiftMR™ definido para revolucionar a ressonância magnética no Brasil: AIRS Medical estabelece parcerias importantes com a Blue Health para crescimento estratégico

SEUL, Coreia do Sul, 3 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A AIRS Medical Inc., fornecedora líder de soluções de saúde baseadas em IA, anunciou recentemente uma parceria estratégica com o Blue Health Group no Brasil. Com esta parceria, o principal produto da AIRS Medical, SwiftMR™, uma solução de aprimoramento de ressonância magnética alimentada por IA, deverá se expandir agressivamente no mercado brasileiro.

O SwiftMR™ melhora a qualidade da imagem de ressonância magnética por meio de tecnologia avançada de aprendizagem profunda. Ele pode suportar a redução do tempo de varredura de ressonância magnética e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade da imagem usando técnicas de redução de ruído e nitidez alimentadas por IA. Aprovado pela FDA 510(k) e certificado pela CE, o SwiftMR™ é compatível com todas as partes do corpo, sequências de pulso e scanners de ressonância magnética de 3.0T ou inferiores, de todos os fabricantes*. Ele também melhora a produtividade da RM sem exigir alterações no fluxo de trabalho convencional ou a compra de novos scanners de RM.

*As partes do corpo, sequências de pulso e força do campo suportadas podem variar de acordo com o país.

Essa aliança estratégica posiciona a AIRS Medical para acelerar a entrada no mercado do SwiftMR™ em todo o Brasil, aproveitando a extensa rede de vendas e infraestrutura de suporte ao cliente da Blue Health.

O SwiftMR™ está programado para ser apresentado na JPR (Conferência de Radiologia de São Paulo) 2024, o maior evento de Imagem Diagnóstica na América Latina. Conheça a equipe da AIRS Medical e o SwiftMR™ no Transamerica Expo Center no estande 112, Stand C em São Paulo, de 2 a 5 de maio.

Hyeseong Lee, CEO da AIRS Medical, afirmou: "Estamos extremamente felizes por nos associarmos à Cryo Service. Este contrato de parceria é um passo significativo para a AIRS Medical fortalecer sua posição nos mercados brasileiros e fornecer tecnologia médica inovadora a mais pacientes por meio de redes locais." Ele acrescentou: "Com a forte compatibilidade e conveniência do SwiftMR™, lideraremos a melhoria do cuidado ao paciente expandindo globalmente."

Lucas Veloso, diretor Comercial e de Marketing da Blue Health, comentou: "Nesta parceria, estamos comprometidos em apoiar a expansão da AIRS Medical por todo o território brasileiro, combinando inovação com nossa busca pela excelência em saúde."

Sobre a AIRS Medical, Inc.

A AIRS Medical é uma empresa líder em IA para o setor de saúde que prevê uma assistência médica amigável ao paciente, transformando as ineficiências do setor médico por meio de tecnologia inovadora, permitindo que mais pessoas tenham acesso à assistência médica quando necessário. O principal produto da AIRS Medical, o SwiftMR™ é uma solução de aprimoramento de ressonância magnética com tecnologia de IA e uma solução de automação de venopunção com tecnologia de IA serão lançados em breve. Visite airsmed.com para saber mais.

Sobre o Blue Health Group

O Blue Health, formado por empresas líderes em diagnóstico por imagem (ultrassom, RM, tomografia, mamografia, raio-x), possui um hub completo de soluções personalizadas para empresas de saúde de todos os tamanhos, com serviços de vendas, locação e assistência técnica de equipamentos médicos por meio de tecnologia de ponta, parcerias estratégicas globais e profissionais altamente qualificados.

FONTE AIRS Medical Inc.