Synergia Socioambiental lança Guia de Restauração Florestal da Amazônia e apresenta novo conceito com foco na integração das pessoas ao meio

O material já está disponível gratuitamente no portal da Synergia Socioambiental: https://www.synergiaconsultoria.com.br/

SÃO PAULO , 20 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Synergia Socioambiental, consultoria referência no mercado que oferece soluções em gestão de crises e desenvolvimento social para setores público e privado em diversos segmentos, apresenta o "Guia Synergia de Restauração Florestal na Amazônia", um documento que propõe uma abordagem inovadora para o desenvolvimento de iniciativas em prol da restauração da Amazônia, tendo como foco as Soluções Baseadas nas Pessoas e reforçando que, embora as Soluções Baseadas na Natureza tenham se destacado nos últimos anos pelo potencial de regenerar ecossistemas, é fundamental que essas soluções também coloquem as pessoas no centro das ações.

"Ao longo do desenvolvimento do Guia e dos trabalhos realizados pela Synergia identificamos que as Soluções Baseadas na Natureza são primordiais oferecem toda uma base para a regeneração dos ecossistemas e a mitigação dos impactos ambientais, esse ponto é indiscutível, porém, precisamos entender que é imprescindível que essas iniciativas caminhem lado a lado com as Soluções Baseadas nas Pessoas, elas se complementam. O sucesso a longo prazo só será possível quando integrarmos as comunidades no centro dessas iniciativas, dessa forma podemos garantir que as pessoas, suas necessidades e conhecimentos locais sejam parte fundamental de todo o processo, criando um ciclo virtuoso onde natureza e sociedade se fortalecem mutuamente", afirma Gabriel Berton Kohlmann, coordenador de projetos, da Synergia Socioambiental.

O conceito de Soluções Baseadas nas Pessoas proposto pela Synergia, parte do princípio de que a inclusão ativa das comunidades locais é essencial para garantir o sucesso dos projetos de restauração florestal. Mais do que simples beneficiários, as populações locais são agentes de mudança, capazes de contribuir com seu conhecimento tradicional e desempenhar um papel crucial na governança e execução das iniciativas.

Ao focarem no desenvolvimento econômico e social, as soluções baseadas nas pessoas têm como objetivo maximizar os benefícios para todos os envolvidos. De acordo com o especialista da Synergia Socioambiental, elas não só fortalecem a resiliência ambiental, mas também promovem a geração de emprego e renda, a melhoria das condições de vida, a igualdade de tratamento e a participação ativa na governança dos projetos. Essa abordagem garante que as soluções sejam co-criadas com as comunidades, atendendo suas necessidades e aspirações, desde o planejamento até a execução.

Os cinco blocos das Soluções Baseadas nas Pessoas

O Guia Synergia identifica cinco blocos principais que orientam as Soluções Baseadas nas Pessoas:

Melhoria das condições de vida – Foco em aspectos sociais como educação, saúde, habitação e segurança alimentar, promovendo o bem-estar das comunidades locais. Geração de trabalho e renda – Criação de oportunidades de emprego digno e sustentável, com foco nas vocações regionais, valorizando as capacidades locais. Governança comunitária – Envolver as comunidades não apenas em consultas, mas na tomada de decisões e no controle das iniciativas, promovendo o empoderamento local. Igualdade de condições e tratamento – Garantir que não haja discriminação de raça, gênero ou origem, respeitando as particularidades culturais de povos indígenas e comunidades tradicionais. Conservação dos recursos naturais e enfrentamento das mudanças climáticas – Integrar ações para resiliência e adaptação climática, sempre alinhadas com a conservação dos recursos locais.

"Quando integradas às Soluções Baseadas na Natureza, as Soluções Baseadas nas Pessoas expandem o alcance e a eficácia dos projetos, assegurando que os benefícios sejam compartilhados de maneira justa e adaptada às realidades locais. Essa combinação não só potencializa os resultados ambientais, mas também amplia os impactos sociais, transformando o ecossistema e a comunidade de forma conjunta e sustentável", afirma Gabriel.

A Synergia acredita que as Soluções Baseadas nas Pessoas são fundamentais para garantir que os projetos baseados na natureza realmente prosperem e gerem benefícios duradouros. Ao incorporar essa visão integrada, a Synergia oferece uma abordagem humanizada e inclusiva para implementadores de projetos, financiadores, reguladores e outras partes interessadas, promovendo soluções mais equitativas e eficazes para os desafios ambientais e sociais contemporâneos.

O Guia Synergia de Restauração Florestal na Amazônia é um convite à ação, um chamado para que governos, empresas, organizações e a sociedade civil adotem as Soluções Baseadas nas Pessoas como uma estratégia central para o sucesso dos projetos de restauração florestal.

"O guia foi pensado para ser muito mais do que um manual técnico, queremos que ele seja um convite para que todos possam enxergar as pessoas como parte fundamental da solução. Ao unir os conceitos de soluções baseadas nas pessoas e na natureza, mostramos que cuidar da floresta é, ao mesmo tempo, cuidar das comunidades que dependem dela e do mundo. Esse equilíbrio é o que vai garantir que as iniciativas de restauração sejam verdadeiramente transformadoras e duradouras, tanto para o meio ambiente quanto para as futuras gerações", finaliza o coordenador de projetos da Synergia Socioambiental.

FONTE Synergia Socioambiental