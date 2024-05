SWIXX BIOPHARMA S'ÉTEND EN AMÉRIQUE LATINE GRÂCE À UNE FUSION-ACQUISITION STRATÉGIQUE AVEC BIOPAS

Avec l'acquisition de Biopas, Swixx BioPharma ajoute à son actif 220 millions de dollars de ventes, plus de 300 employés et une couverture thérapeutique en neurologie, oncologie, immunologie, gastroentérologie, maladies rares et spécialités.

Swixx BioPharma étend son influence géographique mondiale à l'Amérique latine et prend ainsi une nouvelle dimension.

Cette acquisition est immédiatement relutive et donne naissance à un partenaire commercial exclusif et totalement opérationnel sur plusieurs continents pour les entreprises biopharmaceutiques

Cette acquisition renforce le niveau élevé de croissance organique de Swixx BioPharma ; la société figure parmi les entreprises à la croissance la plus rapide en Europe en 2024

BAAR, Suisse, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Swixx BioPharma AG, une plateforme commerciale internationale dédiée à la distribution et à l'accès aux médicaments innovants à travers le monde, a annoncé aujourd'hui son expansion stratégique en Amérique latine avec la signature d'un accord pour acquérir 100 % des actions de Pharma Consulting Group S.A., la société holding de Laboratorios Biopas SA. Basée à Bogota, en Colombie. Biopas est l'une des principales entreprises indépendantes de marketing et de distribution en Amérique latineau service des sociétés biopharmaceutiques internationales. Biopas est présente dans 20 pays, y compris les cinq principaux marchés de la région LATAM : Argentine, Brésil, Chili, Colombie et Mexique. La finalisation de la transaction sera effective après les approbations réglementaires nécessaires d'ici juin à juillet 2024.

Cette acquisition fait suite à la percée de Swixx BioPharma dans la région du Moyen-Orient en septembre 2023. Elle constitue une nouvelle étape importante pour concrétiser la mission de Swixx : devenir le partenaire privilégié des sociétés biopharmaceutiques à la recherche d'un prestataire de qualité pour lancer, distribuer et commercialiser leurs médicaments. Grâce à cette extension en Amérique latine, Swixx pourra désormais proposer une offre géographique complète incluant l'Europe centrale et orientale, la CEI/Eurasie, la région MENA et maintenant l'Amérique latine.

L'équipe de direction de Biopas restera aux commandes de la société fusionnée en Amérique latine. La raison sociale Biopas sera conservée pour les opérations en Amérique latine, même si cette société fait désormais partie du groupe Swixx BioPharma.

Jean-Michel Lespinasse, PDG de Swixx BioPharma, accueille chaleureusement l'équipe de Biopas au sein de la famille Swixx BioPharma : « Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec les professionnels talentueux et engagés que Biopas a attirés dans tout son réseau d'Amérique latine. Nous respecterons la culture entrepreneuriale de Biopas qui correspond à nos valeurs et nous sommes persuadés qu'en nous réunissant, nous allons créer quelque chose de plus grand que la simple addition de nos deux entreprises. Je tiens également à saluer les fondateurs de Biopas, Pascal et Maria Fernanda Forget. Ils nous rejoindront en tant que directeur général régional exécutif pour l'Amérique latine et conseillère exécutive des opérations. Les Forget deviendront également nos actionnaires, et Pascal jouera un rôle au sein du conseil d'administration de Swixx BioPharma. Je me réjouis de cette nouvelle phase de croissance qui fait résolument entrer Swiss BioPharma dans une autre dimension. »

Benoit Chastaing, membre non exécutif du conseil d'administration de Swixx BioPharma et associé directeur chez Merieux Equity Partners (investisseur de Swixx), exprime également son enthousiasme : « Il s'agit d'une étape décisive pour Swixx. Avec cette seule acquisition, nous créons une nouvelle catégorie de partenaire, parfaitement dimensionnée, pour l'industrie pharmaceutique mondiale, offrant une véritable solution unique avec une présence sur trois continents. Pour la première fois sur le marché, cela fournit aux entreprises biopharmaceutiques multinationales une alternative stratégique opérationnelle, efficace et simple à leur présence directe en dehors de leurs 20 principaux marchés mondiaux. »

Pascal Forget, PDG et co-fondateur de Biopas, réagit : « Nous sommes heureux de rejoindre le groupe Swixx BioPharma et de contribuer au développement d'une plateforme interrégionale large et distinctive. Nous sommes convaincus qu'en unissant nos forces avec Swixx, nous serons mieux positionnés pour accomplir notre mission en fournissant des médicaments innovants et utiles à la population latino-américaine. Les deux entreprises partagent des missions et des modèles économiques similaires. Leur fusion générera une valeur ajoutée significative pour nos partenaires et nos patients. Nous continuerons à proposer des solutions efficaces pour accéder à ces marchés, tout en cultivant des relations à long terme avec tous les acteurs de Biopas. »

À propos de Swixx BioPharma

Swixx BioPharma possède des filiales à part entière dans toute l'Europe centrale et orientale, en Grèce, en Russie et dans plusieurs pays eurasiens, y compris le Bélarus, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Moyen-Orient et désormais l'Amérique latine. Avec plus de 1 300 employés et des ventes qui devraient dépasser le milliard d'euros en 2024, la société est l'une des plateformes commerciales intercontinentales indépendantes les plus importantes avec la croissance la plus rapide de l'industrie biopharmaceutique. Swixx a rassemblé sous un même toit des talents exceptionnels dans les domaines des maladies rares, de l'oncologie-hématologie, des spécialités, des vaccins et de l'automédication. Pour en savoir plus sur Swixx BioPharma, rendez-vous sur : www.swixxbiopharma.com.

À propos du Laboritorios Biopas Group

Biopas est une entreprise pharmaceutique de premier plan en Amérique latine, spécialisée dans l'acquisition sous licence, la commercialisation et la vente de produits pharmaceutiques spécialisés de pointe. Son objectif est de répondre aux besoins médicaux non satisfaits et de faciliter l'accès aux médicaments innovants. Biopas offre des solutions efficaces aux entreprises pharmaceutiques internationales souhaitant exploiter et développer les opportunités de vente dans toute la région. Présents dans toute l'Amérique latine avec des filiales à part entière, Biopas est leader dans les domaines des produits biopharmaceutiques du système nerveux central, de l'immunologie, de la dermatologie, de la gastro-entérologie, de l'oncologie et des maladies rares. Les prévisions de ventes pour 2024 atteignent environ 220 millions de dollars, avec le soutien d'une équipe dévouée de plus de 300 employés.

