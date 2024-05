SWIXX BIOPHARMA SE EXPANDE NA AMÉRICA LATINA AO UNIR-SE À BIOPAS ATRAVÉS DE UMA AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA

Com a adição de US$ 220 milhões em vendas, mais de 300 funcionários e cobertura terapêutica em Neurologia, Oncologia, Imunologia, Gastroenterologia, Doenças Raras e Especialidades, esta aquisição amplia e transforma a Swixx BioPharma

A aquisição cria valor imediato ao criar um parceiro atraente, único e multicontinental para representar empresas biofarmacêuticas

A aquisição é realizada num contexto de rápido crescimento orgânico da Swixx BioPharma: A empresa foi reconhecida como uma das empresas de crescimento mais rápido na Europa em 2024

BAAR, Suíça, 22 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Swixx BioPharma AG, uma plataforma comercial global dedicada a facilitar o acesso a medicamentos inovadores em todo o mundo, anuncia hoje sua expansão estratégica na América Latina com a assinatura de um acordo para adquirir 100% do capital da Pharma Consulting Group S.A., controladora dos Laboratórios Biopas (e da Biopas Brasil). Com sede operacional em Bogotá, Colômbia, a Biopas é uma das principais empresas de comercialização e distribuição independentes da América Latina para empresas biofarmacêuticas internacionais. A Biopas está presente em 20 países, incluindo os "5 principais" mercados da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México. Espera-se que a transação seja concluída após as aprovações regulatórias relevantes, previstas para junho-julho de 2024.

Após a entrada da Swixx BioPharma na região do Médio Oriente em setembro de 2023, esta transação marca mais um passo importante no cumprimento da missão da Swixx de se tornar o parceiro preferencial das empresas biofarmacêuticas que procuram rotas indiretas para lançar os seus medicamentos. Através da extensa cobertura continental da Biopas na América Latina, a Swixx será agora capaz de fornecer uma oferta confiável cobrindo a Europa Central e Oriental, CEI/Eurásia, Oriente Médio e agora a América Latina.

Toda a equipe da Biopas permanece na empresa adquirida na América Latina, sob a liderança da atual equipe de gestão. O nome Biopas será mantido para operações na América Latina, mesmo quando a Biopas passar a fazer parte do grupo Swixx BioPharma.

Jean-Michel Lespinasse, CEO da Swixx BioPharma, deu calorosas boas-vindas à equipe Biopas para a família Swixx BioPharma: "Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com os profissionais brilhantes e dedicados que a Biopas atraiu em toda a América Latina", comentou Lespinasse. "Trabalharemos com paixão, com respeito aos colaboradores e à cultura empreendedora da Biopas, para unir as duas empresas e assim criar algo maior que a soma das duas partes."

"Aproveito também para saudar os fundadores da Biopas, Pascal e Maria Fernanda Forget, que tenho o prazer de anunciar que farão parte da equipe com os respectivos cargos de Gerente Geral Executivo Regional para a América Latina e Assessora Executiva de Operações, em além de se tornarem também acionistas do grupo, Pascal assumirá função no Conselho de Administração da Swixx BioPharma".

Benoit Chastaing, membro não executivo do conselho de administração da Swixx BioPharma e sócio-gerente da Merieux Equity Partners (Swixx Investor), mostrou-se entusiasmado porque "isto representa um movimento histórico para a Swixx. Num só passo, criamos um novo tipo de parceiro de negócios bem dimensionado para a indústria farmacêutica global, oferecendo uma solução de comercialização integral com presença real em três continentes. Isto dá às empresas biofarmacêuticas multinacionais, pela primeira vez, uma alternativa estratégica já estabelecida e facilmente acessível para ter uma presença direta fora de seus 20 principais mercados globais".

Pascal Forget, CEO e cofundador da Biopas, comentou: "Agradecemos a oportunidade de nos unir ao grupo Swixx BioPharma e contribuir para o desenvolvimento de uma plataforma inter-regional ampla e distinta. Acreditamos firmemente que, ao unir forças com a Swixx, estaremos melhor posicionados para cumprir nossa missão de oferecer medicamentos inovadores à população latino-americana. Ambas as empresas têm missões e modelos de negócios semelhantes, e uni-las gerará um valor significativo para nossos parceiros e nossos pacientes. Continuaremos a fornecer soluções eficientes, facilitando o acesso na região e ao mesmo tempo promovendo relacionamentos de longo prazo com todos os nossos parceiros comerciais.

A Swixx BioPharma opera subsidiárias na Europa Central e Oriental, Grécia, Rússia e vários países da Eurásia, incluindo Bielorrússia, Cazaquistão, Uzbequistão, Oriente Médio e agora América Latina. A Swixx BioPharma tem mais de 1.300 funcionários e vendas estimadas em um bilhão de euros em 2024. A empresa é uma das maiores plataformas comerciais intercontinentais, independentes e de mais rápido crescimento na indústria biofarmacêutica. A Swixx reuniu talentos líderes em doenças raras, oncologia-hematologia, especialidades, vacinas e produtos farmacêuticos de venda livre sob o mesmo teto. Para obter mais informações sobre a Swixx BioPharma, visite: www.swixxbiopharma.com.

A Biopas é uma empresa farmacêutica líder na América Latina, especializada no licenciamento, marketing e venda de produtos farmacêuticos especializados de última geração. A sua missão é satisfazer necessidades médicas não satisfeitas e facilitar o acesso a medicamentos inovadores. Fornece soluções eficientes para empresas farmacêuticas internacionais que buscam capitalizar oportunidades de vendas em toda a região. Atuando em toda a América Latina com subsidiárias próprias, ocupa posições de liderança em produtos biofarmacêuticos para Sistema Nervoso Central, Imunologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Oncologia e Doenças Raras. Suas vendas projetadas para 2024 são de aproximadamente US$ 220 milhões, apoiadas por uma equipe dedicada de mais de 300 funcionários. Para mais informações sobre a Biopas S.A., visite: www.biopasgroup.com

