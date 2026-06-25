Taktile capta US$110 milhões em Série C e destina US$20 milhões para acelerar a transformação com IA em instituições financeiras na América Latina

O investimento integra a rodada Série C da empresa liderada pela Growth Equity do Goldman Sachs Alternatives e inclui a abertura de um novo escritório em São Paulo e nomeações regionais estratégicas

SÃO PAULO, 25 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Taktile, líder em transformação com Inteligência Artificial (IA) para instituições financeiras, anunciou hoje um investimento dedicado de US$ 20 milhões para acelerar sua expansão no Brasil e na América Latina. Este investimento regional segue a rodada de captação mais ampla de US$ 110 milhões na rodada Série C da Taktile, liderada pela Growth Equity da Goldman Sachs Alternatives, com a participação de Balderton Capital, Index Ventures, Tiger Global, Y Combinator e Dig Ventures. Com a Série C, o financiamento total da Taktile agora ultrapassa R$ 1 bilhão. O setor de serviços financeiros da região está adotando a IA rapidamente, e a Taktile está consolidando sua presença para atender a essa demanda crescente.

Carolina Fraidemberge, Diretora de Vendas para a América Latina, e Gabriel Purkyt, General Manager da Taktile no Brasil

A Taktile capacita bancos e seguradoras a se transformarem em organizações nativas de IA, cada vez mais impulsionadas por agentes autônomos. Instituições financeiras brasileiras líderes de mercado, como Stone, Isaac e Credix, estão combinando a profunda experiência da Taktile em serviços financeiros com suas soluções desenhadas especificamente para aplicação de IA no setor, o que lhes permite operacionalizar essa IA com agilidade e em conformidade regulatória. Os clientes utilizam a Taktile para automatizar e otimizar decisões de alto risco que antes exigiam horas de trabalho manual, permitindo aprovações de crédito mais rápidas, processamento eficiente de sinistros e prevenção de fraudes mais inteligente.

Gabriel Purkyt, General Manager da Taktile no Brasil, e Carolina Fraidemberge, Diretora de Vendas para a América Latina, vão liderar a expansão regional da empresa a partir do novo escritório em São Paulo. Gabriel traz mais de 13 anos de experiência em consultorias estratégicas como o BCG, onde liderou programas de transformação com IA para as maiores instituições financeiras do Brasil. Carolina traz uma profunda experiência regional com passagens por FICO, B3 e Equifax, onde liderou estratégias de crescimento, estruturou funções de dados e analytics, e gerenciou parcerias estratégicas com grandes bancos. Somadas, as experiências de ambos os credenciam para ajudar as instituições financeiras mais vanguardistas da América Latina a desbloquear todo o potencial da IA.

"O mercado financeiro latino-americano, e o do Brasil em particular, é um dos mais sofisticados e inovadores do mundo. Mas as instituições têm enfrentado consistentemente o mesmo obstáculo: implantar agentes de IA de forma segura em decisões complexas e reguladas. O mercado sente falta de um parceiro que combine a experiência em serviços financeiros com uma plataforma comprovada e este é exatamente o espaço que a Taktile ocupa", afirma Carolina Fraidemberge, Diretora de Vendas para a América Latina da Taktile.

"Durante o meu período no BCG, vi de perto o imenso apetite das instituições financeiras regionais para alavancar a IA para resultados de negócios reais, como maiores retornos de crédito e menores taxas de fraude", acrescenta Gabriel Purkyt, General Manager da Taktile no Brasil. "A Taktile é exatamente o parceiro que elas procuravam, e estou muito entusiasmado em liderar nossa expansão na América Latina. Estamos aqui para ajudar os clientes a alcançarem níveis sem precedentes de eficiência e desempenho."

Globalmente, os clientes da Taktile alcançaram resultados mensuráveis que incluem 95% de automação na subscrição (underwriting) de riscos B2B e uma redução de 75% em falsos positivos de prevenção à lavagem de dinheiro (AML). Entre os clientes sediados no Brasil, a Credix obteve uma redução superior a 95% no tempo de decisão de subscrição, enquanto a Isaac reduziu com sucesso a inadimplência em cobranças em 11%. Além disso, uma das maiores seguradoras do mundo está rodando múltiplos casos de uso na Taktile, com projeções de eficiência de custos de mais de US$ 90 milhões apenas no processamento de sinistros.

"A Taktile se destaca por combinar uma profunda sofisticação técnica com uma compreensão clara de como as instituições financeiras reguladas realmente operam. Eles trabalham com um amplo espectro de instituições financeiras para construir, testar e automatizar fluxos de trabalho complexos que atendam às suas necessidades específicas", disse Christian Resch, Partner em Growth Equity na Goldman Sachs Alternatives.

"Bancos e seguradoras nos dizem consistentemente que a Taktile os ajudou a transformar a forma como suas equipes tomam decisões com IA — viabilizando lançamentos de produtos mais rápidos, mitigação de riscos mais precisa e uma eficiência operacional significativa", acrescenta Jade Mandel, Managing Director em Growth Equity na Goldman Sachs Alternatives. "A Taktile construiu algo raro: uma equipe e um produto que permitem às instituições financeiras extrair valor real da IA onde é mais complexo — dentro de decisões reguladas e de alto risco. Estamos entusiasmados em firmar essa parceria com Maik, Max e a equipe da Taktile."

Sobre a Taktile

A Taktile permite que instituições financeiras se transformem em organizações nativas de IA cada vez mais impulsionadas por agentes autônomos. Com a nossa Plataforma de Decisão Agente, os clientes combinam agentes de IA, regras, contexto relevante e supervisão humana para automatizar e otimizar com segurança suas decisões — aprovando mais clientes, reembolsando sinistros instantaneamente, contendo fraudes antes que se propaguem e financiando todas as empresas que merecem crédito. Fundada em 2020, a Taktile processa milhões de decisões diariamente para instituições como Mercury, Monzo, Faire e Pleo. Com escritórios em Nova York, Londres, Berlim, São Paulo e Iași, a empresa já captou US$ 184 milhões junto à Growth Equity da Goldman Sachs Alternatives, Index Ventures, Tiger Global, Balderton Capital e Y Combinator. Saiba mais em taktile.com.

Sobre a Goldman Sachs Growth Equity

A Goldman Sachs (NYSE: GS) é uma das principais investidoras em ativos alternativos globalmente, com mais de US$ 625 bilhões em ativos e mais de 30 anos de experiência. Investe em todo o espectro de alternativos, incluindo private equity, growth equity, venture capital, crédito privado, mercado imobiliário, infraestrutura, sustentabilidade e fundos de cobertura (hedge funds). Os clientes acessam essas soluções por meio de estratégias diretas, parcerias personalizadas e programas de arquitetura aberta.

A plataforma de investimentos alternativos faz parte da Goldman Sachs Asset Management, que fornece serviços de investimento e consultoria nos mercados público e privado para as principais instituições, consultores financeiros e indivíduos do mundo. A Goldman Sachs possui aproximadamente US$ 3,7 trilhões em ativos sob supervisão globalmente, com base nos dados de 31 de março de 2026.

Desde 2003, a Goldman Sachs Growth Equity já investiu mais de US$ 13 bilhões em empresas lideradas por fundadores e CEOs visionários. A equipe concentra-se em investimentos em empresas em estágio de crescimento e orientadas por tecnologia em múltiplos setores, incluindo tecnologia empresarial (enterprise technology), tecnologia financeira, consumo e saúde. Siga-nos no LinkedIn.

Contatos de imprensa

Nadia Bovy

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FONTE Taktile