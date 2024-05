Tata Communications CloudLyte abre novas perspectivas para computação de borda

A plataforma de borda totalmente automatizada implanta e gerencia aplicativos em vários países, abrangendo todo o mundo

Permite recursos avançados de Edge AI para tomadas de decisão com informação

A solução completa abrange infraestrutura de ponta junto com plataforma, rede e serviços gerenciados, com garantia de tempo de atividade

Aborda uma ampla gama de casos de uso líderes do setor em varejo, fabricação, automotivo, saúde e serviços financeiros

MUMBAI, Índia, 8 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Tata Communications, empresa internacional de tecnologia de comunicação, revelou hoje o Tata Communications CloudLyte, uma plataforma de computação de borda totalmente automatizada, criada para capacitar empresas preparadas para o futuro a prosperar em um mundo orientado por dados.

À medida que as empresas se tornam hiperconectadas e tecnologias emergentes como 5G e IoT ganham cada vez mais força, é vital a necessidade de processamento de dados em tempo real, aplicações de baixa latência e tomadas de decisão inteligente. A Tata Communications CloudLyte está na vanguarda da computação de borda e atende habilmente às necessidades de empresas internacionais mediante sua arquitetura agnóstica de acesso múltiplo, nuvem e infraestrutura.

Através de sua abordagem exclusiva de "solução pronta para uso", a Tata Communications CloudLyte oferece às empresas a plataforma, a infraestrutura, a rede, os serviços gerenciados e o caso de uso como uma oferta unificada e abrangente. A 'solução pronta para uso' permite às empresas uma implantação rápida (em minutos) e um escalonamento sem esforço conforme necessário, garantindo assim os investimentos para o futuro.

Com inferência em tempo real e escalonamento automático, a plataforma estende perfeitamente os recursos da nuvem até a borda, trazendo a agilidade e a flexibilidade da nuvem. A Tata Communications CloudLyte também gerencia recursos de borda centralmente para uma experiência perfeita e tem segurança incorporada com recursos como arquitetura de confiança zero e defesas em níveis, simplificando as operações empresariais, maximizando a eficiência e impulsionando o crescimento dos negócios.

Neelakantan Venkataraman, Vice-Presidente e Chefe Global de Negócios de Nuvem e Borda da Tata Communications, disse: "Em um mundo hiperconectado, as empresas dependem cada vez mais de recursos de computação de ponta resilientes, de alto desempenho e seguros. Estes são essenciais para gerenciar os imensos volumes de dados primários gerados e processá-los de forma rápida e eficiente para permitir rápidas tomadas de decisão e promover a transformação acelerada dos negócios. Ao levar a experiência da nuvem ao limite, a CloudLyte da Tata Communications permite que empresas internacionais aproveitem todo o potencial da nuvem mediante uma estrutura de nuvem bem integrada. Com a CloudLyte da Tata Communications, não estamos apenas construindo o futuro, estamos redefinindo o mesmo. Da manutenção preditiva orientada por IA à análise de varejo, o potencial é ilimitado."

Kerem Arsal, Analista Principal Sênior da Omdia, disse: "A Tata Communications CloudLyte preenche uma lacuna significativa no mercado de borda com sua abordagem de computação independente de infraestrutura e nuvem e sua capacidade de oferecer suporte a uma ampla gama de redes de acesso para conectividade, como SD-WAN, Private 5G e Wi-Fi. Atravessando silos de TI e TO, unifica efetivamente o gerenciamento, o provisionamento e a orquestração de recursos e aplicativos em ambientes de diversas nuvens. Contudo, também é modular para dar aos clientes a flexibilidade de criar suas próprias soluções, dependendo das configurações existentes e dos resultados desejados. Como uma plataforma elegante e holística que combina conectividade e computação, a Tata Communications CloudLyte reduz significativamente a complexidade das implantações de borda para muitos casos de uso inovadores."

Clique aqui para saber mais sobre o CloudLyte da Tata Communications.

Sobre a Tata Communications

Como parte do Grupo Tata, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora do ecossistema digital mundial que impulsiona a economia digital em rápido crescimento em mais de 190 países e territórios. Liderando com confiança, ela possibilita a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções de cooperação e conexão, conectividade principal e de próxima geração, hospedagem em nuvem, soluções de segurança e serviços de mídia. 300 das empresas na lista Fortune 500 são seus clientes e a empresa conecta empresas a 80% dos gigantes mundiais de nuvem. Para mais informação, acesse www.tatacommunications.com.

Declarações Prospectivas e de Advertência

Determinadas palavras e declarações neste comunicado sobre a Tata Communications e suas perspectivas, e outras declarações, incluindo aquelas relacionadas à posição financeira esperada da Tata Communications, à estratégia de negócios, ao desenvolvimento futuro das operações da Tata Communications e à economia geral da Índia, são declarações prospectivas. Tais declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo financeiros, regulatórios e ambientais, bem como aqueles relacionados ao crescimento do setor e projeções de tendências, que podem levar resultados, desempenho ou realizações reais da Tata Communications, ou resultados do setor, a diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas. Os principais fatores que podem fazer com que os resultados reais, o desempenho ou as realizações difiram materialmente de tais declarações prospectivas incluem, entre outros, a falha em aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; falha em desenvolver novos produtos e serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; falha em concluir com sucesso testes comerciais de novas tecnologias e sistemas de informação para suportar novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; falha em estabilizar ou reduzir a taxa de compressão de preços em certos serviços de comunicação da empresa; falha em integrar aquisições estratégicas e mudanças nas políticas ou regulamentações do governo da Índia e, em particular, mudanças relacionadas à administração do setor da Tata Communications; e, em geral, as condições econômicas, comerciais e de crédito na Índia. Fatores adicionais que podem fazer com que os resultados, desempenho ou realizações reais sejam materialmente diferentes de tais declarações prospectivas, muitos dos quais não estão sob o controle da Tata Communications, incluem, mas não estão limitados a, fatores de risco discutidos nos Relatórios Anuais da Tata Communications Limited.

Os Relatórios Anuais da Tata Communications Limited estão disponíveis em www.tatacommunications.com . A Tata Communications não tem a obrigação e expressamente se isenta de qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas.

© 2024 Tata Communications Ltd. Todos os direitos reservados.

TATA COMMUNICATIONS e TATA são marcas comerciais ou marcas registradas da Tata Sons Private Limited na Índia e em alguns países.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2268954/4387625/Tata_Communications_Logo.jpg

FONTE Tata Communications